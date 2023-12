Từ con đường rộng chỉ 2-3m, nay trước mặt nhà ông Giới, đường đã mở rộng lên hơn 5m, được trải nhựa sạch đẹp. Đây cũng là con đường do gia đình ông bỏ tiền ra tự làm ủng hộ địa phương.

Ông Phạm Sỹ Giới (SN 1957), trú thôn Hiền Đông, xã Quảng Lưu, huyện Quảng Xương, Thanh Hóa. Vợ chồng ông xuất thân thuần nông, sinh được 5 người con. Không thuộc diện giàu có, xong ông bà chăm chỉ làm ăn. Chỉ dựa vào chăn nuôi và trồng trọt, vợ chồng ông Giới cũng có của ăn, của để và nuôi được các con ăn học nên người.

Ông Giới chia sẻ về việc gia đình hỗ trợ hơn 6 tỷ đồng để xây dựng nông thôn mới

Bản thân là đảng viên, ông từng công tác tại bộ phận kế hoạch của UBND xã Quảng Lưu. Sau này ông về làm Bí thư chi bộ thôn. Cũng chính quãng thời gian đó ông đã thấu hiểu được nỗi vất vả của người dân địa phương. Từ đó, ông muốn góp một phần nhỏ công sức của mình cho làng, cho xã, với mong muốn quê hương của mình ngày càng giàu đẹp.

Gia đình ông Giới đã hiến 100m2 đất mở rộng đường nông thôn

Xã Quảng Lưu về đích nông thôn mới (NTM) năm 2016. Thời điểm đó, gia đình ông đã tự giác tháo dỡ hơn 50m tường rào, hiến hơn 100m2 đất để xây dựng lại tường rào. Ngoài ra, gia đình còn đổ đường bê tông với chiều dài 105m, tổng giá trị công trình là 250 triệu đồng.

Địa phương triển khai lắp đặt hệ thống camera an ninh, gia đình ông đã ủng hộ 100 triệu đồng và 50 triệu cho hệ thống đường điện chiếu sáng.

Ngoài các khoản hỗ trợ xây dựng công trình, năm 2018, gia đình ông Giới còn hỗ trợ cho địa phương tổ chức giải bóng đá gây quỹ từ thiện cho các em học sinh nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vươn lên học giỏi và các hộ nghèo có hoàn cảnh khó khăn với kinh phí 210 triệu đồng.

Tuyến đường trải nhựa được gia đình ông Giới bỏ tiền ra làm

Không chỉ tự bỏ tiền ra đóng góp, năm 2019, khi địa phương kêu gọi người dân đầu tư bổ sung cơ sở vật chất cho các trường học và trạm y tế, ông đã nói với người con trai đang sinh sống trong Bình Dương ủng hộ cho 3 nhà trường, trạm y tế 51 tivi, 1 máy chiếu, 1 máy phát điện, tủ sấy bát cho trường mầm non với tổng giá trị 760 triệu đồng.

Năm 2021 và 2022, gia đình ông tài trợ cho địa phương làm sân bóng đá, khu vui chơi, đường giao thông nông thôn... trị giá hơn 4 tỷ đồng. Tổng số tiền gia đình ông Giới hỗ trợ địa phương những năm qua là hơn 6 tỷ đồng.

Đường làng đẹp như phố thị nhờ phong trào hiến đất làm đường

“Gia đình tôi mong muốn góp phần làm đẹp quê hương, đất nước. Các con tôi cũng rất nhiệt tình ủng hộ. Nhìn những con đường to, rộng rãi, sạch đẹp như bây giờ, tôi rất vui. Có thời điểm người dân đề xuất lấy tên ông Giới đặt cho tuyến đường nhựa do gia đình tôi bỏ tiền làm, nhưng tôi không đồng ý. Tâm niệm làm đường là để phục vụ mình, phục vụ mọi người. Việc đường rộng rãi cũng là do cả tập thể người dân cùng hiến đất mới có được như thế này”, ông Giới chia sẻ.

Ông Trần Đăng Lọc, Phó chủ tịch UBND xã Quảng Lưu cho biết, gia đình ông Giới là một trong những gia đình điển hình trong phong trào xây dựng nông thôn mới ở địa phương.

“Gia đình ông Giới luôn đi đầu trong việc đóng góp cho địa phương. Ngoài ủng hộ về vật chất, gia đình còn tích cực vận động bà con tham gia. Nhờ đó mà năm 2022, xã Quảng Lưu đã vinh dự đón nhận quyết định là xã nông thôn mới kiểu mẫu”, ông Lọc tự hào.