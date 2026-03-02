Theo Báo cáo Thị trường Điện mặt trời mái nhà Ấn Độ quý 4 và Thường niên năm 2025 của Mercom India Research, Ấn Độ đã lắp đặt thêm 7,1 GW công suất điện mặt trời mái nhà trong năm 2025, tăng 122% so với mức 3,2 GW của năm 2024.

Phân khúc điện mặt trời mái nhà dân dụng chiếm gần 76% lượng công suất lắp đặt mới, phần lớn nhờ sự hỗ trợ từ chương trình PM Surya Ghar: Muft Bijli Yojana.

PM Surya Ghar: Muft Bijli Yojana là một chương trình thúc đẩy theo nhu cầu, mở rộng cho các hộ tiêu dùng dân cư có kết nối lưới điện được cung cấp bởi các công ty phân phối địa phương. Chương trình cung cấp các khoản trợ cấp trả trước để hỗ trợ lắp đặt hệ thống điện mặt trời áp mái cho các hộ gia đình trên khắp cả nước.

Công suất lắp đặt điện mặt trời mái nhà năm 2025 của Ấn Độ đạt mức cao kỷ lục. Ảnh: Oorjan Cleantech

Chương trình được triển khai từ tháng 2/2024, mang lại lợi ích cho khoảng 2,61 triệu hộ gia đình trên toàn quốc. Bộ trưởng MNRE Shripad Yesso Naik, cho biết trong văn bản trả lời Quốc hội rằng 147,7 tỷ INR (1,6 tỷ USD) đã được cung cấp dưới dạng hỗ trợ tài chính trung ương.

Ngoài điện mặt trời mái nhà hộ gia đình, các phân khúc công nghiệp, thương mại và chính phủ đóng góp tỷ lệ lần lượt là 18%, 5% và 1%.

Các dự án lắp đặt theo mô hình chi phí đầu tư ban đầu chiếm 85% tổng số của cả năm, trong khi các dự án theo mô hình chi phí hoạt động hoặc thông qua công ty dịch vụ năng lượng tái tạo chiếm 15%.

"Điện mặt trời mái nhà đã đạt mức cao kỷ lục 7,1 GW trong năm 2025, tăng hơn gấp đôi so với cùng kỳ năm trước, phần lớn được thúc đẩy bởi chương trình PM Surya Ghar", ông Raj Prabhu, Giám đốc điều hành của Mercom Capital Group. Theo ông, sự đón nhận nhiệt tình từ các hộ gia đình, quy trình giải ngân tiền trợ cấp được tinh gọn và các bước phê duyệt kỹ thuật số đã đẩy nhanh tốc độ triển khai trên toàn bộ các bang.

Mercom dự báo thị trường sẽ tiếp tục đà tăng trưởng trong năm 2026, dẫn đầu bởi các hệ thống điện mặt trời mái nhà hộ gia đình, đồng thời được hậu thuẫn bởi nhu cầu ổn định từ khối công nghiệp và thương mại.

Tuy nhiên, ông Prabhu cũng lưu ý rằng chi phí tấm pin tăng cao cùng các quy định tuân thủ khắt khe hơn theo Danh sách ALMM-II (Danh mục nhà sản xuất được phê duyệt) có thể làm tăng giá thành trong thời gian tới.

Maharashtra và Gujarat là hai bang dẫn đầu cả nước về mức bổ sung công suất, mỗi bang chiếm 16% tỷ trọng tăng trưởng của năm 2025, theo sát phía sau là Uttar Pradesh với 15%.

Tính đến cuối năm, tổng công suất điện mặt trời mái nhà tích lũy của toàn Ấn Độ đã đạt 20,8 GW. Trong đó, Gujarat đóng góp gần 25%, Maharashtra 15% và Uttar Pradesh 8%.

Theo ước tính của Chính phủ Ấn Độ, việc triển khai hệ thống điện mặt trời mái nhà tại 10 triệu hộ gia đình có thể tạo ra tới 1.000 tỷ đơn vị điện năng tái tạo trong suốt vòng đời của hệ thống. Điều này kỳ vọng sẽ giúp giảm khoảng 720 triệu tấn khí thải tương đương CO2 trong vòng 25 năm.

Theo PV