Từ hộ nghèo góp 30 triệu đồng đến hàng trăm hộ dân hiến hơn 15.000m² đất, người dân Bắc Ninh chung sức mở rộng đường làng, góp phần đổi thay diện mạo quê hương.

Hộ nghèo góp 30 triệu đồng làm đường vì con cháu

Tại thôn Thanh Trà, xã An Lạc, TP Bắc Ninh, câu chuyện ông Nguyễn Xuân Lành, một hộ nghèo nhiều năm, tự nguyện đóng góp khoảng 30 triệu đồng để làm đường giao thông khiến nhiều người cảm phục.

Gia đình ông Lành thuộc diện hộ nghèo từ năm 2011. Sau khi vợ qua đời năm 2025, ông một mình chăm sóc, nuôi dạy 2 cháu đang tuổi ăn học. Cháu lớn học lớp 12, cháu nhỏ học lớp 7. Con trai ông đi làm xa, gửi tiền về nhờ bố chăm sóc các con.

Ông Nguyễn Xuân Lành (bên trái) - hộ nghèo ở thôn Thanh Trà, xã An Lạc, tự nguyện đóng góp khoảng 30 triệu đồng làm đường giao thông

Nguồn sống của gia đình chủ yếu dựa vào 3,5 sào ruộng và việc chăn nuôi vài con gà. Cuộc sống vốn đã khó khăn, ông Lành vẫn quyết định dành khoản tiền khoảng 30 triệu đồng để đóng góp làm đường giao thông tại địa phương.

Theo ông Lành, điều ông mong muốn là đường sá trong thôn được cải thiện, người dân đi lại thuận tiện hơn, đặc biệt là con cháu đến trường không còn vất vả mỗi khi trời mưa.

Trước đây, tuyến đường vào nhà ông nhỏ hẹp, việc đi lại gặp nhiều khó khăn. Sau khi được mở rộng, tuyến đường có mặt đường thiết kế rộng 3,5m, bê tông dày khoảng 20cm. Khi hoàn thành, công trình sẽ giúp người dân thuận lợi hơn trong đi lại, vận chuyển hàng hóa và nông sản.

Không chỉ gia đình ông Lành, nhiều hộ dân tại thôn Thanh Trà cũng đang tích cực hưởng ứng chủ trương cải thiện hạ tầng giao thông.

Tuyến đường vào nhà ông Nguyễn Xuân Lành được mở rộng với mặt đường thiết kế rộng 3,5m, bê tông dày khoảng 20cm, giúp người dân đi lại, vận chuyển hàng hóa và nông sản thuận tiện hơn sau khi hoàn thành

Theo ông Thân Hữu Tuyên, Trưởng thôn Thanh Trà, năm 2026, thôn đăng ký thực hiện 4 tuyến đường với tổng chiều dài khoảng 1.500m, phục vụ nhu cầu đi lại của khoảng 40 hộ dân. Trong giai đoạn 2026-2030, địa phương đề xuất tiếp tục đầu tư khoảng 5km đường.

Đáng chú ý, trước đó, người dân trong thôn đã hiến khoảng 7.000m² đất sản xuất để xây dựng tuyến đường nội đồng dài khoảng 2km, với tổng vốn đầu tư hơn 3 tỷ đồng. Công trình vừa hoàn thành, góp phần phục vụ sản xuất nông nghiệp và vận chuyển nông sản.

Tuyến đường nội đồng dài khoảng 2km tại thôn Thanh Trà vừa hoàn thành, với tổng vốn đầu tư hơn 3 tỷ đồng. Để triển khai công trình, người dân đã hiến khoảng 7.000m² đất sản xuất

Hàng trăm hộ dân hiến hơn 15.000m² đất làm đường

Không chỉ ở xã An Lạc, phong trào Nhà nước và nhân dân cùng làm đường giao thông cũng đang được triển khai sôi nổi tại nhiều địa phương khác của Bắc Ninh.

Tại tổ dân phố Vân Sơn, phường Hiệp Hòa, nhiều tuyến đường đang được khẩn trương xây dựng, nâng cấp. Theo ông Trương Đức Thủy, Tổ phó tổ dân phố Vân Sơn, địa phương được ngân sách hỗ trợ 75% kinh phí mua vật liệu xây dựng, phần còn lại do phường và người dân cùng đóng góp.

Đến nay, người dân đã và đang triển khai đổ bê tông 4 tuyến đường. Dự kiến trong năm 2026, tổ dân phố sẽ có 11 tuyến đường được nâng cấp, mở rộng.

Nhiều tuyến đường tại tổ dân phố Vân Sơn, phường Hiệp Hòa, thành phố Bắc Ninh đang được xây dựng nhờ sự chung tay của Nhà nước và nhân dân

Để có mặt bằng thi công, nhiều gia đình tự nguyện hiến hàng chục mét vuông đất ở, hàng trăm mét vuông đất nông nghiệp, đồng thời đóng góp tiền bạc, ngày công lao động.

Bà Trương Thị Vân (78 tuổi), người dân tổ dân phố Vân Sơn, phấn khởi khi tuyến đường dài hơn 200m chạy qua nhà được mở rộng từ 1,5m lên 3,5m và đổ bê tông.

Bà cho biết, trước đây đường nhỏ, chưa được cứng hóa, những ngày mưa thường trơn trượt, xe đạp và xe máy tránh nhau cũng khó khăn. Nay đường rộng rãi, bằng phẳng hơn, việc đi lại của người dân thuận tiện đáng kể.

Bà Trương Thị Vân (78 tuổi, trú tại tổ dân phố Vân Sơn) phấn khởi khi con đường rộng 3,5m vừa được đổ bê tông thay thế đường đất rộng 1,5m chạy qua nhà mình

Ông Hoàng Tiến Hùng, Phó Chủ tịch UBND phường Hiệp Hòa, cho biết sau hơn 2 tháng triển khai Nghị quyết số 15/2026, địa phương đã và đang thi công đồng loạt 6 tuyến đường tại các thôn.

Trong năm 2026, phường dự kiến thực hiện 77 tuyến đường tại 17 tổ dân phố, với tổng chiều dài hơn 23km.

Đáng chú ý, toàn phường hiện có trên 600 hộ dân tự nguyện hiến đất với tổng diện tích hơn 15.000m². Người dân dự kiến đóng góp hơn 3,2 tỷ đồng để cùng Nhà nước triển khai các công trình.

Tại xã Tân Yên, người dân thôn Hữu Mục cũng tích cực hưởng ứng phong trào. Ông Trần Văn Bạn, Trưởng thôn Hữu Mục, cho biết thôn đăng ký làm 3 tuyến đường với chiều dài gần 2km.

Đến nay, người dân đã đóng góp 230 triệu đồng, hiến hơn 1.300m² đất ở và đất nông nghiệp, đồng thời huy động hàng nghìn mét khối đất đá để san nền, mở rộng mặt đường. Nhiều đoạn đã cơ bản hoàn thành phần nền, chờ triển khai đổ bê tông.

Theo Sở Xây dựng TP Bắc Ninh, đối với các xã, phường, thôn, tổ dân phố thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi và địa bàn đặc biệt khó khăn theo quy định, ngân sách tỉnh hỗ trợ 100% kinh phí mua xi măng, cát, đá, sỏi hoặc giá trị tương đương để mua bê tông thương phẩm thi công mặt đường.

Các địa phương còn lại được ngân sách tỉnh hỗ trợ 75% kinh phí mua vật liệu hoặc bê tông thương phẩm.

Phần kinh phí còn lại được bố trí từ ngân sách cấp xã, nguồn xã hội hóa, sự đóng góp tự nguyện của nhân dân và các nguồn hợp pháp khác.