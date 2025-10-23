Linh Cảm là cách chơi chữ ghép từ tên của nhạc sĩ Dương Khắc Linh và cảm xúc anh dành cho âm nhạc. Liveshow là dịp để Dương Khắc Linh nhìn lại chặng đường sáng tạo của mình với rất nhiều bản hit được khán giả yêu mến như: Xin hãy thứ tha, Xin đừng lặng im, Cánh hồng phai, Đồng xanh, Đừng như thói quen, Yêu và yêu…

Dương Khắc Linh cùng các nghệ sĩ tham gia liveshow “Linh Cảm”.

Linh Cảm quy tụ dàn nghệ sĩ tên tuổi từng đồng hành cùng Dương Khắc Linh trong các dự án âm nhạc như: Hồ Ngọc Hà, Noo Phước Thịnh, Trung Quân, JayKii, Sara Lưu và Lưu Hiền Trinh. Các ca khúc trong đêm diễn sẽ được làm mới hoàn toàn về hòa âm, phối khí, dàn dựng và hình ảnh. Mỗi tiết mục được thiết kế như một chương nhỏ trong hành trình 15 năm - giúp khán giả cảm nhận được sự trưởng thành trong phong cách sáng tác cũng như tư duy âm nhạc của Dương Khắc Linh, kể từ khi anh bắt đầu sáng tác, cho đến khi trở thành nhà sản xuất được đánh giá cao trong làng nhạc Việt.

Dương Khắc Linh đã ấp ủ dự định làm show kỷ niệm từ cột mốc 10 năm làm nghề, tuy nhiên thời điểm đó dịch Covid bùng phát nên đành gác lại kế hoạch. Nhưng chính vì vậy, anh có nhiều thời gian để chuẩn bị chỉn chu hơn cho đêm nhạc kỷ niệm 15 năm làm nghề.

Linh Cảm sẽ được đầu tư công phu về âm thanh, ánh sáng, dàn dựng sân khấu, với những hiệu ứng thị giác mãn nhãn, giúp khán giả cảm nhận được sự chuyển biến cảm xúc giữa từng phần biểu diễn.

Bên cạnh sân khấu chính, khu vực tiền sảnh của địa điểm biểu diễn sẽ có một triển lãm mini giới thiệu hành trình âm nhạc của Dương Khắc Linh - từ những bản phối đầu tiên đến các dự án thành công hiện tại.

Chia sẻ về dàn nghệ sĩ tham gia chương trình, Dương Khắc Linh cho biết mỗi người đều để lại dấu ấn đặc biệt trong hành trình sáng tác của anh.

Hồ Ngọc Hà là người gắn bó với giai đoạn khởi đầu, khi cả hai hợp tác trong dự án Xin hãy thứ tha (2009) – ca khúc đánh dấu bước ngoặt đầu tiên trong sự nghiệp của anh, cũng là một bản hit để đời trong sự nghiệp của Hồ Ngọc Hà.

Sara Lưu, người bạn đời và cộng sự âm nhạc thân thiết, không chỉ thể hiện nhiều ca khúc của Dương Khắc Linh mà còn là người chứng kiến và chia sẻ cùng anh mọi thăng trầm trong cuộc sống và sự nghiệp.

Hồ Ngọc Hà và Noo Phước Thịnh song ca ăn ý.

Với Noo Phước Thịnh, Dương Khắc Linh đánh giá anh là người mang đến nguồn năng lượng trẻ trung và tinh thần cầu toàn, nhiệt huyết trong âm nhạc, hứa hẹn sẽ tạo nên những màn trình diễn bùng nổ. Liveshow lần này cũng là dịp hiếm hoi Hồ Ngọc Hà và Noo Phước Thịnh cùng nhau tái ngộ khán giả Thủ đô trên sân khấu một đêm nhạc tầm cỡ.

Trung Quân là giọng hát mà Dương Khắc Linh luôn đánh giá cao về cả kỹ thuật lẫn cảm xúc. Từng hợp tác trong ca khúc Cảm ơn mẹ, hai nghệ sĩ đã để lại nhiều ấn tượng cho khán giả.

JayKii – người song ca với bà xã của Dương Khắc Linh trong ca khúc Đừng như thói quen từng “gây bão” năm 2018 là đại diện cho thế hệ nghệ sĩ trẻ nhiều cảm xúc và sáng tạo. Còn với Lưu Hiền Trinh, Dương Khắc Linh ấn tượng với cô bởi khả năng “kể chuyện bằng giọng hát”.

"Nỗi nhớ đầy vơi" - Hồ Ngọc Hà & Noo Phước Thịnh: