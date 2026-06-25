Chiều 25/6, tại họp báo về tình hình kinh tế - xã hội, ông Lê Thanh Tuấn, Trưởng phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị UBND phường Bến Thành, thông tin về phương án bố trí nhà tạm cư, mức hỗ trợ và chính sách tái định cư đối với hơn 1.600 hộ dân bị ảnh hưởng bởi dự án chỉnh trang khu Mả Lạng và chợ Gà - Gạo.

Trước đó, dự án chỉnh trang khu Mả Lạng và chợ Gà - Gạo đã được HĐND TPHCM khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031, thông qua tại kỳ họp thứ 3. Theo kế hoạch, dự án sẽ khởi công trong quý III/2026, hoàn thành vào quý IV/2028 và đưa vào khai thác, vận hành trong năm 2029.

Theo ông Tuấn, trong thời gian chờ bố trí nhà tái định cư, các hộ đủ điều kiện sẽ được hỗ trợ chi phí tạm cư theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 21 Quyết định số 11/2026/QĐ-UBND ngày 6/3/2026 của UBND TPHCM.

Khu chợ Gà - Gạo (phường Bến Thành) có nhiều ngôi nhà nhỏ với không gian sinh hoạt chật hẹp. Ảnh: Nguyễn Huế

Theo ông Tuấn, các hộ dân tại phường Bến Thành sẽ được hỗ trợ chi phí tạm cư 8 triệu đồng/hộ/tháng đối với hộ có từ 4 nhân khẩu trở xuống. Hộ có từ 5 nhân khẩu trở lên được hỗ trợ thêm 2 triệu đồng/người/tháng, song tổng mức hỗ trợ không quá 24 triệu đồng/hộ/tháng.

Đối với các trường hợp đặc thù như hộ tạm trú (khu chợ Gà - Gạo hiện có 58 nhân khẩu tạm trú), nhà không có giấy tờ hợp lệ, nhiều hộ cùng sinh sống tại một địa chỉ hoặc hộ kinh doanh nhỏ bị ảnh hưởng do mất mặt bằng, UBND TPHCM giao UBND phường Bến Thành phối hợp với đơn vị thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư để xem xét, xử lý theo quy định.

"Đơn vị thực hiện công tác bồi thường sẽ căn cứ kết quả điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm và các quy định pháp luật hiện hành để xây dựng phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư. Phương án sẽ được niêm yết công khai và lấy ý kiến người có đất bị thu hồi theo đúng quy định", ông Tuấn cho biết.

Liên quan dự án chỉnh trang đô thị khu Mả Lạng và chợ Gà - Gạo, Phòng Quản lý chất lượng công trình xây dựng (Sở Xây dựng TPHCM) cho biết, việc kiểm soát bụi, tiếng ồn, vận chuyển phế thải và bảo đảm an toàn cho các hộ dân, công trình lân cận sẽ được quy định cụ thể trong biện pháp thi công phá dỡ, do nhà thầu thiết lập và triển khai suốt quá trình thi công, theo quy định của Luật Xây dựng và Nghị định 06/2021/NĐ-CP. Với công trình ảnh hưởng lớn đến an toàn, lợi ích cộng đồng, phương án phá dỡ phải được thẩm tra, phê duyệt theo quy định. Về cơ chế pháp lý, Sở Tài chính TPHCM cho biết dự án được triển khai theo phương thức đối tác công tư, hợp đồng Xây dựng - Chuyển giao (BT), kết hợp thanh toán bằng quỹ đất và ngân sách, căn cứ Nghị định số 257/2025/NĐ-CP. Đây là giải pháp huy động nguồn lực tư nhân trong điều kiện ngân sách nhà nước còn hạn chế. TPHCM cũng đề xuất tái định cư tại chỗ bằng nhà ở xã hội và được người dân đồng tình.