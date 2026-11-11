THÁI LAN - Cảnh sát khám xét 2 căn hộ của hoa hậu Boom Panadda ở Bangkok, thu thêm túi hàng hiệu, trang sức nghi là hàng thật. Kết quả giám định túi chưa được công bố.

Sáng 11/11, Phòng Phòng chống tội phạm kinh tế (ECD) của Cảnh sát Thái Lan khám xét 2 căn hộ chung cư ở Soi Ratchakhru và Sukhumvit 31, Bangkok, liên quan đến hoa hậu Boom Panadda (tên thật Panadda Wongphudee, Hoa hậu Thái Lan 2000). Theo MGR Online, căn hộ ở Sukhumvit 31 do cô mua trước đó.

Trước đó, ngày 10/11, cảnh sát đã xin tòa án cấp lệnh khám xét nhà riêng của cô và trụ sở quỹ Ongkorn Thamdee ở Pathum Thani, theo Thairath. Chiến dịch do Trung tướng Natthasak Chaowanasai, Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra trung ương (CIB) và Thiếu tướng Thatphum Jaruprat, Chỉ huy trưởng ECD, chỉ đạo.

Lần theo camera, tìm ra nơi Boom Panadda cất đồ hiệu

Theo MGR Online, khi xem camera an ninh, cảnh sát phát hiện 1 chiếc xe đã 2 lượt ra vào nhà Boom Panadda ở khu Nawamin trước cuộc khám xét ngày 6/11. Lần theo lộ trình của chiếc xe, cảnh sát tìm đến 2 căn hộ này.

Theo Siamnews, tối 10/11, Thiếu tướng Thatphum cho biết theo kết quả điều tra, túi hàng hiệu thật đã được chở bằng ô tô đến 2-3 địa điểm khác nhau. Ông cho rằng việc này được lên kế hoạch có hệ thống, có người đóng vai cố vấn đứng sau nhưng không nêu danh tính. Cảnh sát đang xem xét việc di chuyển tài sản này có vi phạm pháp luật hay không.

Theo Thairath, cuộc khám xét căn hộ Sukhumvit 31 bắt đầu lúc 9h, kéo dài khoảng 1 giờ 30 phút. Đến 10h30, tang vật được đóng vào 3 thùng carton lớn, kèm một hộp túi Louis Vuitton để riêng. Cảnh sát tìm thấy nhiều trang sức đá quý tại điểm khám xét ở Soi Ratchakhru.

Trang sức, đá quý và túi hiệu được tìm thấy.

Đồ thu giữ gồm nhiều túi hàng hiệu và trang sức được cho là hàng thật, đã được chuyển cho điều tra viên để chuyên gia giám định. Amarin TV cho biết số trang sức gồm dây chuyền kim cương, đá quý, nhẫn và bông tai, trị giá khoảng 10 triệu baht (khoảng 7,63 tỷ đồng). Cảnh sát chưa công bố số lượng và giá trị chính thức.

Cùng ngày, cảnh sát đưa 5 chiếc xe liên quan đến vụ án về bãi đỗ trước trung tâm tiếp nhận tố giác của CIB làm tang vật. Theo Thairath, trong đó có 2 xe bán tải thùng kín, 1 xe van, 1 xe bán tải gầm cao dùng để lội nước lũ đã bị bóc decal 2 bên hông và 1 chiếc Toyota Alphard. Chiếc Alphard được cho là xe cá nhân của Boom Panadda. Theo Thairath, trên kính trước của xe có dán thẻ ra vào Tòa nhà Quốc hội.

Cảnh sát đang khám nhà.

Túi hiệu của Boom Panadda đang được giám định

Khoảng 11h cùng ngày, đại diện các thương hiệu xa xỉ có mặt tại ECD để kiểm tra 32 túi thu tại nhà Boom Panadda hôm 6/11 và số túi mới phát hiện. Theo Amarin TV, việc kiểm tra diễn ra trong phòng kín, phóng viên phải chờ bên ngoài, không được quay phim, chụp ảnh. Theo Siamnews, đại diện Louis Vuitton và Hermès ban đầu được hẹn ngày 10/11 nhưng xin lùi sang ngày 11/11. Đến 13h ngày 11/11, kết quả giám định chưa được công bố.

Đại tá Nittichot Phenchamrat, Phó Chỉ huy trưởng ECD, cho biết chưa thể tiết lộ thông tin về các tang vật khác. Chi tiết sẽ được lãnh đạo ECD công bố trong cuộc họp báo sau đó.

Trước đó, kiểm tra sơ bộ cho thấy 32 túi đầu tiên nhiều khả năng đều là hàng giả. Ngày 9/11, cảnh sát khám xét lần 2 nơi ở của Boom Panadda và những người thân cận, phát hiện 31 túi được cất kín, nghi là hàng thật. Trước khi bị bắt, Boom Panadda từng nói với cơ quan thuế rằng cô chỉ có 4-5 chiếc túi hàng hiệu.

Quỹ từ thiện Boom Panadda có nguy cơ bị xóa sổ

Trưa 10/11, ông Phonphi Suwanchawi, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Thái Lan cho biết đó là hạn chót để quỹ Ongkorn Thamdee nộp báo cáo hoạt động. Theo Thairath, nếu quỹ không nộp, Bộ sẽ lấy hồ sơ vụ án từ cảnh sát để đề nghị tòa án thu hồi quỹ. Ông nói tài liệu Bộ đang có “gần như đã đủ”. Theo luật hiện hành, việc thu hồi phải do tòa án quyết định. Đến trưa 11/11, chưa có thông tin chính thức về việc quỹ đã nộp hồ sơ hay chưa.

Theo PPTV, Bộ Nội vụ đồng thời yêu cầu rà soát khoảng 17.500 quỹ và hiệp hội trên cả nước trong 30 ngày và soạn dự thảo sửa luật để được kiểm tra dòng tiền quyên góp. Luật Kiểm soát quyên góp năm 1944 hiện chỉ phạt 200 baht (khoảng 153.000 đồng) mỗi trường hợp.

Thêm người nổi tiếng trình báo

Cũng trong ngày 10/11, chuyên gia trang điểm Winlaphat Srisakulmekhi, thường gọi là Madam Pam, đến CIB trình báo Boom Panadda và quỹ. Theo MGR Online, bà đã quyên góp tổng cộng 60.000 baht (khoảng 45,8 triệu đồng) trong năm 2024 và 2025. Bà nói không thể chấp nhận khi thấy đồ quyên góp bị bỏ mặc, hư hỏng vì tiền được đóng góp để làm từ thiện chứ không phải để chi tiêu cá nhân.

Trong tuần này, cảnh sát dự kiến mời 4 thành viên hội đồng quản trị quỹ và hơn 10 người thân cận có liên quan dòng tiền đến làm việc, trong đó có thủ quỹ Aphiwut Phumpha.

Boom Panadda và chồng, ông Atip Anantawan, bị tạm giam đợt đầu đến ngày 18/11. Gia đình dự kiến vào thăm cô lần đầu ngày 12/11. Cảnh sát cáo buộc khoảng 527 triệu baht (khoảng 402 tỷ đồng) trong số 815 triệu baht quyên góp bị dùng sai mục đích. Cả 2 phủ nhận cáo buộc.

Cảnh sát khám căn hộ của Boom Panadda:





Ảnh, video: Thairath