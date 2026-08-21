Từ ký kết mua hàng trả chậm đến khoản nợ tiền tỷ

Ngày 20/12/2022, Công ty C. (Long An) và hộ kinh doanh H. (Đồng Tháp) do bà Ngô Thị Mỹ H. làm chủ, ký hợp đồng mua bán thức ăn chăn nuôi thủy sản do công ty sản xuất. Cùng ngày, hai bên ký phụ lục hợp đồng, theo đó hạn mức mua hàng trả chậm là 2 tỷ đồng, thời hạn thanh toán đối với mỗi hóa đơn là 45 ngày.

Hai bên xác định thời hạn cuối cùng để thanh toán toàn bộ công nợ là ngày 16/12/2023.

Sau khi ký hợp đồng và phụ lục, Công ty C. lần lượt giao hàng cho hộ kinh doanh H. theo thỏa thuận. Tuy nhiên, sau lần giao hàng ngày 29/9/2023, hộ kinh doanh H. không tiếp tục nhận hàng và không thanh toán công nợ.

Ngày 8/10/2023, hai bên đối chiếu công nợ, hộ kinh doanh H. xác nhận còn nợ Công ty C. hơn 1,3 tỷ đồng. Sau đó, ngày 15/11/2023, hộ kinh doanh này thanh toán 50 triệu đồng.

Công ty C. cho biết đã nhiều lần yêu cầu thanh toán nhưng không có kết quả. Đến ngày 17/5/2024, hộ kinh doanh H. xác nhận còn nợ tiền gốc hơn 1,1 tỷ đồng.

Hộ kinh doanh mua thức ăn chăn nuôi thủy sản theo phương thức trả chậm, nợ hơn 1,1 tỷ nhưng không thanh toán và bị kiện ra tòa. Ảnh minh họa: Nam Khánh

Sau đó, Công ty C. khởi kiện, yêu cầu hộ kinh doanh H. thanh toán tiền gốc, lãi chậm thanh toán và tiền phạt vi phạm hợp đồng, tổng cộng hơn 1,3 tỷ đồng.

Về phía bị đơn, hộ kinh doanh H. thống nhất còn nợ Công ty C. số tiền hơn 1,3 tỷ đồng, gồm nợ chưa thanh toán và lãi theo thỏa thuận. Tuy nhiên, hộ kinh doanh này đề nghị Công ty C. rút đơn kiện để hai bên trao đổi phương án thanh toán và tiếp tục hoạt động mua bán.

Tại phiên tòa sơ thẩm, Công ty C. cho rằng sau khi xác nhận công nợ ngày 17/5/2024, hộ kinh doanh H. không thanh toán khoản nợ này. Những khoản tiền được chuyển sau thời điểm trên được phía công ty xác định là tiền thanh toán cho các đơn hàng mới.

Tòa án cấp sơ thẩm chấp nhận yêu cầu của Công ty C., buộc hộ kinh doanh H. thanh toán tổng số tiền nợ và lãi hơn 1,3 tỷ đồng.

Các cấp tòa đều buộc hộ kinh doanh trả hơn 1,3 tỷ đồng

Không đồng ý với bản án sơ thẩm, ngày 11/7/2025, bà H. kháng cáo, yêu cầu sửa bản án theo hướng không chấp nhận yêu cầu của Công ty C.

Tại cấp phúc thẩm, Tòa án xác định mặc dù đã triệu tập hợp lệ đến lần thứ 4 nhưng bà H. vẫn vắng mặt, trong đó có một lần có đơn xin hoãn phiên tòa. Vì vậy, Hội đồng xét xử quyết định đình chỉ xét xử phúc thẩm đối với kháng cáo của bà.

Xem xét nội dung vụ án, cấp phúc thẩm cho rằng, các chứng cứ của Công ty C. cung cấp gồm hợp đồng mua bán, phụ lục hợp đồng, xác nhận công nợ ngày 17/5/2024, các văn bản thu hồi công nợ và hóa đơn giá trị gia tăng.

Trong khi đó, các hóa đơn do phía hộ kinh doanh H. cung cấp đều thể hiện việc mua bán phát sinh sau ngày 17/5/2024. Theo nhận định của tòa, sau thời điểm này, hai bên vẫn tiếp tục mua bán hàng hóa nhưng mỗi lần giao hàng phải thanh toán đủ tiền.

Vì vậy, các khoản tiền chuyển sau ngày 17/5/2024 không liên quan đến khoản nợ đã được xác nhận trước đó. Tòa án cho rằng không có cơ sở chứng minh hộ kinh doanh H. đã thanh toán xong khoản nợ.

Từ đó, cấp phúc thẩm giữ nguyên việc chấp nhận yêu cầu khởi kiện của Công ty C., buộc hộ kinh doanh H. thanh toán tổng cộng hơn 1,3 tỷ đồng, gồm tiền gốc, lãi chậm thanh toán và tiền phạt vi phạm hợp đồng.

Kể từ ngày 18/5/2024, hộ kinh doanh H. còn phải chịu lãi đối với số tiền chậm thi hành theo mức lãi suất quy định tại Điều 306 Luật Thương mại, trừ trường hợp các bên có thỏa thuận khác hoặc pháp luật có quy định khác.

(Bài viết dựa trên Bản án số 02/2026/KDTM-PT ngày 10/3/2026 của TAND tỉnh Đồng Tháp)