HLV Popov khẳng định Thể Công Viettel đã có thể giành kết quả tốt hơn ở Cúp C2 châu Á 2026/27 nếu như công tác trọng tài làm nghiêm túc.

"Chúng ta phải dành lời khen ngợi cho Seoul khi họ giành chức vô địch Hàn Quốc sau 10 năm chờ đợi, với cách biệt 16 điểm so với các đối thủ trước 5 vòng đấu cuối. Kết quả cho thấy rõ sức mạnh của đội bóng này. Tuy nhiên, thật không may cho chúng tôi, quyết định sử dụng đội hình dự bị trong hai trận đầu tiên của họ đã làm thay đổi cục diện của bảng đấu. Đây là điều nằm ngoài tầm kiểm soát với Thể Công Viettel.

Rõ ràng là các đội Persib và Melbourne có lợi thế lớn trong hai trận đầu tiên đó. Giờ đây, khi Seoul tung ra đội hình mạnh nhất, trừ tiền đạo Patrick Kim, thì cục diện bảng đấu lại một lần nữa có thể thay đổi", HLV Popov chia sẻ trong buổi họp báo trước trận gặp Seoul (Hàn Quốc), lượt 3 vòng bảng Cúp C2 châu Á.

HLV Popov. Ảnh: Dương Đệ

Tại Cúp C2 châu Á, Thể Công Viettel hòa Melbourne Victory 1-1 trong trận ra quân, nhưng sau đó để thua Persib Bandung 0-1, gặp nhiều khó khăn trong việc cạnh tranh suất đi tiếp.

"Về mục tiêu của đội, không có gì thay đổi cả. Chúng tôi luôn nỗ lực hết mình trong từng trận đấu với quyết tâm giành chiến thắng, bất chấp vô vàn khó khăn mà đội đang phải đối mặt. Sau khi phân tích hai trận vừa qua, chúng ta cần nhìn nhận khách quan rằng Thể Công Viettel chơi thực sự tốt.

Xét về kết quả, có thể thấy tỷ số không phản ánh đúng màn trình diễn của chúng tôi. Đáng tiếc là giải đấu này không áp dụng công nghệ VAR. Trong các trận đấu vừa qua, có bốn quyết định từ phía trọng tài gây bất lợi nghiêm trọng, làm thay đổi hoàn toàn kết cục trận đấu.

Tôi chọn cách im lặng sau hai trận đầu vì không muốn tìm lý do bào chữa, nhưng giờ đây, chúng ta cần nhìn thẳng vào sự thật một cách khách quan. Bất kỳ ai thực sự am hiểu bóng đá đều có thể xem lại các tình huống mà tôi đề cập và tự đưa ra đánh giá xem liệu tôi có sai hay không", HLV Popov đánh giá.

Thể Công Viettel đặt mục tiêu giành chiến thắng trước Seoul. Ảnh: Dương Đệ

"Trong trận đầu tiên gặp Melbourne, chúng tôi lẽ ra được hưởng một quả phạt đền sau pha phạm lỗi với Rimario, ngoài ra còn có bàn thắng của Rimario đầu hiệp hai. Cả hai tình huống này đều diễn ra khi tỷ số đang là 0-0. Nếu chúng tôi ghi bàn trước, thế trận sẽ hoàn toàn khác. Đội có thể giành trọn 3 điểm thay vì chỉ 1 điểm.

Ở trận thứ hai tại Indonesia, Rimario ghi một bàn thắng hợp lệ trong hiệp một, hoàn toàn không việt vị. Nếu có VAR, bàn thắng đó chắc chắn đã được công nhận. Khi đó, tỷ số cũng đang là 0-0. Nếu chúng ta ghi bàn trước, cục diện trận đấu sẽ khác đi. Còn ở hiệp hai, tình huống Paulinho phải nhận thẻ vàng thứ hai thậm chí còn chẳng phải là một pha phạm lỗi, đã thay đổi hoàn toàn mọi thứ, khiến tôi không thể sử dụng cầu thủ này trong trận đấu ngày mai", HLV Popov nói.

"Tôi không thể giữ im lặng thêm được nữa. Sự im lặng chẳng giải quyết được gì, trái lại, mọi chuyện chỉ càng tồi tệ hơn. Tôi cần phải bảo vệ CLB của mình và cả quốc gia mà tôi đang đại diện. Vấn đề không chỉ nằm ở băng ghi hình, mà còn là danh dự, vì vậy chúng tôi xứng đáng nhận được sự tôn trọng", HLV Popov chốt lại.

Trận đấu giữa Thể Công Viettel vs Seoul diễn ra vào lúc 19h15 ngày 28/10 trên SVĐ Hàng Đẫy, Hà Nội.