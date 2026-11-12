THÁI LAN - Cảnh sát lần ra giao dịch giữa Hoa hậu Boom Panadda và một cửa hàng trang sức ở Chiang Mai, lô túi hiệu mới nhiều khả năng là hàng thật. Hết cách ly, cô đăng ký cho mẹ và con gái vào thăm từ ngày 13/11.

Cảnh sát sắp họp xét khởi tố thêm

Chiều 12/11, Thiếu tướng Thatphum Jaruprat, Chỉ huy trưởng Phòng Phòng chống tội phạm kinh tế (ECD), cho biết cảnh sát đã phát hiện giao dịch giữa một cửa hàng trang sức ở Chiang Mai với tài khoản cá nhân của hoa hậu Boom Panadda (tên thật Panadda Wongphudee, Hoa hậu Thái Lan 2000) lẫn tài khoản của quỹ, chủ yếu trong năm 2024-2025. Theo MGR Online, đó là cửa hàng Raya. Cảnh sát chưa công bố số tiền giao dịch.

Thiếu tướng Thatphum Jaruprat công bố dòng tiền giữa Boom Panadda và cửa hàng trang sức ở Chiang Mai. Ảnh: MGR Online

Chủ cửa hàng chủ động liên hệ và sẽ đến làm việc với cảnh sát trong tuần tới, mang theo hóa đơn từng giao dịch và giấy chứng nhận của từng món trang sức. Theo PPTV, cảnh sát chưa xác định 53 món trang sức thu giữ tại 2 căn hộ có phải hàng mua từ cửa hàng này hay không.

Trước tin đồn trên mạng về một “nữ đại gia” bán trang sức cho Boom Panadda, Đại tá Nittichot Phenchamrat - Phó Chỉ huy trưởng ECD - nói với Matichon rằng người này “chỉ là một doanh nhân bình thường”. Tuần tới, cảnh sát cũng sẽ mời chuyên gia của Hiệp hội Thương mại đá quý và trang sức Thái Lan đến giám định 53 món trang sức.

Cùng ngày 12/11, 2 chủ đất ở Phuket và Nakhon Nayok đã đến cung cấp lời khai, nộp hợp đồng mua bán và hồ sơ tài chính. Luật sư Pleo, người đang tạm quản lý quỹ, cũng lần đầu đến làm việc. Theo PPTV, cảnh sát sẽ lấy lời khai đủ 4 thành viên hội đồng quản trị quỹ trong tuần này. Đầu tuần sau, cơ quan điều tra sẽ họp để xem xét vai trò từng người, làm căn cứ khởi tố hoặc xin thêm lệnh bắt.

Mẹ và con gái của Boom Panadda được vào thăm

Ngày 12/11, Boom Panadda kết thúc 5 ngày cách ly y tế tại Trại giam nữ Trung ương ở Bangkok. Bà Walailak Chumchuen, Giám thị trại giam, cho biết người thân được phép vào thăm cô từ ngày 13/11.

Theo Matichon và MGR Online, Boom Panadda đã nộp danh sách 3 người được vào thăm gồm: mẹ, con gái và một người chưa được tiết lộ danh tính. Daily News cho biết con gái trong danh sách là Andaman Wongphudee, con gái lớn của cô.

Trại giam nữ Trung ương ở Bangkok, nơi Boom Panadda bị tạm giam. Ảnh: MGR Online

Theo quy định của trại giam, mỗi người bị giam được đăng ký tối đa 10 người thăm. Mỗi lượt thăm tối đa 5 người, mỗi ngày 1 lượt, kéo dài khoảng 20 phút, chỉ vào ngày làm việc. Người thăm không được mang đồ vào phòng và phải tuân thủ quy định về trang phục.

Trước tin đồn sẽ vào thăm hoa hậu, MC, diễn viên Un Phuwanat cũng lên tiếng phủ nhận. Theo Matichon, anh cho rằng những người thăm đầu tiên nên là gia đình, luật sư hoặc người được Boom Panadda cho phép và Un Phuwanat không có kế hoạch đến thăm.

Luật sư Boom Panadda từ chối bình luận về tài sản trong căn hộ

Khi được hỏi về túi hàng hiệu và trang sức cảnh sát vừa thu tại 2 căn hộ đứng tên Boom Panadda sáng 11/11, luật sư Ekkasit chỉ nói: “Việc này tôi xin không bình luận”.

Luật sư cho biết sẽ vào thăm thân chủ nhưng giữ kín hướng bào chữa. Tài sản bị thu giữ sẽ được xử lý theo quy trình pháp luật. Người này cũng bác tin đồn trên mạng cho rằng sẽ làm luật sư riêng cho một doanh nhân giàu có, người bị đồn có liên quan đến dòng tiền của Boom Panadda. Theo Siamrath, ông khẳng định thông tin này “không đúng sự thật”.

Cùng lúc, cư dân mạng Thái Lan chia sẻ lại đoạn phỏng vấn của Boom Panadda trên chương trình Woody FM Special ngày 24/7/2024. Theo Thaiger, khi đó cô kể từng ngắm đồng hồ, đồ hàng hiệu và thấy đẹp nên muốn mua. Nhưng Boom Panadda quyết định dùng tiền giúp trẻ em trước vì các con nuôi còn phải đi học, quỹ còn phải xây dựng, còn đồ của bản thân để sau.

Cựu ca sĩ Audy Pasit Thanachaiboonyarat cũng kể trên trang cá nhân rằng ông từng gọi điện nhờ Boom Panadda giúp một nhóm nghệ sĩ bị quỵt hàng triệu baht tiền thù lao nhưng cô từ chối với lý do chỉ nhận những vụ lớn hơn. Ông nói khi đó rất khó hiểu câu trả lời nhưng giờ cho rằng có lẽ vì vụ việc ấy khó kêu gọi quyên góp.

Quỹ Ongkorn Thamdee do Boom Panadda làm chủ tịch đã không nộp báo cáo thu chi và bảng cân đối kế toán trước hạn chót 10/11. Ông Phonphi Suwanchawi - Thứ trưởng Bộ Nội vụ Thái Lan - cho biết Bộ sẽ phối hợp với cảnh sát, dùng hồ sơ vụ án để đề nghị tòa án thu hồi tư cách pháp nhân của quỹ.

Boom Panadda và chồng bị tạm giam đợt đầu đến ngày 18/11. Ông Atip từng xin tại ngoại với 1 triệu baht (khoảng 763 triệu đồng) tiền mặt nhưng bị tòa bác, còn Boom Panadda không nộp đơn. Cảnh sát cáo buộc khoảng 527 triệu baht (hơn 400 tỷ đồng) trong số 815 triệu baht quyên góp bị dùng sai mục đích. Cả 2 phủ nhận cáo buộc.

Cảnh sát khám căn hộ của Boom Panadda:

Video: Thairath