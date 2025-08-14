Ngày 14/8, truyền thông quốc tế đưa tin Hoa hậu Hoàn vũ Nga 2017 - Kseniya Alexandrova đã qua đời ở tuổi 31 vào tối 12/8.

Công ty quản lý Modus Vivendis - nơi Kseniya gắn bó từ năm 19 tuổi, chia sẻ: “Kseniya là một người phụ nữ xinh đẹp và tài năng. Cô luôn biết cách truyền cảm hứng, động viên và đem đến sự ấm áp cho những người xung quanh. Với chúng tôi, cô mãi là biểu tượng của sắc đẹp, lòng tốt và sức mạnh nội tâm".

Tổ chức Miss Universe cũng gửi lời chia buồn sâu sắc, ca ngợi Kseniya “đã để lại dấu ấn không thể phai mờ trong đại gia đình Miss Universe bằng vẻ đẹp, phong thái và tấm lòng nhân hậu”.

Hiện nguyên nhân cái chết chưa được tiết lộ.

Hoa hậu Hoàn vũ Nga 2017 - Kseniya Alexandrova.

Thông tin đột ngột này khiến giới sắc đẹp và người hâm mộ bàng hoàng. Trên mạng xã hội, hàng loạt lời chia buồn và tưởng nhớ được gửi tới cô. Bài đăng cuối cùng của Kseniya trên Instagram được chia sẻ ngày 4/7.

Sinh năm 1994 tại Moscow, Kseniya tốt nghiệp ngành Tài chính và Tín dụng tại Đại học Kinh tế Nga Plekhanov năm 2016, hoàn thành khóa học tại Trường Điện ảnh và Truyền hình Ostankino năm 2020, và tốt nghiệp ngành Tâm lý học tại Đại học Sư phạm Quốc gia Moscow năm 2022.

Ngoài vai trò người mẫu và MC, Kseniya còn là nhà tâm lý học và chuyên gia trị liệu. Trong lĩnh vực nhan sắc, cô đoạt ngôi Á hậu 1 Miss Russia 2017 và đại diện Nga tại Miss Universe 2017.

Đầu tháng 3/2025, Kseniya kết hôn với chồng doanh nhân.

Kseniya trên sân khấu Miss Universe 2017.

Nguồn: Modus Vivendis, MU

Ảnh, Video: MU, IGNV