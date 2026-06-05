Chiều 5/6, trao đổi với PV VietNamNet, bà Nguyễn Thị Ánh Hồng, Bí thư xã Trường Hà cho biết, vào chiều qua (4/6) địa phương nhận được tin báo của người dân về một thửa ruộng tại xóm Bản Hong xuất hiện một hố sụt với đường kính khoảng 50cm.

Mặc dù hố sụt này đường kính không to nhưng đến thời điểm này, địa phương chưa thể xác định được độ sâu và diện tích bên dưới cụ thể của hố này là bao nhiêu.

Hố sụt bất ngờ xuất hiện ở một thửa ruộng tại xã Bản Hong, xã Trường Hà, tỉnh Cao Bằng. Ảnh: Hà Cương

Theo bà Hồng, để đảm bảo an toàn cho người dân, chính quyền xã đã giao các lực lượng chức năng căng dây cảnh báo, cấm không cho người dân vào khu vực. Các hoạt động canh tác nông nghiệp tại khu vực đã tạm dừng.

"Đây là hiện tượng lạ, lần đầu tiên xuất hiện trên địa bàn xã mặc dù xung quanh khu vực không có sông, suối. Chúng tôi đã báo cáo các Sở liên quan và đợi cơ quan chức năng về kiểm tra địa chất, xác định nguyên nhân của hố sụt này", lãnh đạo xã Trường Hà thông tin.