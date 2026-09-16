Tại Cúp C2 châu Á 2026/27, Thể Công Viettel rơi vào bảng đấu khó, gặp các đối thủ mạnh gồm: Melbourne Victory (Australia), Seoul (Hàn Quốc) và Persib Bandung (Indonesia). Trong trận mở màn giải đấu châu lục, đại diện của V-League tiếp đón Melbourne Victory - đội được đánh giá mạnh nhất bảng E.
Với lợi sân nhà, đoàn quân của HLV Popov thi đấu rất tự tin trước Melbourne Victory. Thậm chí Thể Công Viettel còn chủ động tấn công sau tiếng còi khai cuộc.
Phút 59, Clarismario dùng tốc độ và sức càn lướt để vượt qua Paulinho, sau đó dứt điểm chính xác để mở tỷ số cho Melbourne Victory. Chỉ sau đó 3 phút, Ribamar gỡ hòa 1-1 cho đội chủ nhà. Đây cũng là kết quả cuối cùng của trận đấu.
Đội hình xuất phát của Thể Công Viettel vs Melbourne Victory:
Thể Công Viettel: Văn Việt, Trung Hiếu, Colonna, Paulinho, Lucas, Viết Tú, Damian Vũ Thanh An, Triệu Việt Hưng, Tuấn Tài, Andre Luiz, Rimario
Melbourne Victory: Duncan, Davidson, Lino, Inserra, Lockyer, D'Arrigo, Valadon, Santos, Grimaldi, Jelacic, Nduka
90+4'
Trận đấu kết thúc với tỷ số hòa 1-1.
90'
Trận đấu có 4 phút bù giờ.
85'
Tốc độ trận đấu giảm xuống ở những phút cuối.
75'
Từ khoảng cách khoảng 30m, Paulinho sút phạt rất căng khiến thủ môn của Melbourne Victory phải vất vả cản phá.
70'
Sau khi trận đấu trở lại vạch xuất phát, Melbourne Victory đẩy cao đội hình, tạo ra sức ép rất lớn trước Thể Công Viettel.
62'
Bàn gỡ hòa 1-1!!! Hậu vệ của Melbourne Victory phá bóng không dứt khoát, Ribamar chớp thời cơ đánh đầu, gỡ hòa 1-1 cho Thể Công Viettel.
59'
Bàn thắng!!! Melbourne Victory triển khai tấn công bài bản. Clarismario dùng tốc độ và sức càn lướt để vượt qua Paulinho, sau đó dứt điểm chính xác để mở tỷ số cho Melbourne Victory.
55'
Clarismario Rodrigues bên phía Melbourne Victory dứt điểm khiến thủ môn Văn Việt của Thể Công Viettel phải vất vả cản phá.
47'
Lucas dứt điểm cận thành làm tung lưới Melbourne Victory nhưng bàn thắng không được công nhận. Lý do bởi trước đó, anh để bóng chạm tay.
46'
Hiệp 2 bắt đầu.
45+1'
Hiệp 1 khép lại với tỷ số 0-0.
41'
Rimario tung ra cú sút rất căng nhưng bóng lại tìm đến người thủ môn của đội khách.
39'
Thể Công Viettel không tập trung trong phòng ngự, để cho Nduka băng vào đánh đầu đưa bóng chạm cột dọc khung thành của thủ môn Văn Việt.
29'
Nduka vượt qua Paulinho trước khi tung ra cú sút góc hẹp, bóng đi chệch khung thành Thể Công Viettel.
18'
Rimario nhả bóng cho Andre Luiz tung ra cú sút xa, bóng đi vọt xà ngang khung thành Melbourne Victory. Những phút vừa qua, Thể Công Viettel là đội chơi ép sân, tạo ra cơ hội nhiều hơn.
15'
Hậu vệ của đội khách có pha va chạm khiến Rimario ngã trong vòng cấm Melbourne Victory nhưng trọng tài xác định không có pha phạm lỗi.
10'
Ribamar xử lý khôn khéo khiến hậu vệ Inserra của đội bạn phải phạm lỗi và phải nhận thẻ vàng.
5'
Hai đội tỏ ra rất thận trọng trong những những phút đầu trận đấu, vì thế chưa có cơ hội nguy hiểm nào được tạo ra.
1'
Trận đấu bắt đầu. Melbourne Victory là đội giao bóng trước.
18h50'
Đội hình xuất phát của CLB Thể Công Viettel:
18h30'
Với Thể Công Viettel, ba ngoại binh rất quan trọng là Amarildo, Lucas và Wesley Nata đều gặp vấn đề về sức khỏe, bên cạnh đó là những chấn thương nghiêm trọng của Nhâm Mạnh Dũng và Doãn Ngọc Tân. Ngoài ra còn có những trường hợp chấn thương dài hạn như đội trưởng Bùi Tiến Dũng. Văn Khang và Thanh Bình cũng mới trở lại.
18h25'
Đến làm khách trên sân Hàng Đẫy tối 16/9, Melbourne Victory thiếu vắng ngôi sao đáng chú ý nhất: Juan Mata, người từng chơi cho cả MU và Chelsea và là nhà vô địch World Cup 2010. Việc cựu sao MU Juan Mata không còn thi đấu là một tổn thất lớn với Melbourne Victory, nhưng đội bóng này vẫn được đánh giá mạnh hơn nhiều so với Thể Công Viettel.
18h20'
Danh sách thi đấu hai đội: