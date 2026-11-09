THÁI LAN - Vụ hoa hậu Boom Panadda: Thủ quỹ nhận hơn 36 triệu baht bị triệu tập, cha cô nhận 4,6 triệu baht (khoảng 3,5 tỷ đồng), khu đất của chồng Boom Panadda bị dừng thi công.

Thiếu tướng Thatphum Jaruprat, Chỉ huy trưởng Phòng Phòng chống tội phạm kinh tế (ECD) của Cảnh sát Thái Lan cho biết đã gửi giấy triệu tập thêm 6 người thuộc “nhóm 2” trong vụ án quỹ Ongkorn Thamdee của hoa hậu Boom Panadda. Đây là những người có tài khoản hoặc giao dịch liên quan đến dòng tiền từ quỹ do Panadda Wongphudee (nghệ danh Boom Panadda, Hoa hậu Thái Lan 2000) sáng lập.

Thủ quỹ, nhà thầu của quỹ từ thiện Boom Panadda nhận hàng chục triệu baht

Theo Thai PBS, nhân vật quan trọng nhất trong nhóm này là thủ quỹ kiêm thành viên hội đồng quản trị quỹ từ thiện Boom Panadda. Cảnh sát xác định hơn 36 triệu baht (khoảng 27,5 tỷ đồng) đã được chuyển từ tài khoản quỹ vào 4 tài khoản cá nhân của người này, sau đó bị rút ra bằng nhiều cách, đến nay trong tài khoản chỉ còn rất ít tiền. Người này được yêu cầu đến làm việc trong tuần này để giải trình số tiền được dùng vào việc gì và những ai liên quan.

Hoa hậu Thái Lan Boom Panadda. Ảnh: TNews

Phó chủ tịch quỹ và 2 thành viên hội đồng quản trị khác cũng bị mời lấy lời khai về tình hình tài chính, sổ sách kế toán, các cuộc họp và việc quỹ có hoạt động đúng điều lệ hay không.

Nhóm 2 còn có 2 nhà thầu. Người thứ nhất là nhà thầu Aphichat (biệt danh Ae), người xây khu biệt thự ở Phuket, nhận hơn 37 triệu baht (khoảng 28,2 tỷ đồng) vào tài khoản cá nhân và tài khoản của 2 công ty. Người thứ hai là một nhà thầu ở tỉnh Pathum Thani, nhận tiền từ ông Atip Anantawan (thường gọi là Got), chồng của Boom Panadda. Cảnh sát xác định số tiền này có nguồn gốc từ tài khoản quỹ.

Cha của Hoa hậu Thái Lan nằm trong “nhóm 3”

Cảnh sát cũng đã xác định “nhóm 3” gồm những người nhận tiền nhưng chưa bị triệu tập. Theo Thai PBS, trong nhóm này có cha của Boom Panadda, người nhận khoảng 4,6 triệu baht (khoảng 3,5 tỷ đồng) và một doanh nhân ở Chiang Mai nhận 880.000 baht (khoảng 671 triệu đồng). Cảnh sát chưa cho biết những khoản tiền này có tính chất gì.

Đến nay, cảnh sát đã phong tỏa tổng cộng 48 tài khoản liên quan, trong đó 30 tài khoản mới được bổ sung. Thiếu tướng Thatphum khẳng định cơ quan điều tra có thể hoàn tất hồ sơ trong thời hạn tạm giam tối đa 84 ngày.

Ngày 8/11, Cơ quan Phòng chống rửa tiền Thái Lan (AMLO) cũng cho biết sẽ rà soát tài chính của những người nhận tiền ở tầng thứ 2, thứ 3.

Khu đất “quà sinh nhật” của chồng Boom Panadda bị dán lệnh ngừng thi công

Theo Thai PBS, chính quyền thị trấn Thanyaburi, tỉnh Pathum Thani dán 3 thông báo tại khu đất rộng 3.200m² bên kênh Khlong 8, đối diện cổng vào quỹ. Theo đó yêu cầu ngừng xây dựng, sửa chữa, phá dỡ công trình, cấm sử dụng hoặc ra vào bất kỳ phần nào của công trình, đồng thời yêu cầu xin giấy phép xây dựng.

Khu đất quà sinh nhật của Boom Panadda bị dán lệnh ngừng thi công.

Khu đất được bao quanh bởi bức tường cao hơn 6m, bên trong được san lấp cao khoảng 1m. Người dân địa phương nói đây là đất của ông Atip, mua tặng vợ làm quà sinh nhật. 3 thông báo tương tự cũng được dán tại điện thờ Fu Thian Kong trong khuôn viên quỹ và 3 tòa nhà lớn dùng làm văn phòng, điểm điều phối cứu trợ.

Tỉnh Pathum Thani đã yêu cầu quỹ nộp báo cáo hoạt động và hồ sơ tài chính 3 năm gần nhất, gồm bảng cân đối kế toán, báo cáo thu chi và biên bản họp hội đồng quản trị, trước ngày 10/11.

Người từng được Boom Panadda giúp đỡ lên tiếng, dư luận chia rẽ

Theo Siamnews, một tài khoản Instagram đăng video và ảnh cảm ơn Hoa hậu Thái Lan 2000. Người này cho biết là một trong những người sống sót sau vụ sập tòa nhà Văn phòng Kiểm toán Nhà nước Thái Lan ở Bangkok trong trận động đất tháng 3/2025. Theo bài đăng, khi chưa nhận được tiền hỗ trợ của nhà nước, anh và những người cùng cảnh ngộ được Boom Panadda trao mỗi người 10.000 baht (khoảng 7,6 triệu đồng). Theo anh, Boom Panadda đã cho mình một cuộc đời mới, đồng thời thừa nhận cô có sai và chấp nhận những lời chỉ trích vào hoa hậu.

Bài đăng khiến dư luận chia làm 2 luồng ý kiến. Một số người cho rằng dù Boom Panadda sai cũng không nên những việc tốt cô từng làm. Số khác cho rằng việc tốt và việc xấu phải được xét riêng, thậm chí đặt câu hỏi khoản tiền hỗ trợ ấy có thể cũng xuất phát từ chính số tiền quyên góp đang bị điều tra.

Boom Panadda và chồng đang bị tạm giam đợt đầu 12 ngày, từ 7/11-18/11. Theo kết quả điều tra ban đầu, 3 tài khoản gắn với hoạt động quyên góp của cô nhận khoảng 815 triệu baht (khoảng 622 tỷ đồng) từ năm 2015, trong đó khoảng 527 triệu baht (hơn 400 tỷ đồng) bị nghi dùng sai mục đích.

Vụ việc của hoa hậu Boom Panadda thu hút sự quan tâm của dư luận:

Video: Thairath

Minh Phi