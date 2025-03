Chia sẻ với phóng viên, hoa hậu Bình Phương - vợ diễn viên Đức Tiến, định cư Mỹ - ủy quyền luật sư kiện mẹ chồng là bà Nguyễn Ngọc Ánh về tranh chấp phân chia tài sản thừa kế tại TAND TPHCM.

Cụ thể, Bình Phương yêu cầu Tòa án công nhận quyền sở hữu đối với tài sản gồm: căn nhà tại khu phố 7, phường Linh Đông, TP Thủ Đức, TPHCM; một thửa đất tại xã Đức Lập Thượng, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An; bà Ánh và con gái mình - bé Phương Mai - mỗi người nhận một suất thừa kế hơn 666 triệu đồng.

Luật sư đại diện đã nộp đơn khởi kiện kèm theo các tài liệu, chứng cứ liên quan.

Sau khi nhận thông báo từ Tòa án, bà Ánh nộp đơn kiện ngược. Trong đơn, bà nêu căn nhà ở TP Thủ Đức do hai mẹ con đồng thuận mua hồi năm 2009. Do tuổi cao sức yếu và không am hiểu thủ tục pháp lý, bà để con trai giao dịch, đứng tên bất động sản; sau đó có góp tiền sửa lại nhà để ở.

Bình Phương bên Đức Tiến sinh thời. Ảnh: FBNV

Năm 2011, Đức Tiến kết hôn với Bình Phương rồi cùng sang Mỹ định cư, để lại nhà này cho bà Ánh và chị ruột - Thủy Tiên ở nhiều năm. Các khoản thuế, phí phát sinh do bà đóng.

Vì vậy, bà cho rằng đây là tài sản chung của mình và con trai, có đóng góp công sức, tiền bạc để hình thành tài sản.

Về di chúc của Đức Tiến lập ngày 9/8/2023, bà Ánh tin rằng không phù hợp pháp luật Việt Nam nên yêu cầu Tòa án không công nhận giá trị pháp lý; xác định căn nhà tại TP Thủ Đức là tài sản chung của bà và con trai đồng thời cho bà nhận 50% giá trị tài sản này.

Nếu không công nhận bà là đồng sở hữu chủ tài sản, căn cứ tinh thần Án lệ số 05/2016/AL về vụ án “Tranh chấp di sản thừa kế”, bà muốn nhận 20% giá trị căn nhà do công sức đóng góp trong quản lý, tôn tạo tài sản. Bà yêu cầu nhận hiện vật là căn nhà và thanh toán lại tiền mặt cho những người trong hàng thừa kế thứ nhất.

TAND TPHCM đang thụ lý, xem xét và giải quyết vụ án theo quy định pháp luật.

