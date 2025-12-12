Tối 11/12, fashion show Best of Vietnam mùa 2 đã diễn ra tại TPHCM với sự tham gia của dàn thí sinh Miss Cosmo 2025.

Bộ sưu tập mới do nhà thiết kế Trung Đinh thực hiện sau 3 tháng làm việc liên tục. Mỗi thiết kế được khắc họa thủ công tỉ mỉ, lấy cảm hứng từ những kỳ quan thiên nhiên, tuyệt tác kiến trúc và nghệ thuật của từng quốc gia.

Điểm nhấn đặc biệt của đêm diễn là sân khấu tái hiện Bưu điện Thành phố - biểu tượng kiến trúc Pháp cổ hơn 130 năm tuổi của TPHCM với những đường mái vòm cong, khung sắt đối xứng và gam màu đặc trưng được tái hiện tinh tế phù hợp với không gian du thuyền.

Miss Cosmo 2024 Ketut Permata Juliastrid Sari, Á hậu Miss Cosmo 2024 Karnruethai Tassabut, hoa hậu Ngọc Châu và Xuân Hạnh.

Show diễn mở đầu bằng màn trình diễn đặc biệt của Miss Cosmo 2024 Ketut Permata Juliastrid Sari, Runner-up Miss Cosmo 2024 Karnruethai Tassabut cùng Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022 Nguyễn Thị Ngọc Châu và Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2023 Bùi Xuân Hạnh.

Bốn người đẹp dẫn dắt khán giả ngược dòng thời gian qua 4 cột mốc phát triển của áo dài Việt Nam: Áo Giao Lĩnh, Áo Tứ Thân, Áo Ngũ Thân thời vua Gia Long đến Áo dài Raglan thập niên 1960, tạo nên sự giao thoa giữa bản sắc văn hóa và nhịp sống hiện đại.

Các thí sinh nổi bật trình diễn áo dài.

Trong phần trình diễn áo dài, đại diện Peru Kelín Rivera nổi bật với chiếc áo dài màu hồng rực rỡ, trên tà áo là hình ảnh núi Vinicunca - ngọn núi cầu vồng nổi tiếng với những dải màu rực rỡ tự nhiên. Cô kết hợp với chiếc nón quai thao lớn đầy màu sắc, mang đậm nét văn hóa Peru. Đại diện Philippines Chelsea Fernandez thanh lịch với áo dài tông xanh lá chuyển vàng, trên tà áo in hình ảnh các tòa nhà cao tầng hiện đại của Manila.

Đáng chú ý nhất, đại diện Việt Nam Nguyễn Hoàng Phương Linh tự hào sải bước trong thiết kế áo dài in hình Bến Nhà Rồng - biểu tượng kiến trúc độc đáo của TPHCM, thể hiện niềm tự hào về di sản văn hóa dân tộc.

Top 5 trình diễn áo dài đẹp nhất.

Lần đầu tiên, Best of Vietnam 2025 công bố Top 5 Best in Ao Dai với các thí sinh thể hiện xuất sắc nhất gồm: Miss Cosmo Peru - Kelín Rivera, Miss Cosmo Bahamas - Beyonce Forbes, Miss Cosmo Philippines - Chelsea Fernandez, Miss Cosmo Ecuador - Alexandra Mina và Miss Cosmo Việt Nam - Nguyễn Hoàng Phương Linh.

Chung kết Miss Cosmo 2025 diễn ra ngày 20/12 tại Công viên Sáng tạo TPHCM.

