Tại Cúp C2 châu Á 2026/27, Thể Công Viettel rơi vào bảng đấu khó, gặp các đối thủ mạnh gồm: Melbourne Victory (Australia), Seoul (Hàn Quốc) và Persib Bandung (Indonesia). Trong trận mở màn giải đấu châu lục, đại diện của V-League tiếp đón Melbourne Victory - đội được đánh giá mạnh nhất bảng E.

Với lợi sân nhà, đoàn quân của HLV Popov thi đấu rất tự tin trước Melbourne Victory. Thậm chí Thể Công Viettel còn chủ động tấn công sau tiếng còi khai cuộc.

Ribamar mang về 1 điểm cho Thể Công Viettel. Ảnh: D.N

Phút 59, Clarismario dùng tốc độ và sức càn lướt để vượt qua Paulinho, sau đó dứt điểm chính xác để mở tỷ số cho Melbourne Victory. Chỉ sau đó 3 phút, Ribamar gỡ hòa 1-1 cho đội chủ nhà. Đây cũng là kết quả cuối cùng của trận đấu.

Đội hình xuất phát của Thể Công Viettel vs Melbourne Victory:

Thể Công Viettel: Văn Việt, Trung Hiếu, Colonna, Paulinho, Lucas, Viết Tú, Damian Vũ Thanh An, Triệu Việt Hưng, Tuấn Tài, Andre Luiz, Rimario

Melbourne Victory: Duncan, Davidson, Lino, Inserra, Lockyer, D'Arrigo, Valadon, Santos, Grimaldi, Jelacic, Nduka

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