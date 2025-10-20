Lời toà soạn: Phía sau thành công của người đàn ông luôn có bóng dáng người phụ nữ. Còn phía sau hào quang của các nghệ sĩ nữ nổi tiếng showbiz Việt luôn có điểm tựa từ những người mẹ tuyệt vời. Họ dù xuất thân và hoàn cảnh khác nhau nhưng có chung một điểm là luôn yêu thương, ủng hộ và đồng hành với con trên mọi chặng đường đời đầy hào quang nhưng cũng nhiều áp lực và sự hy sinh. Nhân dịp 20/10, VietNamNet giới thiệu loạt bài về những người mẹ của sao việt với những chia sẻ lần đầu được tiết lộ với công chúng.

Đằng sau sự thành công của Hồ Ngọc Hà luôn có bóng dáng một phụ nữ phía sau. Đó là bà Ngọc Hương - mẹ ruột nữ ca sĩ.

Ở tuổi U70, bà Ngọc Hương có cuộc sống viên mãn, vui vầy bên con cháu cũng như có người chồng đồng hành gần 50 năm qua.

Dịp Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10, bà trải lòng với VietNamNet tâm tư về cô con gái nổi tiếng và cuộc sống xế chiều bình dị, bí quyết lan tỏa nguồn năng lượng tích cực đến nhiều người.

Người chứng kiến thành công lẫn nốt trầm của Hà Hồ

Bà Ngọc Hương bên con gái - ca sĩ Hồ Ngọc Hà.

Bà Hương kể Hồ Ngọc Hà từ Bắc vào Nam từ năm 2002 để phát triển sự nghiệp nghệ thuật. Thương con còn trẻ phải một mình tha hương, bà bàn bạc với ông xã quyết định bán hết nhà cửa ở quê dọn vào TPHCM để được gần con.

Số tiền tích góp được bà mua đất, sau đó nỗ lực dành dụm cất nhà để cả gia đình sống cùng. Suốt mấy chục năm, bà Hương một tay chăm sóc chồng con từ bữa ăn đến sinh hoạt hàng ngày. Sau này, khi Hà Hồ lập gia đình, bà vẫn dành sự lo toan, giúp con chăm các cháu nhỏ.

Hồ Ngọc Hà luôn tự hào xem mẹ là nguồn cảm hứng lớn nhất, trong khi bà Ngọc Hương gửi gắm nhiều niềm tin nơi con gái. Trong mắt bà, cô con gái may mắn được Trời phú cho trí thông minh, nhạy cảm và giàu lòng yêu thương.

Giọng ca Cả một trời thương nhớ vốn độc lập, cá tính, lại vừa khéo léo, dịu dàng. Bà thường lấy kinh nghiệm, từng trải của bản thân để dạy bảo, chia sẻ với con trên chặng đường đời.

Hà Hồ nổi tiếng là người bản lĩnh trước sóng gió, có giây phút khó khăn nào của con gái khiến bà trăn trở, nặng lòng?, bà Hương nói hơn ai hết mình là người rất hiểu con. Bà chứng kiến mọi buồn vui, cả lúc thăng hoa, thành công tột đỉnh lẫn những nốt trầm của con.

Điều dư luận đã nhận xét, bình luận về Hà Hồ dù khen hay chê bà Hương đều đón nhận. Với bà, xã hội muôn hình vạn trạng, mỗi người có tư tưởng, suy nghĩ khác biệt là điều bình thường.

Bà Ngọc Hương là điểm tựa vững chãi, động viên con gái Hà Hồ bước qua biến cố.

Bà Hương căn dặn con cứ sống tốt cuộc đời mình. Chuyện ngoài lề, không nằm trong tầm kiểm soát cứ bỏ sang một bên để dành thời gian làm điều khác tốt đẹp đơn.

Vốn là một sĩ quan sống trong môi trường quân đội, bà Hương được rèn luyện sự vững vàng đối diện mọi thứ.

Bà Ngọc Hương yên tâm khi thấy Hà Hồ nay đã trưởng thành. Bà dặn con phải trân trọng tình cảm của mọi người, sống và nỗ lực làm việc để mỗi ngày trôi qua thật trọn vẹn, không phí hoài.

Các con, cháu mừng sinh nhật bà Ngọc Hương hôm 10/10.

Bà Ngọc Hương cũng dành sự quý mến cho con rể - Kim Lý. Trong mắt bà, nam diễn viên là người tình cảm, xứng đáng là điểm tựa vững chãi để Hà Hồ và các con dựa vào.

Vốn sống theo Phương Tây, quen sự tự do nhưng khi về sống chung một nhà, nam diễn viên và bố mẹ vợ lại có sự hòa hợp không tưởng. Mỗi ngày, họ quây quần dùng cơm, trò chuyện và gắn kết qua các hoạt động gia đình.

Bà Hương hay trêu Kim Lý phải siêng năng học tiếng Việt để 2 mẹ con có thể dễ dàng trao đổi, trò chuyện. Nghe lời bà, nam diễn viên chăm học và giờ có thể giao tiếp tiếng Việt cùng cả nhà trong sinh hoạt hàng ngày.

“Tôi hay tâm sự với Hà vợ chồng ở đời là duyên số, mẹ luôn cầu mong và hy vọng con sẽ lấy được một người chồng biết yêu thương, trân trọng tình cảm gia đình.

Người đàn ông hiền hành, không cần quá sâu sắc và làm được mọi thứ vì “nhân vô thập toàn”, được cái này lại mất cái kia. Tôi mừng vì vợ chồng Hà - Lý tìm thấy nhau, càng vui vì có được chàng rể quý”, bà kể.

Mỗi đêm, bà Hương luôn tạ ơn Trời Phật đã cho số phận may mắn, từ hai bàn tay trắng để có cuộc sống sung túc, đủ đầy như hiện tại.

Các con bà thành danh, lập gia đình và có tổ ấm hạnh phúc. Với người làm mẹ, đó là niềm hạnh phúc lớn lao nhất cuộc đời.

U70 vẫn muốn truyền cảm hứng, hôn nhân viên mãn bên chồng lai Pháp

Mẹ ruột Hồ Ngọc Hà nhận được không ít lời khen ngợi, ngưỡng mộ vì ở tuổi gần 70 vẫn còn trẻ trung, tràn đầy năng lượng.

Bà Ngọc Hương đam mê tập luyện, mong truyền cảm hứng đến mọi người.

Bà Ngọc Hương vốn sức khỏe yếu, lớn lên trong thời buổi chiến tranh thiếu thốn mọi bề. Sau sinh Hồ Ngọc Hà, bà mắc chứng rối loạn tiền đình nặng, mỡ máu cao. Năm 40 tuổi, bà trải qua biến cố sức khỏe, phải tiến hành phẫu thuật vài lần.

Bà Hương dùng thuốc, tích cực thăm khám trong thời gian dài song không cải thiện. Theo lời giới thiệu của con gái Hà Hồ, bà tìm đến bộ môn yoga và dần cảm nhận sự thay đổi tích cực về sức khỏe. Tới nay, bà tập thể thao được 14 năm.

Bà Hương thường chia sẻ hình ảnh lúc tập yoga, với cơ thể dẻo dai, thực hiện tư thế khó như đứng bằng đầu, bẻ người mà chỉ có người tập luyện chuyên nghiệp lâu năm mới làm được.

Bà muốn truyền động lực cho mọi người, bởi không có sức khỏe không làm được gì cả. Một số bạn trẻ thích bà Ngọc Hương vì nguồn năng lượng tích cực, còn bà thấy vui vì tuổi này vẫn còn hữu ích, được hòa nhịp với xã hội.

U70, bà Ngọc Hương được khen ngợi sắc vóc, thần thái tươi trẻ.

Nhờ chăm chỉ rèn luyện sức khỏe, mẹ Hồ Ngọc Hà trở nên trẻ, khỏe mạnh năng động hơn so với tuổi thật. Bà tích cực tham gia các hoạt động, đi khắp nơi mà không thấy mỏi mệt, xuống sức.

Hiện một ngày của bà Hương xoay quanh việc chăm cháu, đọc kinh, tập luyện yoga, chăm sóc nhà cửa và nấu ăn. Bà giữ thói quen du lịch cùng gia đình, về thăm quê hay tổ chức các chuyến thiện nguyện giúp đỡ bà con nghèo.

Người phụ nữ U70 còn tỏ ra sành điệu, trẻ trung khi quay clip TikTok để bắt "trend" (xu hướng - PV) của các bạn trẻ, giúp bà cảm giác luôn tươi mới, nhiều năng lượng sáng tạo.

“Tôi giờ chỉ mong sống bình yên, an lạc. Của cải có được là tốt lắm, vì không phải ai cũng làm ra được. Mình làm ra được đồng tiền chân chính và có cuộc sống bình an, biết yêu thương chia sẻ với mọi người, đó là điều đáng quý”, bà Hương bày tỏ.

Bà Hương và chồng - ông Hồ Sĩ An gắn bó gần 50 năm.

Bên cạnh đó, bà Hương có cuộc hôn nhân gần nửa thế kỷ hạnh phúc. Chồng bà Ngọc Hương là ông Hồ Sĩ An - người Việt lai Pháp, là một cựu sĩ quan trong quân đội.

Trong mắt bà Hương, ông xã là người hiền hậu, hết lòng thương yêu vợ con. Dù lớn tuổi, ông vẫn giữ thói quen, lối cư xử dịu dàng khiến bà luôn cảm giác được chở che khi bên cạnh.

Bà Hương luôn thấy biết ơn ông xã vì hai người đã ở bên nhau, trải qua mọi buồn vui, thăng trầm từ trẻ đến già.

Bà Hương quan niệm mỗi người có một cuộc sống, số phận, lúc này lúc kia, có bằng phẳng có gập ghềnh.

Với bà, mỗi người cứ sống tử tế, trọn vẹn mỗi ngày và làm sao để đừng phải ăn năn, nuối tiếc. Khi ta cứ cố gắng tích cực, phấn đấu và hoàn thiện thì nhận những điều tốt đẹp của cuộc sống.

Clip bà Ngọc Hương du lịch cùng con gái Hồ Ngọc Hà

Ảnh, clip: NVCC