U23 Việt Nam có trận cầu tốt

So với U23 Kuwait, U23 Việt Nam chẳng mất quá nhiều thời gian để chứng minh những lời khen về năng lực chuyên môn trước giờ bóng lăn về đội bóng áo đỏ là chính xác. Đội bóng của HLV Đinh Hồng Vinh nhập cuộc một cách đầy chủ động, tích cực trong trận ra quân vòng bảng môn bóng đá nam Asiad 2026.

Trong điều kiện trời mưa lớn, mặt sân không thuận lợi, U23 Việt Nam vẫn kiểm soát thế trận, tổ chức tấn công chủ động và liên tục đưa bóng đến gần khung thành của U23 Kuwait một cách vô cùng mạch lạc.

U23 Việt Nam có một trận đấu tốt

Và cũng từ đó, đội bóng áo đỏ tạo ra vô số cơ hội dứt điểm hay ăn bàn. Nhưng đáng tiếc các học trò của HLV Đinh Hồng Vinh không làm được điều mình cần là mở tỉ số, với những pha dứt điểm vừa vô duyên, vừa… đen đủi.

Điều đáng nói, trước một U23 Kuwait có thể hình tốt, chơi tương đối kỷ luật và không ngại tranh chấp, U23 Việt Nam vẫn tìm được khoảng trống, tạo được những pha phối hợp, đặc biệt là có nhiều tình huống hãm thành suốt trận đấu. Những hình ảnh ấy là điều đáng ghi nhận đối với đoàn quân của HLV Đinh Hồng Vinh.

Nhìn vào thế trận, U23 Việt Nam xứng đáng có nhiều hơn một bàn thắng, thậm chí giành trọn 3 điểm. Nhưng bóng đá là thế, đội chơi hay hơn chưa chắc đã là người chiến thắng cuối cùng. Và thực tế đã xảy đến khi đoàn quân của HLV Đinh Hồng Vinh chỉ có 1 điểm ở ngày ra quân Asiad 2026.

Bài học cho dàn cầu thủ trẻ

Với hàng loạt cơ hội được tạo ra trong phần lớn thời gian của trận đấu, lẽ ra đội bóng áo đỏ đã có thể chiến thắng. Nhưng tiếc rằng vì đen đủi (cột dọc, xà ngang cứu thua tới 4 lần cho U23 Kuwait) và nhất là sự vội vã đã khiến U23 Việt Nam đánh rơi chiến thắng.

Đây mới là điều cần phải nói, bởi nếu biết chắt chiu, không quá vội vàng khi dứt điểm ở những tình huống trống trải của Quốc Cường, Thanh Nhàn, Xuân Bắc hay Lê Phát, mọi chuyện đã có thể giải quyết theo hướng tích cực hơn cho U23 Việt Nam.

Nhưng phải biết chắt chiu cơ hội hơn

U23 Việt Nam đã có đủ thời gian và cơ hội để giải quyết trận đấu, nhưng khi không thể ghi bàn, đội bóng của HLV Đinh Hồng Vinh lại phải trả giá từ một tình huống cố định. Kuwait chỉ cần một quả đá phạt và một pha đánh đầu để vượt lên.

May cho U23 Việt Nam là Ngọc Mỹ lập tức đưa trận đấu trở lại vạch xuất phát cũng từ một tình huống cố định tưởng như chẳng mấy nguy hiểm sau khi bị dẫn bàn ít giây.

Một điểm trước Kuwait chưa phải thảm họa. Cánh cửa đi tiếp vẫn còn rộng nếu U23 Việt Nam có kết quả tốt trước Uzbekistan và Philippines. Nhưng nếu muốn tiến xa ở Asiad, đây lại là bài học không thể bỏ qua.

Đội bóng áo đỏ cần phải chỉnh sửa khả năng dứt điểm, bởi tại Asiad 2026 sẽ tính hiệu số bàn thắng bại để xác định thứ hạng. Vì lẽ đõ, một khi không muốn rời giải sớm, bắt buộc U23 Việt Nam cần biết cách đưa bóng vào lưới đối thủ chính xác hơn, đặc biệt trong cuộc đối đầu với Philippines vào ngày 18/9 tới.

Dẫu vậy, U23 Việt Nam đã có một màn trình diễn rất ổn để hy vọng các trận đấu tới sẽ hoàn hảo hơn, thay vì tiếc nuối như những gì đã xảy ra trước U23 Kuwait.