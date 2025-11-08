Hoa hậu Bùi Quỳnh Hoa vừa trở thành "nàng thơ" của NTK Cao Minh Tiến trong bộ sưu tập mới đậm phong cách dân gian.

Hoa hậu Bùi Quỳnh Hoa trong những thiết kế mới của Cao Minh Tiến.

Cô được khen thần thái, đẹp ma mị trong những bộ váy áo với chất liệu gấm truyền thống. Kỹ thuật thêu đính tỉ mỉ đặc trưng của Cao Minh Tiến góp phần giúp trang phục thêm nổi bật.

Tổng quan cả bộ sưu tập toát lên vẻ đẹp hoang dại, huyền bí, vừa mới lạ. Trong đó, kết cấu trang phục cùng kỹ thuật trang trí, xử lý chất liệu được NTK kỳ công thực hiện trong thời gian dài.

Các thiết kế đậm chất dân gian.

BST còn thể hiện rõ nét tâm hồn họa sĩ khi Cao Minh Tiến mang hội họa sơn mài truyền thống, nghệ thuật ghép vải của người dân tộc kết hợp với tính thời đại của thời trang vào từng thiết kế.

"Tôi cố gắng đem đến những hơi thở mới mẻ, những câu chuyện đến giới mộ điệu thời trang để mọi người cùng chiêm ngưỡng, cảm nhận", anh nói.

Một số thiết kế trong BST.

Cao Minh Tiến nỗ lực truyền tải tinh thần truyền thống qua thời trang các năm. Anh từng gây ấn tượng với hình ảnh đậm yếu tố dân gian của làn điệu dân ca quan họ Bắc Ninh trong Đủng đỉnh; văn hoá tín ngưỡng thờ Mẫu trong Thoải mộng; hay nét đẹp của vùng núi Tây Bắc được khắc họa rõ nét trong Ẳn xư MờẤy O.

Bùi Quỳnh Hoa sinh năm 1998 tại Hà Nội, đăng quang Miss Universe Vietnam 2023. Cô từng tham gia Hoa hậu Áo dài Việt Nam Thế giới 2017, Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2018, giành giải vàng Siêu mẫu Việt Nam 2018.

Tháng 9/2022, cô đoạt ngôi Quán quân cuộc thi Siêu mẫu Quốc tế diễn ra ở Thái Lan. Bùi Quỳnh Hoa từng làm huấn luyện viên truyền hình thực tế của Miss International Queen Vietnam, Hoa hậu Trái đất Việt Nam 2023, giám khảo Super Model International Philippines 2023.

NTK Cao Minh Tiến và các thiết kế của anh.

Cao Minh Tiến, 41 tuổi, là thạc sĩ thời trang, đang giảng dạy tại Khoa thiết kế, Đại học Kinh tế kỹ thuật Công nghiệp Hà Nội. Các bộ sưu tập của anh được trình diễn ở Tuần lễ thời trang Việt Nam, Đẹp Fashion Runway, Tuần thời trang Quốc tế Việt Nam.

Ngọc Mai

Ảnh, clip: NVCC