Những khoảnh khắc tuyệt đẹp về bà con dân tộc thiểu số được trưng bày xung quanh hồ Hoàn Kiếm (Hà Nội) trong khuôn khổ “Ngày hội Việt Nam hạnh phúc - Vietnam Happy Fest 2025”.
Triển lãm “Việt Nam hạnh phúc” giới thiệu hàng trăm tác phẩm tham dự giải thưởng ảnh và video “Việt Nam hạnh phúc” lần thứ Ba được tổ chức trên nền tảng quảng bá hình ảnh Việt Nam - Vietnam.vn, thu hút sự chú ý của nhiều du khách khi tham quan Hồ Gươm (Hà Nội) hai ngày cuối tuần qua.
BTC cho biết, năm 2025, cuộc thi thu hút hơn 4.600 tác giả với hơn 17.000 tác phẩm ảnh, video clip; tăng gấp 1,7 lần so với năm ngoái. Mỗi tác phẩm là một câu chuyện xúc động, lát cắt chân thực về Việt Nam; cuộc sống yên bình, tươi đẹp, thay đổi tích cực từng ngày của người dân Việt Nam.
Dưới đây là một số tác phẩm đẹp về vùng cao tại triển lãm:
Các hoạt động chính của "Ngày hội Việt Nam hạnh phúc – Vietnam Happy Fest"
- Tối 6/12: Lễ trao "Giải thưởng truyền thông về Quyền con người Việt Nam hạnh phúc".
- Chiều 7/12: Sự kiện "Bách hoa bộ hành" tại phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm, nơi người dân và du khách được chiêm ngưỡng đoàn rước Việt phục rực rỡ sắc lễ, các nghi thức gợi nhắc hỷ lễ truyền thống và hình ảnh trang trọng, gần gũi của ngày vui xưa.
- Tối 7/12: Gala âm nhạc "Việt Nam hạnh phúc – Vietnam Happy Fest" với sự tham gia của nhiều nghệ sĩ trẻ được yêu thích như Bùi Công Nam, Lâm Bảo Ngọc… Sự kiện mở cửa miễn phí cho người dân và du khách.