Dù bận rộn dự án điện ảnh Tết, Trấn Thành vẫn đến mừng Hồ Ngọc Hà trở lại với album mới vì mối quan hệ thân tình. Anh nhận xét nữ ca sĩ là nghệ sĩ giàu năng lượng, tư duy đặc biệt và góp phần tạo nên sức sống cho showbiz.

Trấn Thành là 1 trong những khách mời tại sự kiện ra mắt album vol 8 của Hồ Ngọc Hà tại TPHCM tối 19/11 cùng Diva Hồng Nhung, ca sĩ Phương Thanh, Noo Phước Thịnh, Chi Pu, siêu mẫu Thanh Hằng, diễn viên Ninh Dương Lan Ngọc…

Trấn Thành đến mừng Hồ Ngọc Hà trở lại với album vol 8.

Trấn Thành tiết lộ đang trong giai đoạn bận rộn nhất để thực hiện phim Tết. Nghệ sĩ từng từ chối các lời mời sự kiện vì muốn tập trung trọn vẹn cho dự án.

“Riêng với Hồ Ngọc Hà vì thương quá nên tôi mới đến. Tôi tranh thủ thức suốt đêm qua dựng phim để hôm nay có thời gian dự. Phần nữa vì lời Hà nhắn rất dễ thương: 'Nè, có thấy mấy thuở tôi làm không, tôi cần mới muốn mấy người tới”, Trấn Thành kể.

Nam nghệ sĩ dành nhiều lời trân trọng cho cá tính và năng lượng làm nghề của Hồ Ngọc Hà. Theo anh, không phải nghệ sĩ nào cũng có tư duy, năng lượng đặc biệt để duy trì sức hút và tạo dấu ấn riêng trong showbiz như cô.

Trấn Thành dành lời khen cho Hồ Ngọc Hà

Trấn Thành cho rằng một người có thể chọn cuộc sống an phận, không hoạt động nghệ thuật mà vẫn chẳng khiến ai phàn nàn. Tuy nhiên, sự vắng mặt của những nghệ sĩ có cá tính riêng như Hồ Ngọc Hà sẽ khiến thị trường giải trí mất đi một màu sắc đáng chú ý.

“Gia đình sẽ vẫn ổn nếu như cô vợ đó vẫn là Hồ Ngọc Hà nhưng showbiz sẽ hơi buồn nếu như cô ca sĩ đó không phải Hồ Ngọc Hà. Cho nên có thêm một Hồ Ngọc Hà, showbiz sẽ vui hơn”, nam nghệ sĩ bày tỏ.

Cũng tại sự kiện, Diva Hồng Nhung dành lời khen cho sự đổi mới của đàn em sau khi thưởng thức các ca khúc trong album: “Hồ Ngọc Hà vẫn là Hồ Ngọc Hà nhưng em luôn đổi mới, không phủ nhận hình ảnh ngày trước mà vẫn để mình mới mẻ hơn”.

Hồ Ngọc Hà: Nghệ sĩ lười biếng sẽ có ngày không còn giá trị!

Với album vol 8, Hồ Ngọc Hà trực tiếp tham gia sâu vào quá trình sản xuất và đảm nhận nhiều vai trò hơn. Nữ ca sĩ mong muốn khẳng định vị thế ca hát, đồng thời gợi nhắc công chúng về những dấu ấn âm nhạc đã xây dựng suốt nhiều năm.

Hà Hồ nỗ lực làm mới mình trong album mới.

Nếu thời trẻ, cô làm nghề với khát khao được ghi nhận và thành công thì ở hiện tại, khi đã có chỗ đứng cùng nhiều bản hit được khán giả nhớ đến, mỗi lần xuất hiện hay ra mắt sản phẩm đều đòi hỏi sự cân nhắc kỹ lưỡng.

Hồ Ngọc Hà quan niệm nghệ sĩ nếu lười biếng, thiếu ý thức phát triển và không nỗ lực cống hiến sẽ có lúc nhận ra bản thân không còn giá trị. Theo cô, người làm nghề trải qua nhiều giai đoạn khác nhau. Khi còn trẻ, nghệ sĩ thường có nhiều tham vọng, làm việc không biết mệt mỏi. Nhưng khi đã có những ca khúc được khán giả ghi nhớ, việc tìm hướng đi mới mà vẫn giữ được bản sắc riêng lại là thử thách không nhỏ.

“Tôi cũng flop, fail (giảm sức hút, thất bại - PV) mấy lần rồi chứ không phải lúc nào ra sản phẩm cũng thành công. Đến giai đoạn này, tôi nghiên cứu nhiều nghệ sĩ trong và ngoài nước, chẳng hạn Beyoncé - thần tượng của tôi. Cô ấy từng nói mỗi lần ra sản phẩm là có một câu chuyện để kể với mọi người”, nữ ca sĩ chia sẻ.

Nhiều bạn bè, đồng nghiệp đến ủng hộ Hồ Ngọc Hà.

Hồ Ngọc Hà dùng hai từ “đủ đầy” và “hạnh phúc” để nói về cuộc sống hiện tại. Với cô, niềm vui đến từ những điều giản dị: Mỗi ngày được ngủ ngon, toàn tâm theo đuổi công việc yêu thích và ở bên những người thân yêu có cùng nguồn năng lượng tích cực.

Album gồm 10 ca khúc, quy tụ sáng tác của các nhạc sĩ Nguyễn Hồng Thuận, Châu Đăng Khoa, Hùng Quân cùng những cây bút trẻ như Đỗ Hoàng Long, Jin, Kim Ngôn. Một số ca khúc đáng chú ý gồm Lời ong bướm (kết hợp Hà An Huy), Vài câu hỏi lạ kỳ, Yeah I Like It, Thân mật (kết hợp Suboi), Manifest (kết hợp Ái Phương, Gigi Hương Giang), Mỗi anh thôi (kết hợp Hà Anh Tuấn)... Toàn bộ 10 ca khúc đều được Hồ Ngọc Hà đầu tư quay hình dưới hình thức MV trình diễn.

Ảnh, clip: HK, NVCC