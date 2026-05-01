Ngày 1/5, VKSND tỉnh Đắk Lắk cho biết đã ban hành quyết định yêu cầu ông Tống Chí Hiếu (SN 1996, trú xã Ia Rvê; hiện ở xã Ea Súp, tỉnh Đắk Lắk) tháo dỡ, di dời công trình vi phạm ra khỏi khu vực bảo vệ vùng lõi I của di tích danh lam thắng cảnh Hồ Ea Súp Thượng (xã Ea Súp).

Nhà nổi dựng trái phép trên hồ Ea Súp Thượng. Ảnh: CC

Trước đó, Chi nhánh Thủy lợi Ea Súp đã phát hiện hộ ông Tống Chí Hiếu tự ý lắp dựng một bè nổi bằng phi nhựa, thép tiền chế trong phạm vi lòng hồ.

Ngay sau đó, đơn vị đã tuyên truyền, vận động và lập biên bản làm việc, yêu cầu ông Hiếu dừng ngay hành vi vi phạm, tháo dỡ công trình. Tuy nhiên, ông Hiếu không chấp hành mà tiếp tục vi phạm.

Qua xem xét, VKSND Đắk Lắk xác định hành vi này đã xâm phạm khu vực bảo vệ vùng lõi I của di tích danh lam thắng cảnh Hồ Ea Súp Thượng, là khu vực cần được bảo tồn nguyên trạng theo quy định của Luật Di sản văn hóa.

Hành vi này có dấu hiệu vi phạm pháp luật, xâm hại đến giá trị cảnh quan, môi trường và di sản văn hóa.

Viện KSND tỉnh Đắk Lắk yêu cầu ông Hiếu phải tháo dỡ công trình vi phạm. Ảnh: CC

Làm việc với cơ quan chức năng, ông Hiếu thừa nhận tự dựng công trình để phục vụ đánh bắt cá và chưa được cấp phép.

Viện KSND tỉnh đã yêu cầu ông Tống Chí Hiếu chấm dứt hành vi vi phạm; đồng thời tháo dỡ, di dời công trình và có báo cáo trong vòng 15 ngày, nếu không thực hiện sẽ xử lý theo quy định.