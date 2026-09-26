U23 Trung Quốc gây bất ngờ cho giới chuyên môn lẫn người hâm mộ khi thắng đậm U23 Thái Lan 3-0 ở tứ kết ASIAD 2026, trong trận đấu họ chủ động tấn công ngay từ đầu - dù không hoàn toàn kiểm soát bóng nhiều.

Zhu Chenjie sớm khiến thủ môn Chommaphat Boonloet phải cứu thua, còn Mao Weijie bỏ lỡ cơ hội khi sút chệch cột dọc trong gang tấc.

U23 Trung Quốc có chiến thắng áp đảo. Ảnh: FAT

Sức ép liên tục của U23 Trung Quốc được đền đáp trong những giây bù giờ cuối cùng của hiệp 1. Cú dứt điểm của trung vệ Peng Xiao từ đường đá phạt của đội trưởng Wu Xi bị cản phá, bóng bật trúng Auttapon Sangtong vào lưới.

Bàn mở tỷ số ngay trước giờ nghỉ mở ra hiệp 2 bùng nổ. U23 Thái Lan chưa kịp ổn định sau hai điều chỉnh của HLV Thawatchai, Hu Hetao nhân đôi cách biệt ngay phút 47.

Tiếp đó, vừa vào sân từ ghế dự bị, Zhang Yuning đệm bóng cận thành ấn định chiến thắng 3-0.

Sau 3 trận vòng bảng chỉ ghi hai bàn và thiên về giữ thế trận chặt chẽ, U23 Trung Quốc cho thấy diện mạo tấn công khác hẳn.

U23 Trung Quốc giành vé bán kết gặp đương kim vô địch U23 Hàn Quốc, còn U23 Thái Lan dừng bước. Kết quả này cũng khiến Đông Nam Á không còn đại diện nào tranh huy chương ASIAD 20.

Ghi bàn: Auttapon Sangtong 45'+2/phản lưới, Hu Hetao 47', Zhang Yuning 63'.

Đội hình xuất phát:

U23 Trung Quốc: Li Hao; Hu Hetao, Liu Haofan, Zhu Chenjie, Xiang Yuwang, Kuai Jiwen, Yimulan Maimaiti, Wu Xi, Peng Xiao, Mao Weijie, Yang Xi.

U23 Thái Lan: Chommaphat Boonloet; Tamma, Buaphan, Boonlha, Yotsakorn Burapha, Chotmuangpak, Sangtong, Jehhanafee Mamah, Patipanchai Phothep, Paripan Wongsa, Maneekorn Phon-Ek.

*VietNamNet tường thuật trực tiếp bóng đá giữa U23 Trung Quốc vs U23 Thái Lan: