CAHN đặt quyết tâm cao khi đấu Shanghai Port lúc 17h ngày 27/10, nỗ lực giành chiến thắng đầu tiên tại Cúp C1 châu Á 2026/27.

CAHN bước vào lượt trận thứ ba vòng bảng Cúp C1 châu Á 2026/27 mà chưa có điểm số nào. Đại diện bóng đá Việt Nam thua cả 2 đội bóng Nhật Bản: 1-4 trước Gamba Osaka và 0-1 Kashima Antlers. Những kết quả này cho thấy khoảng cách về kinh nghiệm, khả năng duy trì cường độ thi đấu thực sự là bài toán khó với HLV Mano Polking.

Thời gian qua, CAHN liên tiếp phải chinh chiến tại V-League, Cúp CLB Đông Nam Á và đấu trường châu lục. Ở sân chơi trong nước, đội bóng ngành Công an thất bại 1-2 trước Hà Nội FC và hòa Thanh Hóa 1-1 ở hai trận gần nhất.

Thể lực bị bào mòn, đến ngay cả những cầu thủ có sức trẻ như Đình Bắc cũng vừa gia nhập danh sách chấn thương của nhà vô địch V-League. Sự vắng mặt của chân sút sinh năm 2004 là một tổn thất lớn với CAHN trong chuyến làm khách tại Thượng Hải, gặp Shanghai Port FC.

Adou Minh, Alan và Leo Artur sẽ giúp CAHN có điểm đầu tiên tại Cúp C1 châu Á?. Ảnh: S.N

Dẫu vậy, CAHN vẫn sở hữu những cầu thủ có kinh nghiệm thi đấu quốc tế. Quang Hải, Quang Vinh, Alan, Leo Artur... đều có khả năng tạo nên sự khác biệt. Bên cạnh đó, sự ăn ý, đoàn kết cũng là thế mạnh của đại diện Việt Nam. Đây chính là cơ sở để HLV Polking tin rằng CAHN sẽ có điểm số đầu tiên ở đấu trường Cúp C1 châu Á.

"CAHN đến đây với một mục tiêu rất rõ ràng: thi đấu thật tốt, đại diện cho bóng đá Việt Nam một cách xứng đáng nhất và nỗ lực giành những điểm số đầu tiên tại giải đấu", HLV Polking khẳng định.

Bên kia chiến tuyến, Shanghai Port đang có khởi đầu thuận lợi tại sân chơi châu lục. Đội bóng Trung Quốc giành chiến thắng 6-4 trước Ratchaburi của Thái Lan và hòa Daejeon Hana Citizen của Hàn Quốc 1-1, qua đó có 4 điểm sau hai lượt trận.

Shanghai Port còn thể hiện phong độ ấn tượng tại giải quốc nội. Những chiến thắng trước Chengdu Rongcheng và Tianjin Jinmen Tiger giúp đội bóng này có thêm sự tự tin trước cuộc tiếp đón CAHN. Với lợi thế sân nhà và phong độ tốt hơn, Shanghai Port nhiều khả năng sẽ chủ động chơi tấn công để giành trọn vẹn 3 điểm.

Trận Shanghai Port FC vs CAHN diễn ra lúc 17h ngày 27/10 tại sân Pudong Stadium (Thượng Hải), Trung Quốc.