Dù gặp đối thủ được đánh giá mạnh nhất bảng E là Melbourne Victory, Thể Công Viettel vẫn giành được 1 điểm sau trận hòa 1-1 tại Hàng Đẫy, trận ra quân Cúp C2 châu Á 2026/27.

Đánh giá về trận đấu, HLV Popov cho biết: "Tôi rất tự hào với tất cả các cầu thủ. Hôm nay họ đã làm hết sức, cống hiến tất cả những gì có trên sân từ chiến thuật, kỹ thuật, tâm lý.

Nếu có một chút may mắn, chúng tôi sẽ thắng được trận đấu này. Chúng tôi tạo ra rất nhiều cơ hội có thể ghi được bàn thắng. Nhưng trong bóng đá yếu tố may mắn không thể kiểm soát được".

HLV Popov tự hào về các cầu thủ.

Ở trận đấu này, Phan Tuấn Tài là người thực hiện nhiều cú tạt bóng cho Thể Công Viettel, HLV Popov lý giải: "Tài là một cầu thủ rất tốt nhưng không phải lúc nào cũng đưa ra được những tình huống hoàn hảo. Những cú tạt là chiến lược và chiến thuật của đội chúng tôi, khi chơi với hai tiền đạo to cao và không chiến tốt.

Bên cạnh đó, đối phương cũng thường mắc sai lầm khi đối phương tạt bóng nhiều. Trong bóng đá hiện đại, tạt bóng là một trong những vũ khí lợi hại".

"Kết quả hôm nay làm cục diện bảng đấu phức tạp hơn. Ở trận đấu tới, chúng tôi đối mặt với nhiều khó khăn tại Indonesia. Nhưng chúng tôi tận hưởng giải đấu này. Thể Công Viettel cố gắng chơi tốt từng trận đấu một và cảm thấy tự hào khi làm hết sức", HLV Popov chốt lại.