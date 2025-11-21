Ngày 21/11/2025, tại Trường Tiểu học Hương Sơ (phường Hương An, TP. Huế), ActionAid Quốc tế tại Việt Nam và Quỹ Hỗ trợ chương trình, dự án an sinh xã hội Việt Nam (AFV) phối hợp với Sở Nông nghiệp & Môi trường TP. Huế và UBND phường Hương An tổ chức cấp phát hỗ trợ tiền mặt cho các hộ bị thiệt hại nặng nề do ngập lụt.

Trong đợt này, 330 hộ dân thuộc diện nghèo, cận nghèo, người khuyết tật, gia đình có người đau ốm, bệnh hiểm nghèo và phụ nữ bị ảnh hưởng bởi bão lũ được nhận 3.000.000 đồng/hộ, với tổng kinh phí gần 1 tỷ đồng. Nhiều hộ trong số này là các gia đình tái định cư vạn đò – nhóm đối tượng có thu nhập bấp bênh và dễ bị tổn thương trước thiên tai.

Các hộ nghèo, cận nghèo và nhóm yếu thế đã được hỗ trợ tiền mặt để tái tạo sinh kế sau đợt mưa lũ kéo dài.

Cùng với hỗ trợ sinh kế, ActionAid và AFV trao tặng Trường Tiểu học Hương Sơ một TV thông minh 75 inch để nâng cao chất lượng dạy học trong bối cảnh cơ sở vật chất bị ảnh hưởng sau mưa bão.

Ông Nguyễn Đình Tuấn, Chủ tịch UBND phường Hương An, cho biết đợt mưa lũ lịch sử vừa qua đã khiến hàng trăm hộ dân thiệt hại nặng, mất mát tài sản, hoa màu, vật nuôi và nhiều công trình công cộng. Ông nhấn mạnh chương trình hỗ trợ khẩn cấp lần này là “nguồn động viên vật chất và tinh thần vô cùng quý báu”, thể hiện tinh thần sẻ chia và cam kết “không để ai bị bỏ lại phía sau”.

Đại diện đơn vị hỗ trợ, ông Tạ Việt Anh – Chủ tịch Quỹ AFV – cho biết hoạt động lần này nằm trong nỗ lực dài hạn nhằm tăng cường an sinh xã hội và khả năng chống chịu cho người dân Huế, đặc biệt là các hộ tái định cư vốn chịu nhiều rủi ro sinh kế.

Tại sự kiện, người dân được tập huấn kỹ năng quản lý tài chính nhằm phục hồi sinh kế bền vững hơn sau thiên tai. Trước đó, từ ngày 18–20/11, cán bộ ActionAid phối hợp với chính quyền và các tổ dân phố đã đến từng hộ khảo sát thiệt hại để đảm bảo hỗ trợ minh bạch, đúng đối tượng.

ActionAid Quốc tế tại Việt Nam là thành viên của Liên đoàn ActionAid Quốc tế, triển khai chương trình tại các khu vực nghèo và khó khăn ở Việt Nam từ năm 1989 đến nay, hỗ trợ hơn 60 triệu lượt người, chủ yếu là phụ nữ nghèo, người dân tộc thiểu số, người khuyết tật và trẻ em.

Quỹ AFV được Bộ Nội vụ cấp phép thành lập tháng 4/2016, triển khai nhiều chương trình hỗ trợ người yếu thế nâng cao khả năng chống chịu trước thiên tai và biến đổi khí hậu, hiện hoạt động tại hơn 10 tỉnh, thành trên cả nước.