Chiều 3/12, lực lượng chức năng TP Đà Nẵng đã tiếp cận và xử lý hiện trường vụ sụt lún trên đường Nguyễn Công Trứ (phường An Hải), nơi một hố sâu bất ngờ “nuốt chửng” 2 ô tô đang đỗ.

Theo thông tin ban đầu, vào hơn 14h cùng ngày, đoạn mặt đường Nguyễn Công Trứ (gần ngã tư Ngô Quyền) bất ngờ sụt xuống, tạo thành một hố sâu lớn.

Có hai ô tô rơi xuống hố hư hỏng.

Theo ghi nhận, “hố tử thần” rộng gần nửa mặt đường, sâu khoảng 2m, xuất hiện cạnh hàng rào tôn của một dự án đang thi công. Hai ô tô con đỗ sát lề đường bị rơi hoàn toàn xuống hố, trong khi một ô tô khác sụp hai bánh sau và nằm chênh vênh trên miệng hố.

Lực lượng chức năng đã điều động xe múc đến hỗ trợ xử lý, đồng thời phong tỏa toàn bộ đoạn tuyến để đảm bảo an toàn và triển khai công tác cứu hộ các phương tiện gặp nạn.

Lực lượng chức năng có mặt xử lý sự cố, điều tra nguyên nhân vụ việc.

Ông Hoàng Công Thanh, Chủ tịch UBND phường An Hải, xác nhận vụ việc và cho biết chưa ghi nhận thiệt hại về người.

“Khu vực sụt lún rộng khoảng 20–30m. Trước mắt, phường đã chỉ đạo lực lượng bảo vệ hiện trường và phối hợp với các đơn vị liên quan để điều tra nguyên nhân,” ông Thanh nói.

Trong khi đó, lãnh đạo Sở Xây dựng TP Đà Nẵng, cho hay Sở đã nắm được thông tin và đang tiến hành kiểm tra, xử lý.