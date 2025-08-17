Ngày 17/8, tờ Univision đưa tin Hoa hậu Guerrero 2024 - Isadora Lagos đã bị lực lượng an ninh bắt giữ tại một chốt kiểm tra trên cao tốc Autopista del Sol, bang Guerrero (Mexico) vào đêm 14/8.

Theo báo cáo, Isadora di chuyển bằng chiếc xe SUV Dodge Durango màu trắng cùng một người đàn ông tự xưng là vệ sĩ. Khi kiểm tra, cảnh sát phát hiện trên xe có một khẩu súng ngắn 9mm, 2 băng đạn cùng 35 viên đạn - toàn bộ đều thuộc danh mục vũ khí chỉ dành cho quân đội. Do cả 2 không xuất trình được giấy tờ hợp pháp, họ đã bị áp giải đến Văn phòng Công tố Liên bang (FGR) tại Acapulco để phục vụ điều tra.

Hoa hậu Guerrero 2024 - Isadora Lagos.

Luật pháp Mexico quy định hành vi tàng trữ, sử dụng vũ khí quân dụng trái phép có thể bị phạt tù lên tới 15 năm. Thông tin về vụ việc vẫn đang được giới chức Mexico làm rõ.

Ở tuổi 25, Isadora Lagos tốt nghiệp cử nhân Luật và hiện theo học ngành Ẩm thực. Cô được trao vương miện Hoa hậu Guerrero vào tháng 9/2024 và từng được đánh giá là ứng viên sáng giá cho ngôi vị Miss Mexico 2025.

Tuy nhiên, chỉ vài tuần trước vụ bắt giữ, Isadora bất ngờ tuyên bố từ bỏ danh hiệu và rút khỏi cuộc thi quốc gia do bất đồng với ban tổ chức.

Nhan sắc xinh đẹp của Hoa hậu Guerrero 2024:

