"Thực sự chúng tôi không đáng thua trận này. Tỷ số trận đấu nên là 0-0 thì hợp lý hơn. Philippines có tình huống trúng cột dọc khi đang bị tuyển Việt Nam dẫn 1-0. Tôi cũng rất tiếc khi bàn gỡ bị việt vị.

Sau khi bị ghi bàn, đội chúng tôi phải dâng lên tìm bàn gỡ nên không thể chơi 5 hậu vệ. Đội vì thế gần như không còn cơ hội phản công. Tuyển Việt Nam phòng ngự tốt nên rất khó ghi bàn", HLV Carles Cuadrat của Philippines nói về trận đấu.

Philippines gây ra nhiều khó khăn với tuyển Việt Nam. Ảnh: V.A

Đánh giá về đối thủ, thuyền trưởng Philippines nói: "Tuyển Việt Nam phòng ngự rất tốt. Chúng tôi biết họ hiếm khi để thủng lưới nhiều bàn. Tuy nhiên, trận đấu này Philippines vẫn có thể tạo ra nhiều cơ hội, nhưng một bàn thắng bị thổi việt vị ở tình huống rất nhạy cảm.

Tuyển Việt Nam sở hữu nhiều cầu thủ chất lượng, có thể thấy điều đó qua những tình huống tranh chấp bóng, khi họ chỉ cần một khoảnh khắc chạm bóng là có thể kết liễu đối thủ.

HLV của tuyển Việt Nam may mắn khi có thể lựa chọn giữa rất nhiều cầu thủ. Tôi nghĩ tuyển Việt Nam đang cho thấy họ là một đội mạnh trong khu vực, đang giành chiến thắng ở các giải đấu và cũng là ứng viên vô địch ở ở giải này", HLV Carles Cuadrat nói.

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