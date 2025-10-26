Tối 26/10, ông Lê Minh Chiến, Chủ tịch UBND xã Trà Tân (TP Đà Nẵng), cho biết mưa lũ đã làm sạt lở mố cầu Ca Da ở thôn Sông Y, trên tuyến quốc lộ 24C đi Quảng Ngãi.

Khoảng 15h cùng ngày, nước lũ từ thượng nguồn đổ về đã gây sạt lở mố cầu Ca Da tại Km85+095. Vụ sạt lở làm hư hỏng gần như hoàn toàn mặt đường, tạo thành một hố sâu rất nguy hiểm.

"Hố tử thần" xuất hiện trên cầu Ca Da sau mưa lớn. Ảnh: N.X

Thời điểm này, một người đi xe máy khi qua cầu đã rơi xuống, rất may không bị thương. Sau đó lực lượng chức năng đã đưa được người và phương tiện lên bờ an toàn.

Ngay sau sự cố, chính quyền xã đã căng dây, cắm biển cảnh báo và tạm cấm người dân qua lại khu vực cầu, đồng thời đề nghị đơn vị quản lý tuyến đường khẩn trương khắc phục để đảm bảo an toàn giao thông.

Chiếc xe máy bị rớt xuống "hố tử thần". Ảnh: Hà Nam

Hiện trên địa bàn miền núi của Đà Nẵng, mưa vẫn rất lớn, nước sông suối dâng cao, nhiều tuyến đường bị chia cắt, tiềm ẩn nguy cơ sạt lở tiếp tục.

Tại xã Trà Đốc, khoảng 12h trưa nay, đất đá từ taluy phía sau bất ngờ đổ ập xuống nhà anh Hồ Văn Long (thôn 9), làm sập phòng ngủ rộng khoảng 12m² và hư hỏng nhiều tài sản. Rất may, các thành viên trong nhà kịp thoát ra ngoài, không có thương vong.

Đất đá tràn vào nhà anh Hồ Văn Long ở xã Trà Đốc. Ảnh: N.X

Ngay sau đó, lực lượng chức năng đã khẩn trương đến hiện trường, hỗ trợ gia đình thu dọn và di dời người cùng tài sản đến nơi an toàn. Hiện, chính quyền đã di dời 141 hộ với hơn 600 nhân khẩu khỏi khu vực có nguy cơ cao.

Tại xã Trà Leng, sạt lở đất cũng khiến đất đá tràn vào nhà ông Hồ Văn Lên (thôn 1), gây thiệt hại nặng về tài sản. Trong chiều 26/10, chính quyền đã huy động lực lượng giúp người dân thu dọn và di chuyển tài sản đến nơi trú ẩn an toàn.

Hiện, địa phương này đã di dời 51 hộ với 163 nhân khẩu ở các thôn 1, 5 và 7 khỏi khu vực nguy hiểm. Trường THCS Trà Leng 1 hiện có 35 học sinh được yêu cầu ở lại trường, không ra ngoài để bảo đảm an toàn trong đêm mưa lớn.

Đất đá tràn vào nhà ông Hồ Văn Lên ở xã Trà Leng gây thiệt hại nặng về tài sản. Ảnh: N.X

Tại xã Trà Linh, chính quyền đã sơ tán 49 hộ với 206 nhân khẩu tại làng Kon Pin (thôn 2) đến nơi an toàn; riêng hộ ông Hồ Văn Khang được hỗ trợ tháo dỡ nhà và di dời toàn bộ tài sản ra khỏi khu vực có nguy cơ sạt lở.

Còn tại xã Trà Tập, mưa lớn gây sạt lở hàng chục điểm trên tuyến giao thông huyết mạch ĐH3 và các tuyến liên xã, khiến việc đi lại giữa trung tâm xã và các thôn bị gián đoạn.

Các khu dân cư có nhiều điểm sạt lở taluy, uy hiếp gần 30 ngôi nhà. Riêng thôn 1 và thôn 5 có hơn 25 hộ dân đã được lực lượng xung kích di dời tạm thời đến nơi an toàn.

Một tảng đá lớn lăn vào nhà dân ở khu dân cư Loang Ding (thôn 1, xã Trà Tập). Rất may, hộ dân này đã được chính quyền di dời trước đó, nên không có thiệt hại về người.

Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự xã Trà Tập bố trí trực 24/24 giờ, huy động lực lượng tại chỗ xử lý tạm các điểm sạt lở nhẹ để sớm thông tuyến, đồng thời cho học sinh của 6 trường nghỉ học trong ngày 27/10 nhằm bảo đảm an toàn.

Hiện, mưa lớn vẫn tiếp diễn tại các xã miền núi của Đà Nẵng. Chính quyền địa phương được yêu cầu theo dõi sát tình hình và chủ động ứng phó với sạt lở, lũ quét, trong bối cảnh một số nhà máy thủy điện đang xả lũ với lưu lượng lớn.