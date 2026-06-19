Sáng 19/6, tại kỳ họp giữa năm của HĐND TPHCM, UBND TP trình chủ trương đầu tư dự án chỉnh trang khu Mả Lạng (phường Cầu Ông Lãnh) và Chợ Gà - Gạo (phường Bến Thành).

Đây là hai khu dân cư hình thành từ nhiều thập niên trước tại khu vực trung tâm thành phố, hiện đối mặt tình trạng hạ tầng xuống cấp và quá tải. Trong đó, khu Mả Lạng là một trong những địa bàn có mật độ dân số cao nhất khu trung tâm, với phần lớn nhà ở được xây dựng từ lâu, diện tích nhỏ, nằm san sát nhau.

Phó chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Mạnh Cường trình bày về chủ trương đầu tư dự án chỉnh trang khu Mả Lạng (phường Cầu Ông Lãnh) và Chợ Gà - Gạo (phường Bến Thành). Ảnh: Phước Sáng

Theo rà soát sơ bộ, khu Mả Lạng - được giới hạn bởi các tuyến đường Nguyễn Trãi, Trần Đình Xu và Nguyễn Cư Trinh - có khoảng 1.070 nhà, đất nằm trong phạm vi ảnh hưởng của dự án, liên quan 1.459 hộ dân với khoảng 4.693 nhân khẩu.

Trong khi đó, khu Chợ Gà - Gạo, nằm trong phạm vi các tuyến đường Nguyễn Thái Học, Võ Văn Kiệt, Yersin và hẻm 3 Yersin, là khu dân cư lâu đời gắn với hoạt động thương mại, dịch vụ nhỏ lẻ. Hiện khu vực này có hệ thống giao thông nội bộ chật hẹp, nhiều căn nhà xuống cấp, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn về môi trường và phòng cháy chữa cháy. Dự án dự kiến ảnh hưởng đến khoảng 252 căn nhà, liên quan 192 hộ dân với 744 nhân khẩu, gồm 686 nhân khẩu thường trú và 58 nhân khẩu tạm trú.

Theo UBND TPHCM, việc triển khai dự án là yêu cầu cấp thiết nhằm cải thiện điều kiện sống của người dân, đồng thời giải quyết tình trạng quá tải hạ tầng đô thị kéo dài nhiều năm.

Đối với khu Mả Lạng, dự án được kỳ vọng sẽ tạo lập không gian đô thị văn minh, hiện đại, nâng cấp đồng bộ hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội, đồng thời khai thác hiệu quả quỹ đất tại khu vực trung tâm. Còn tại khu Chợ Gà - Gạo, mục tiêu trọng tâm là bố trí tái định cư tại chỗ, giúp người dân ổn định cuộc sống, duy trì sinh kế và hạn chế những xáo trộn do phải di dời ra xa trung tâm.

Toàn cảnh khu Mả Lạng (phường Cầu Ông Lãnh). Ảnh: Nguyễn Huế

Dự án được đề xuất triển khai theo hình thức hợp đồng BT (xây dựng - chuyển giao); nhà đầu tư sẽ ứng vốn thực hiện công tác chỉnh trang đô thị, xây dựng hạ tầng theo yêu cầu của Nhà nước, sau đó bàn giao công trình cho cơ quan quản lý.

Đổi lại, TPHCM thanh toán cho nhà đầu tư bằng quỹ đất đối ứng kết hợp nguồn vốn ngân sách. Quỹ đất dự kiến thanh toán nằm tại khu trung tâm dân cư Tân Tạo (khu B), phường Tân Tạo, có diện tích khoảng 133ha trong tổng quy mô hơn 152ha của dự án khu dân cư Tân Tạo.

Theo tính toán sơ bộ, tổng giá trị quỹ đất đối ứng khoảng 24.134 tỷ đồng. Sau khi khấu trừ chi phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khoảng 13.400 tỷ đồng, giá trị còn lại ước khoảng 10.735 tỷ đồng.

Trường hợp giá trị quỹ đất thấp hơn giá trị công trình BT sau quyết toán, phần chênh lệch sẽ được thanh toán bằng ngân sách nhà nước. Khoản kinh phí này dự kiến khoảng 5.635 tỷ đồng và được cân đối trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026 - 2030.

Theo lộ trình đề xuất, dự án sẽ được triển khai trong giai đoạn 2026 - 2029. Công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng dự kiến bắt đầu từ tháng 8/2026.

Trước đó, tại Hội nghị lần thứ 22 ngày 18/6, với sự tham dự của 24/29 đồng chí, Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM đã nghe Đảng ủy UBND TP báo cáo, xin ý kiến về chủ trương đầu tư dự án và thống nhất kết luận. Theo đó, Ban Thường vụ Thành ủy đồng ý chủ trương thực hiện dự án theo phương thức đối tác công - tư (PPP), áp dụng loại hợp đồng BT. Ban Thường vụ Thành ủy giao Đảng ủy UBND TP chỉ đạo các sở, ngành, đơn vị liên quan tiếp tục rà soát, hoàn thiện hồ sơ dự án, đảm bảo chặt chẽ về cơ sở pháp lý, phương án tài chính, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, phương án sử dụng quỹ đất thanh toán và khả năng cân đối ngân sách nhà nước. Các nội dung liên quan đến quản lý, sử dụng đất đai, tài sản công phải thực hiện đúng quy định pháp luật, công khai, minh bạch, hiệu quả, không để xảy ra thất thoát tài sản nhà nước.