Trong những ngày giữa tháng 11/2025, do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường kết hợp dải hội tụ nhiệt đới, lưu vực hồ Đơn Dương, tỉnh Lâm Đồng xuất hiện mưa lớn kéo dài, gây gia tăng nhanh lưu lượng nước về hồ.

Lực lượng xung kích kiểm tra thiết bị sẵn sàng trước khi xả điều tiết

Vào lúc 0h ngày 16/11, mực nước hồ đạt cao trình 1.039,958m (MNDBT 1.042m), lưu lượng về hồ 54m3/s, lưu lượng xả tràn 20m3/s. Trên lưu vực hồ Đơn Dương xuất hiện mưa lớn, nước từ thượng nguồn đổ về hồ với lưu lượng đỉnh lũ 1.096 m3/s lúc 9h00 ngày 17/11 (mực nước hồ 1041,778 m, lưu lượng xả tràn 200 m3/s). Hồ Đơn Dương đã tiến hành tăng dần mức xả điều tiết 300-400-500 m3/s từ 9h đến 11h ngày 17/11 và đạt mức lưu lượng xả lớn nhất 600 m3/s từ 11h15 đến 13h30 cùng ngày, sau đó giảm dần về 250 m3/s khi mưa trên lưu vực hồ giảm, đồng thời hạ mực nước hồ Đơn Dương xuống cao trình 1040,0 m góp phần đảm bảo an toàn cho hạ du.

Hồ Đơn Dương vận hành xả điều tiết với lưu lượng 500m3/s

Đến 12h ngày 19/11, khi mực nước hồ đạt cao trình 1.040,090m, trên lưu vực hồ chứa Đơn Dương xuất hiện mưa lớn trở lại. Từ 12h ngày 19/11 đến 6h ngày 20/11, lượng mưa trung bình đạt 186,5 mm, gây ra đỉnh lũ lịch sử 2.090 m³/s lúc 0h ngày 20/11 (mực nước hồ 1.043,138 m, lưu lượng xả tràn 2.000 m3/s) và tổng lượng lũ về hồ đạt 149,8 triệu m³.

Thực hiện chỉ đạo của Ban chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Lâm Đồng, Công ty Cổ phần Thủy điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi đã sử dụng mực nước gia cường 1.043,2 m để kéo dài thời gian chuẩn bị và hoàn tất việc di dời dân tại vùng trũng thấp hạ du trước khi bắt đầu xả điều tiết lớn. Lưu lượng xả qua tràn đạt tối đa 2.000 m³/s lúc 0h ngày 20/11, sau đó được giảm dần tương ứng với lượng nước về hồ. Đến 3h ngày 22/11, lưu lượng xả tràn đạt 300 m³/s, mực nước hồ còn 1.040,910 m và tiếp tục giảm.

Đây là cơn lũ lớn nhất từ khi hồ Đơn Dương đưa vào vận hành năm 1964 đến nay. Tính từ 0h ngày 16/11 đến 0h ngày 21/11 năm 2025, tổng lượng mưa trên lưu vực hồ Đơn Dương 448,5 mm, tổng lượng nước lũ về hồ đạt 221,0 triệu m3, tương đương 142,5% dung tích hữu ích hồ chứa (155,14 triệu m3). Trong quá trình vận hành điều tiết lũ, công ty tuân thủ đúng quy trình vận hành, phối hợp chặt chẽ và thực hiện nghiêm chỉ đạo của Ban chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Lâm Đồng, chủ động theo dõi sát sao tình hình diễn biến thời tiết, kịp thời thông báo trực tiếp đến chính quyền địa phương và nhân dân vùng hạ du để tổ chức di dời, sơ tán người, tài sản ra khỏi vùng ngập lũ được thuận lợi, an toàn.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Lê Trọng Yên kiểm tra thực tế công tác vận hành hồ chứa Đơn Dương ngày 17/11

Ban Chỉ huy PCTT và TKCN Công ty cổ phần Thủy điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi thường xuyên thực hiện phương châm bốn tại chỗ; tổ chức theo dõi, kiểm tra, quan trắc đập thường xuyên, liên tục trong thời gian cắt lũ; liên lạc, báo cáo với Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Lâm Đồng và các xã dọc khu vực hạ du hồ Đơn Dương; thực hiện nghiêm chỉ đạo của Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Lâm Đồng, vận hành hồ chứa tuân thủ đúng quy trình; góp phần cắt, giảm lũ cho hạ du và đảm bảo an toàn cho công trình.

Hiện nay, các hạng mục công trình đập đất, đập tràn, hồ Đơn Dương đang vận hành bình thường, an toàn, tin cậy, ổn định trong mọi điều kiện vận hành, đảm bảo an toàn cho vùng hạ du.

Dự báo thời vẫn còn diễn biến phức tạp, công ty sẽ tiếp tục thực hiện nghiêm phương châm “4 tại chỗ”, theo dõi chặt chẽ tình hình khí tượng - thủy văn, phối hợp với các cơ quan chức năng và vận hành hồ theo đúng quy trình nhằm đảm bảo an toàn cho công trình và nhân dân vùng hạ du.

(Nguồn: Cổ phần Thủy điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi)