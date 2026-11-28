Hồ Ngọc Hà tiết lộ Kim Lý ít sử dụng mạng xã hội, không để những lời bàn tán bên ngoài ảnh hưởng cuộc sống cá nhân. Nhìn cách chồng đối diện dư luận, ca sĩ cũng học được ở anh cách sống hồn nhiên, bình thản.

Các nghệ sĩ trẻ đâu cần lăm le vị trí của Hồ Ngọc Hà!

Ca sĩ Hồ Ngọc Hà.

- Phát hành album mới sau 12 năm, chị có sự thay đổi rõ nét cả về chất nhạc lẫn cách hát. Điều gì khiến Hồ Ngọc Hà liều lĩnh buộc mình khác đi như thế?

Với album này, tôi mời Moon - một vocal producer (người định hướng giọng hát) từng học ở Canada - đồng hành, hỗ trợ trong quá trình thực hiện. Với riêng dòng nhạc R&B, cách hát phải khác hẳn ballad. Nếu vẫn hát bằng bản năng và cảm xúc quen thuộc, đôi khi sẽ không còn phù hợp.

Tôi phải học cách xử lý từng câu chữ, từ thanh hỏi, ngã, dấu nặng đến luyến láy để giọng hát thích nghi với màu sắc âm nhạc mới. Tôi muốn giữ giọng hát và cái hồn của Hồ Ngọc Hà, còn cách thể hiện phải mới hơn.

Trước đây, có ngày tôi thu được 3 bài ballad nhưng lần này mỗi ca khúc tôi phải nghe đi nghe lại, chỉnh sửa nhiều lần, đôi khi chỉ một chữ thôi cũng khiến mình suy nghĩ có thể làm tốt hơn.

Tôi hiểu mỗi khi thay đổi, nghệ sĩ khó tránh khỏi tranh luận. Song khán giả hiện có nhiều gu thưởng thức khác nhau, đó là điều đáng mừng để nghệ sĩ được tự do thể hiện màu sắc riêng thay vì chỉ làm ca khúc dễ nghe, dễ tiếp cận.

Ai cũng mong sản phẩm được yêu mến, dẫu vậy trước hết tôi phải thực sự yêu âm nhạc mình làm ra. Còn sự đón nhận đến đâu, tôi tôn trọng gu thẩm mỹ và cảm xúc của mỗi người.

Hồ Ngọc Hà không còn đau đớn, trách móc khi tình yêu kết thúc.

- Hồ Ngọc Hà vốn gắn liền với ca khúc về tình yêu. Sau 12 năm, chị giờ đã là người phụ nữ có gia đình, cách cảm nhận về tình yêu có gì khác trước?

Tôi nhìn tình yêu nhẹ nhàng hơn, không còn quá đau đớn hay trách móc. Có lẽ một phần nhờ việc đọc kinh, đi tu nhiều nên học được cách đón nhận bình thản hơn.

Trước đây, khi một mối quan hệ kết thúc, tôi có phần ngang tàng, thường nghĩ rằng: À, thôi thì thôi vậy. Giờ khi một người đến với mình, tôi gìn giữ bằng mọi giá.

Tôi dần nhận ra không chỉ tình yêu mà cả tình bạn hay bất kỳ mối quan hệ nào trong cuộc sống đều là duyên. Đôi khi một câu chuyện xảy ra khiến 2 người không còn kết nối, không cùng năng lượng… đều có lý do của nó.

Khi thực hiện album này, tôi muốn gửi gắm tinh thần ấy vào từng bài hát. Chẳng hạn, với bài Vài câu hỏi lạ kỳ có câu "Yêu hay là không yêu?" nhiều người hỏi vậy cuối cùng nên yêu hay không yêu? Tôi trả lời rằng điều quan trọng hơn là vui hay không vui, bởi yêu mà không vui thì không nên yêu. Nếu 1 mình mà cảm thấy vui cứ tiếp tục tận hưởng độc thân thôi.

- Chị có áp lực phải giữ vững danh xưng “Nữ hoàng giải trí” khi ngày càng nhiều tên tuổi mới nổi lên, tài năng và tạo được sức ảnh hưởng lớn?

Nghệ sĩ trẻ bây giờ có nhiều người tài năng, chẳng hạn như Tóc Tiên, Chi Pu cùng nhiều gương mặt khác. Tuy nhiên, tôi tin mỗi nghệ sĩ đều có vị trí của mình.

Các bạn chắc cũng chẳng thèm lăm le vị trí của tôi, bởi ai cũng có ước mơ riêng. Họ có thể trở thành nữ hoàng này, nữ hoàng kia, cần gì phải là “Nữ hoàng giải trí”? (cười)

Trên đời này, không ai muốn thay thế ai cả, mỗi người đều muốn ghi dấu bằng chính hình ảnh, tài năng và sức ảnh hưởng cá nhân.

Tôi ngưỡng mộ thế hệ nghệ sĩ trẻ. Các bạn đâu chỉ hát hay nhảy đẹp mà còn làm được nhiều điều. Họ có thể tự ngồi làm nhạc, thể hiện ngôn ngữ riêng bằng nhiều hình thức khác nhau.

Chính điều đó càng thôi thúc tôi phải bước vào phòng thu nhiều hơn, vận dụng hết những gì có thể và tham gia sâu vào quá trình sản xuất. Tôi muốn khán giả thấy lứa nghệ sĩ trưởng thành không chỉ đứng trên sân khấu hát mà còn có nhiều đóng góp ở hậu trường.

Hồ Ngọc Hà thấy may mắn khi nhìn lại quãng đường sự nghiệp.

- Trong buổi ra mắt album, chị nhiều lần đề cập đến thời kỳ hoàng kim của người nghệ sĩ. Nhìn lại sự nghiệp, chị đánh giá thế nào về giai đoạn rực rỡ nhất của mình?

Tôi quan niệm năm nào có nhiều bản hit năm đó là thời hoàng kim. Thế hệ chúng tôi may mắn vì hoạt động nghệ thuật vào thời điểm truyền hình còn rất phổ biến. Nhà nào cũng có tivi nên chỉ cần xuất hiện trong một chương trình trực tiếp vào buổi tối, dù thích hay không, khán giả cũng có thể biết đến. Khi đã được công chúng đón nhận với hình ảnh và âm nhạc ấy, chúng tôi có thêm cơ hội thỏa sức làm điều mong muốn.

Bây giờ, nghệ sĩ trẻ có thể nổi tiếng rất nhanh nhưng đôi khi chỉ trong 1 cộng đồng hoặc phạm vi nhất định, chưa chắc đạt được độ phổ biến rộng rãi như trước. Tất nhiên sự đào thải diễn ra nhanh và khắc nghiệt hơn. Nếu không tiếp tục hoạt động, không có sản phẩm mới để chứng minh bản thân là ai, nghệ sĩ dễ bị thay thế. Mọi thứ đã thay đổi, nghệ sĩ cũng phải chấp nhận thực tế đó.

Ông xã Kim Lý không bận tâm lời bàn tán, vẫn ăn ngon ngủ yên

Hồ Ngọc Hà viên mãn bên chồng Kim Lý.

- Nhiều người mặc định Hồ Ngọc Hà đang có tất cả, chị thấy đúng không?

Tôi thấy đúng! Thực sự bây giờ tôi đang cảm thấy hạnh phúc nhất. Chẳng hạn, tôi không nghĩ có nhiều nghệ sĩ dành thời gian đến ủng hộ ngày mình trở lại do cuối năm ai cũng bận rộn.

Chuyện hỏi thăm nhau qua điện thoại, nhắn tin hay bình luận trên mạng xã hội thì dễ nhưng để sắp xếp thời gian gặp mặt, cùng đến nghe một sản phẩm mới lại không đơn giản. Vì vậy, sự hiện diện của mọi người khiến tôi trân trọng.

Trong cuộc sống gia đình, tôi may mắn tìm được một người bạn đồng hành phù hợp. Với mọi điều đang có, tôi cảm thấy viên mãn.

Clip Hồ Ngọc Hà chia sẻ về bạn đời Kim Lý

- Những lời ong tiếng ve, bàn tán với luồng dư luận khác nhau có tác động nhiều đến cuộc sống chị và anh Kim Lý?

Tôi thấy anh Kim Lý như vậy lại hay. Anh ít sử dụng mạng xã hội nên sống hồn nhiên, không bận tâm đến lời bàn tán bên ngoài.

Công việc của tôi đòi hỏi phải đọc, theo dõi mạng xã hội nên đôi khi tiếp xúc với các bình luận không hay. Họ nói anh Kim Lý ăn bám, ở nhà, không làm gì... Có thể người viết chưa hiểu hết tính chất công việc cũng như cuộc sống của vợ chồng tôi. Nhưng anh ấy không đọc những điều đó, vẫn ăn ngon, ngủ yên, làm công việc và chăm sóc các con.

Mục tiêu hạnh phúc của anh Kim Lý rất giản dị: Ban ngày làm việc, sau đó đến trường đón con về nhà, dạy học và khuyến khích con chơi thể thao. Anh có thương hiệu quần áo riêng, đồng thời làm công việc hậu trường sản xuất phim. Tôi học được ở anh cách sống hồn nhiên, không để điều tiêu cực bên ngoài ảnh hưởng quá nhiều.

Tổ ấm hạnh phúc của Hà Hồ - Kim Lý.

- Chuyện cân bằng, vun vén giữa công việc bên ngoài và vai trò làm vợ, làm mẹ có khó khăn với Hồ Ngọc Hà?

Đó là mâu thuẫn mà người phụ nữ làm mẹ như tôi luôn phải đối diện. Khi ở nhà, tôi lại nghĩ đáng lẽ phải đi hát, phải làm việc. Còn khi đi làm, mình lại tự hỏi đáng lẽ nên bớt công việc để ở nhà với con.

Tôi luôn phải xác định từng giai đoạn nên ưu tiên điều gì và chấp nhận sự lựa chọn đó. Tôi đã cố gắng dành khoảng thời gian quan trọng nhất cho Lisa và Leon. Bây giờ khi con vào lớp 1, mọi thứ dần đi vào nề nếp. Các bé có lịch học, giờ sinh hoạt và giờ đi ngủ cụ thể nên mẹ không phải uốn nắn nhiều như trước.

Tôi rất thích cách chồng dạy con. Có lúc tôi nóng tính, không kiềm chế được cảm xúc và dễ nói ra điều suy nghĩ. Cho đến khi nhìn cách anh kiên nhẫn đồng hành, giải thích và định hướng cho các con trong chuyện học hành, sinh hoạt, tôi lại học được nhiều điều.

- Hồ Ngọc Hà không còn mong cầu điều gì nhiều hơn lúc này, nói thế liệu có đúng?

Có chứ! Tôi mong cầu mãi mãi được như hiện tại. Đôi lúc khi chưa có điều gì đó, chúng ta luôn ước có được. Khi đã có nhưng chưa cảm thấy vui, mình lại mong vượt qua giai đoạn ấy. Còn khi đã có và cảm thấy hạnh phúc, tôi chỉ mong mọi thứ mãi được như vậy.

Tôi nghĩ mong cầu là điều bình thường. Quan trọng là làm sao từng mong muốn ấy không ảnh hưởng đến người xung quanh, đồng thời bản thân luôn cảm thấy hạnh phúc với những gì đang có.

Clip Hồ Ngọc Hà hát "Vài câu hỏi lạ kỳ"

Ảnh, clip: HK, NVCC