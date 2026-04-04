Mới đây, tại Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Thanh Hóa năm 2026, trong danh mục 173 dự án kêu gọi đầu tư, có dự án khu du lịch sinh thái hồ Yên Mỹ với tổng vốn dự kiến lên tới 32.000 tỷ đồng, kỳ vọng tạo cú hích cho phát triển du lịch khu vực phía Tây Nam.

Hồ Bến En có cầu cao tốc Bắc - Nam bắc ngang qua. Ảnh: Lê Dương

Hồ Yên Mỹ có diện tích khoảng 2.800ha, nằm trên địa bàn các xã Thanh Kỳ, Công Chính và Trúc Lâm (tỉnh Thanh Hóa). Từ lâu, hồ được ví như “viên ngọc xanh” của xứ Thanh nhờ diện tích mặt nước rộng lớn, bao quanh là hệ sinh thái rừng tự nhiên đa dạng.

Tuy nhiên, tiềm năng này vẫn chưa được khai thác tương xứng, chủ yếu mới dừng lại ở các hoạt động du lịch tự phát, quy mô nhỏ lẻ.

Xung quanh hồ có những thảm cỏ xanh mướt, nguyên sơ. Ảnh: Lê Dương

Theo định hướng quy hoạch, khu du lịch sinh thái hồ Yên Mỹ sẽ được phát triển theo mô hình tổ hợp nghỉ dưỡng cao cấp, kết hợp vui chơi giải trí, thể thao và trải nghiệm thiên nhiên. Dự án dự kiến tập trung vào các hạng mục như khu resort ven hồ, sân golf, khu vui chơi giải trí, trung tâm hội nghị và các sản phẩm du lịch sinh thái đặc thù.

Một điểm cống dẫn nước cũng là điểm check-in lý tưởng. Ảnh: Lê Dương

Theo lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa, việc kêu gọi đầu tư dự án không chỉ nhằm khai thác hiệu quả tiềm năng sẵn có mà còn hướng tới mục tiêu hình thành một điểm đến du lịch tầm cỡ khu vực, góp phần đa dạng hóa sản phẩm du lịch của tỉnh.

Hồ Yên Mỹ được kỳ vọng sẽ trở thành “cực tăng trưởng” mới, kết nối với các điểm đến như Sầm Sơn, suối cá Cẩm Lương hay Vườn quốc gia Bến En.

Trong quần thể hồ Bến En có nhiều đảo nhỏ. Ảnh: Lê Dương

Một trong những lợi thế lớn của khu vực này là quỹ đất rộng, cảnh quan còn hoang sơ, thuận lợi để phát triển các sản phẩm du lịch sinh thái gắn với bảo tồn thiên nhiên.

Bên cạnh đó, vị trí của hồ Yên Mỹ cũng khá thuận tiện khi không quá xa trung tâm TP Thanh Hóa, dễ dàng kết nối với các tuyến giao thông chính.