Hồ Ngọc Hà cùng Hồng Nhung, Mỹ Linh và Tùng Dương hiếm hoi xuất hiện ở thảm đỏ sự kiện thời trang để chúc mừng nhà thiết kế (NTK) Cường Đàm. Sự kiện triển lãm thời trang - điêu khắc đánh dấu sự trở lại của NTK sau 2 năm vắng bóng làng mốt.