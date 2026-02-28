Ngày 28/2, truyền thông quốc tế đồng loạt đưa tin về bê bối nghiêm trọng liên quan đến đương kim Miss Cameroon 2025 - Josiane Harangada Golonga (24 tuổi).

Theo các nguồn tin, Josiane bị tước vương miện với lý do không hoàn thành đầy đủ nghĩa vụ của một hoa hậu trong nhiệm kỳ. Sự việc trở nên căng thẳng hơn khi cô bị tạm giữ nhiều giờ vì cáo buộc xâm nhập trái phép vào văn phòng ban tổ chức để lấy đồ cá nhân mà chưa được cho phép.

Hoa hậu Cameroon 2025 - Josiane Harangada Golonga.

Dù một ủy viên cảnh sát đã ra lệnh trả tự do cho người đẹp sau đó, phía ban tổ chức vẫn đề nghị tiếp tục giữ cô với cáo buộc phỉ báng. Tuy nhiên, yêu cầu này bị cơ quan chức năng bác bỏ.

Sau đó, ban tổ chức Miss Cameroon thông báo chỉ định Á hậu 1 Audrey Moutongo tiếp quản danh hiệu và đảm nhiệm vai trò hoa hậu trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ.

Trên trang cá nhân, Josiane đăng tải một bức thư trấn an công chúng, kêu gọi mọi người giữ bình tĩnh và không sa vào những tranh cãi tiêu cực. Cô khẳng định đang nỗ lực làm rõ sự việc, đồng thời cho biết sức khỏe hiện ổn định và gửi lời chúc thành công đến Audrey Moutongo trong cương vị mới.

Josiane Harangada Golonga sinh năm 2002 tại Yagoua, theo học chuyên ngành Khoa học lưu trữ và Quản lý thông tin tại ESSTIC. Trước khi đăng quang, cô từng đạt các danh hiệu như Miss Jeunesse Yagoua 2018, Miss Unité Nationale Cameroun 2021 và Miss Cinquantenaire ESSTIC 2023.

Josiane từng đại diện Cameroon tại Miss Cosmo 2025.

Tháng 12/2025, cô đại diện Cameroon tham dự Miss Cosmo 2025 tại Việt Nam nhưng không đạt thành tích. Trong nhiệm kỳ, Josiane tích cực tham gia hoạt động thiện nguyện, hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn và truyền cảm hứng cho giới trẻ tại quê nhà.

Josiane tham gia Miss Cosmo 2025:

Nguồn: Topvzla, Miss Cameroon