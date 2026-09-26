U23 Trung Quốc gây bất ngờ cho giới chuyên môn lẫn người hâm mộ khi thắng đậm U23 Thái Lan 3-0 ở tứ kết ASIAD 2026, trong trận đấu họ chủ động tấn công ngay từ đầu - dù không hoàn toàn kiểm soát bóng nhiều.
Zhu Chenjie sớm khiến thủ môn Chommaphat Boonloet phải cứu thua, còn Mao Weijie bỏ lỡ cơ hội khi sút chệch cột dọc trong gang tấc.
Sức ép liên tục của U23 Trung Quốc được đền đáp trong những giây bù giờ cuối cùng của hiệp 1. Cú dứt điểm của trung vệ Peng Xiao từ đường đá phạt của đội trưởng Wu Xi bị cản phá, bóng bật trúng Auttapon Sangtong vào lưới.
Bàn mở tỷ số ngay trước giờ nghỉ mở ra hiệp 2 bùng nổ. U23 Thái Lan chưa kịp ổn định sau hai điều chỉnh của HLV Thawatchai, Hu Hetao nhân đôi cách biệt ngay phút 47.
Tiếp đó, vừa vào sân từ ghế dự bị, Zhang Yuning đệm bóng cận thành ấn định chiến thắng 3-0.
Sau 3 trận vòng bảng chỉ ghi hai bàn và thiên về giữ thế trận chặt chẽ, U23 Trung Quốc cho thấy diện mạo tấn công khác hẳn.
U23 Trung Quốc giành vé bán kết gặp đương kim vô địch U23 Hàn Quốc, còn U23 Thái Lan dừng bước. Kết quả này cũng khiến Đông Nam Á không còn đại diện nào tranh huy chương ASIAD 20.
Ghi bàn: Auttapon Sangtong 45'+2/phản lưới, Hu Hetao 47', Zhang Yuning 63'.
Đội hình xuất phát:
U23 Trung Quốc: Li Hao; Hu Hetao, Liu Haofan, Zhu Chenjie, Xiang Yuwang, Kuai Jiwen, Yimulan Maimaiti, Wu Xi, Peng Xiao, Mao Weijie, Yang Xi.
U23 Thái Lan: Chommaphat Boonloet; Tamma, Buaphan, Boonlha, Yotsakorn Burapha, Chotmuangpak, Sangtong, Jehhanafee Mamah, Patipanchai Phothep, Paripan Wongsa, Maneekorn Phon-Ek.
*VietNamNet tường thuật trực tiếp bóng đá giữa U23 Trung Quốc vs U23 Thái Lan:
90'+3
Hết giờ! U23 Trung Quốc 3-0 U23 Thái Lan!
Một kết quả đầy bất ngờ, nhưng hợp lý xét theo thế trận mà hai đội thể hiện. U23 Trung Quốc đã đưa U23 Thái Lan về lại đúng vị trí của mình.
90'+1
Không vào! Kittapak Seangsawat sút ra rất căng về góc cao, thủ môn Li Hao có phản xạ xuất sắc đẩy ra ngoài.
90'
Hiệp 2 có 2 phút bù giờ.
86'
Không vào! Liên tiếp là Zhang Yuning rồi Yang Haoyu có cơ hội dứt điểm nhưng không thể thắng thủ môn U23 Thái Lan.\
Chommaphat đã có 9 pha cứu thua trong trận.
82'
Thêm một pha dứt điểm của Kittapak Seangsawat nhưng bóng vẫn “né” khung thành Li Hao. U23 Thái Lan đang vùng lên trong thế không còn gì để mất.
81'
Cơ hội! Từ quả tạt bên cánh phải, Chawanwit Saelao bật cao đánh đầu trong thế không người kèm nhưng vẫn chưa chính xác.
80'
Yotsakorn Burapha có khoảng trống tranh thủ sút xa đi quá cao so với khung thành.
78'
Bàn thắng không được công nhận! Wu Xi đá phạt, Peng Xiao đánh đầu về góc thấp vào lưới. Dù vậy, trọng tài đã thổi còi bắt lỗi tranh chấp của U23 Trung Quốc.
Sau pha bóng này, Wu Xi và Mao Weijie cùng rời sân.
75'
Nguy hiểm! Trong pha tấn công nhanh, Zhang Yuning tung cú sút chân trái về cột gần không thắng được thủ môn U23 Thái Lan. Nếu anh phối hợp với đồng đội thì khả năng thành bàn sẽ cao hơn.
75'
Không vào! Cầu thủ dự bị Kittapak Seangsawat có khoảng trống tung cú sút xa rất căng, bóng cao hơn xà ngang khung thành Li Hao đôi chút.
71'
U23 Trung Quốc có hai thay đổi. HLV Antonio Puche sớm tính đến việc giữ chân trụ cột cho trận bán kết với U23 Hàn Quốc.
71'
Cơ hội! U23 Trung Quốc tấn công nhanh, Mao Weijie dứt điểm chưa đủ khó với Chommaphat, trước khi hậu vệ áo trắng phá bóng ra xa.
70'
Không vào! Yotsakorn Burapha bình tĩnh xử lý trước các cầu thủ áo đỏ, chuyền vừa tầm để Worawut Noisri dứt điểm góc hẹp bị Li Hao đẩy qua xà ngang.
64'
Chawanwit Saelao vào thay Paripan Wongsa. Một trận đấu khó khăn của cầu thủ số 19 U23 Thái Lan.
63'
Bàn thắng! 3-0 cho Trung Quốc (Zhang Yuning)! Sau đường chuyền dài bên cánh phải vào vòng cấm, Zhu Chenjie bật cao đánh đầu kiến tạo để Zhang ung dung đệm bóng cận thành ghi bàn thứ hai cho mình tại giải.
62'
Không vào! Wu Xi đá phạt trực tiếp kỹ thuật, bóng chạm hàng rào nhưng thủ môn Chommaphat bay người cứu thua ngoạn mục.
58'
U23 Trung Quốc tung tiền đạo kỳ cựu Zhang Yuning vào sân. Anh là một trong 3 trường hợp quá tuổi.
57'
U23 Thái Lan vẫn chưa có dấu hiệu khởi sắc nào. U23 Trung Quốc đang kiểm soát thế trận tốt và pressing ngay trên phần sân đối thủ.
52'
U23 Thái Lan vẫn chưa có dấu hiệu khởi sắc nào. U23 Trung Quốc đang kiểm soát thế trận tốt và pressing ngay trên phần sân đối thủ.
47'
Bàn thắng! 2-0 cho U23 Trung Quốc (Hu Hetao)! Xuất phát từ sai lầm của đối thủ, Wu Xi triển khai tấn công nhanh, một loạt pha phối hợp dẫn đến cơ hội để Hu Hetao thoải mái sút gần điểm phạt đền tung lưới U23 Thái Lan.
46'
Hiệp 2 bắt đầu.
14h04
U23 Thái Lan thay người. HLV Thawatchai một lần nữa chờ đợi khác biệt như hai trận đầu tiên ở ASIAD 2026.
45'+2
Hiệp 1 kết thúc! U23 Trung Quốc 1-0 U23 Thái Lan!
Thế trận vượt trội mà U23 Trung Quốc tạo ra được chuyển hóa thành lợi thế trong những giây cuối cùng của hiệp 1.
45'+2
Bàn thắng! U23 Trung Quốc 1-0 U23 Thái Lan (Auttapon Sangtong phản lưới)! Vẫn là điểm đá phạt bên cánh phải, đội trưởng Wu Xi treo bóng về cột xa, Peng Xiao băng vào vô lê bị thủ môn Chommaphat cản phá nhưng bật Sittha đi vào lưới.
45'
Hiệp 1 có 1 phút bù giờ.
42'
U23 Trung Quốc phối hợp ngắn rất hay, đòi được phạt đền khi cho rằng bóng chạm tay cầu thủ U23 Thái Lan. Dù vậy, trọng tài cho trận đấu tiếp tục.
Thống kê
U23 Trung Quốc kiểm soát bóng 45% nhưng chủ động hơn về thế trận, với 6 lần dứt điểm và 3 chính xác. U21 Thái Lan mới chỉ có 1 cú sút ra ngoài.
Tỷ lệ phạt góc lúc này là 4-1.
34'
Nguy hiểm! Trong pha phạt góc, Wu Xi không bị kèm nỗ lực đánh đầu ngược ở cự ly gần đưa bóng rơi trên nóc lưới U23 Thái Lan.
31'
Không vào! Trong tình huống đá phạt bên cánh phải, Wu Xi đánh đầu không mạnh nhưng Chommaphat bắt bóng ộc ra. Peng Xiao ập vào đá bồi không kịp, và thủ môn U23 Thái Lan nỗ lực sửa sai chịu phạt góc.
30'
U23 Trung Quốc liên tục khoét vào cánh trái của U23 Thái Lan. Các cầu thủ áo đỏ vừa được hưởng đá phạt.
26'
Paripan nhận thẻ vàng sau pha phạm lỗi. Trước đó, anh xử lý lỗi để đối thủ lấy bóng.
22'
Paripan đột phá chếch bên cánh phải vào trung lộ rồi sút xa nhưng không chính xác.
20'
Patipanchai của Thái Lan cần chăm sóc y tế. Anh phải tạm rời sân một phút.
18'
Không vào! Kuai Jiwen đoạt bóng sát vòng cấm U23 Thái Lan rồi xoay người kiến tạo, Mao Weijie thoải mái đặt lòng chân trái đi chệch cột dọc trong gang tấc.
14'
Nguy hiểm! U23 Trung Quốc đá phạt nhanh từ sân nhà, Mao Weijie băng xuống một mình nhưng tốc độ không tốt, tiền vệ Thanakrit chạy rất nhanh lùi về phá bóng trong tầm sút của đối thủ.
13'
Thanakrit và Paripan lần lượt thực hiện những quả tạt vào vòng cấm nhưng không gây khó khăn cho hàng thủ Trung Quốc.
10'
Paripan chuyền dài, Jehhanafee nỗ lực đánh đầu không thành. Dù vậy, U23 Thái Lan bị trọng tài bắt lỗi việt vị.
3'
Không vào! Trong pha đá phạt, Mao Weijie thực hiện quả treo bóng vào vòng cấm, hậu vệ Zhu Chenjie lao người đánh đầu rất hiểm nhưng thủ môn Chommaphat Boonloet phản xạ cứu thua tuyệt vời.
1'
Trận đấu bắt đầu.
12h24
Yotsakon Burapha lần đầu tiên được đá chính tại ASIAD 2026: “Thể trạng của tôi lúc này rất tốt và tôi rất muốn ra sân. Tôi sẵn sàng chơi ở bất kỳ vị trí nào HLV Wang bố trí và sẽ cố gắng hết sức.
Chúng tôi muốn chuẩn bị tốt nhất để đối đầu U23 Trung Quốc. Cả đội đều muốn vào bán kết và sẽ cố gắng giành chiến thắng. Qua những gì tôi thấy, các đồng đội đều đang có phong độ tốt. Tôi hy vọng có thể giúp ích nhiều nhất cho đồng đội, ban huấn luyện và góp phần giúp đội đạt kết quả tốt”.
Anh cũng chỉ ra hai điều U23 Thái Lan cần chú trọng: “Chúng tôi cần cải thiện khả năng phòng ngự. Đồng thời, các cầu thủ ở mọi vị trí phải hỗ trợ nhau nhiều hơn. Tôi mong người hâm mộ Thái Lan tại Nhật Bản đến sân cổ vũ, còn người hâm mộ ở quê nhà tiếp thêm động lực để chúng tôi giành chiến thắng trận tứ kết”.
Đội hình thi đấu
Thông tin trận đấu
U23 Trung Quốc chỉ có 2 cầu thủ ghi bàn tại ASIAD 2026 - ít nhất trong các đội vào tứ kết, gồm Zhang Yuning và Wu Xi. Cả hai đều là những cầu thủ trong diện bổ sung vượt quá độ tuổi U23, và đều vào lưới U23 Triều Tiên.
Wang Yudong bị treo giò vòng tứ kết ASIAD 2026. Cầu thủ 19 tuổi từng nhận giải Cậu bé vàng bóng đá Trung Quốc năm 2023, và là một trong 3 trường hợp ghi bàn cho U23 Trung Quốc tại U23 châu Á hồi đầu năm.
U23 Thái Lan có 4 cầu thủ khác nhau ghi bàn, cùng 1 bàn do đối thủ phản lưới - trận U23 Hong Kong (Trung Quốc).
Paripan Wongsa của U23 Thái Lan đang nằm trong nhóm 4 cầu thủ dẫn đầu cuộc đua Vua phá lưới, với cùng 3 bàn thắng. Các trường hợp còn lại là Hisatsugu Ishii (U23 Nhật Bản), Kim Myung-jun và Eom Ji-sung (cùng U23 Hàn Quốc).