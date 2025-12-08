Triển lãm “Việt Nam hạnh phúc” giới thiệu hàng trăm tác phẩm tham dự giải thưởng ảnh và video “Việt Nam hạnh phúc” lần thứ Ba được tổ chức trên nền tảng quảng bá hình ảnh Việt Nam - Vietnam.vn, thu hút sự chú ý của nhiều du khách khi tham quan Hồ Gươm (Hà Nội) hai ngày cuối tuần qua.

BTC cho biết, năm 2025, cuộc thi thu hút hơn 4.600 tác giả với hơn 17.000 tác phẩm ảnh, video clip; tăng gấp 1,7 lần so với năm ngoái. Mỗi tác phẩm là một câu chuyện xúc động, lát cắt chân thực về Việt Nam; cuộc sống yên bình, tươi đẹp, thay đổi tích cực từng ngày của người dân Việt Nam.

Dưới đây là một số tác phẩm đẹp về vùng cao tại triển lãm:

Tác phẩm: Gặp gỡ cuối ngày của Đỗ Văn Đông.

Tác phẩm: "Giai điệu tình yêu" ghi lại cảnh chàng trai thổi khèn trong vườn hoa tớ dày ở Lào Cai của Phan Huy Thiệp.

Tác phẩm: "Đón xuân" ghi lại cảnh quân và dân cùng luộc bánh chưng đón Tết của Dương Phương Đại.

Tác phẩm: "Niềm vui bên bếp lửa" ghi lại cảnh hai bà cháu dân tộc thiểu số ở Phú Thọ của Đào Văn Trà.

Tác phẩm: "Hạnh phúc người lính" ghi lại cảnh người vợ tiễn chồng trở lại đơn vị sau thời gian nghỉ phép của Đỗ Thu Quyên.

Tác phẩm: "Công nghệ về bản" ghi lại cảnh các cô gái ở bản Lô Lô Chải ngồi trên sườn núi Lũng Cũ thích thú với chiếc điện thoại thông minh của Phạm Quang Thanh.

Tác phẩm: "Lão ngư" hạnh phúc sau một ngày lao động đánh bắt cá của Đỗ Hữu Tuấn.

Tác phẩm: "Hạnh phúc tuổi già" của Hồ Anh Tiến.

Tác phẩm: "Bình minh ở đồi cỏ Vinh Quý" thuộc Cao Bằng của Trương Xuân Thắng.

Tác phẩm: "Cười nghiêng lưng núi" của Nguyễn Trung Kiên.

Tác phẩm: "Biểu diễn đàn T'rưng" ghi lại cảnh ở lễ hội thuộc tỉnh Gia Lai của Nguyễn Việt Hồng.

Tác phẩm: "Tuổi thơ" của Nguyễn Văn Hải.

Tác phẩm: "Niềm vui của bé" của Nguyễn Đăng Việt.

Tác phẩm: "Em đến trường" ghi lại cảnh học sinh đi học tại vùng cao A Lưới, TP Huế của Huy Nguyễn Khoa.

Tác phẩm: "Đóa hoa rừng" của Trần Tuy.

Tác phẩm: "Người Ba Na trong lễ hội cồng chiêng" của Happy Viet Nam.

Các tác phẩm ảnh tại triển lãm còn thu hút người xem vào buổi tối.

Các hoạt động chính của "Ngày hội Việt Nam hạnh phúc – Vietnam Happy Fest"

- Tối 6/12: Lễ trao "Giải thưởng truyền thông về Quyền con người Việt Nam hạnh phúc".

- Chiều 7/12: Sự kiện "Bách hoa bộ hành" tại phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm, nơi người dân và du khách được chiêm ngưỡng đoàn rước Việt phục rực rỡ sắc lễ, các nghi thức gợi nhắc hỷ lễ truyền thống và hình ảnh trang trọng, gần gũi của ngày vui xưa.

- Tối 7/12: Gala âm nhạc "Việt Nam hạnh phúc – Vietnam Happy Fest" với sự tham gia của nhiều nghệ sĩ trẻ được yêu thích như Bùi Công Nam, Lâm Bảo Ngọc… Sự kiện mở cửa miễn phí cho người dân và du khách.