Đêm chung kết Hoa hậu - Nam vương Du lịch Việt Nam 2026 khép lại với 2 gương mặt đăng quang Nguyễn Thu Thảo và Nguyễn Hàn Việt.

Cô gái Tuyên Quang và bài học từ thất bại

Nguyễn Thu Thảo sinh ra và lớn lên ở Tuyên Quang trong một gia đình lao động bình dị. Tuổi thơ của cô không hẳn là khó khăn theo nghĩa thiếu thốn vật chất nhưng cô gái trẻ sớm phải biết chia sẻ gánh nặng cùng bố mẹ và đỡ đần các em. Chính môi trường ấy đã hun đúc trong cô tinh thần tự lập và ý chí vươn lên mà Thu Thảo nói sẽ mang theo suốt hành trình trưởng thành.

Chia sẻ với VietNamNet, Thu Thảo cho biết người có ảnh hưởng lớn nhất đến tính cách của mình là mẹ, cũng là bạn đồng hành trên chặng đường trưởng thành. "Mẹ luôn dạy em sống giản dị và cố gắng", cô nói.

Nguyễn Thu Thảo bên Miss Earth Water 2025 - Trịnh Mỹ Anh. Sinh năm 2005, Nguyễn Thu Thảo sở hữu chiều cao 1,8m cùng số đo 3 vòng 89-65-92cm. Cô hiện là sinh viên Trường Đại học Kinh tế Quốc dân. Thu Thảo sẽ dự thi The Miss Globe 2026.

Khi quyết định xuống Hà Nội học đại học, cú sốc lớn nhất với cô không phải là nỗi nhớ nhà mà là nhịp sống nhanh và môi trường cạnh tranh của thành phố. Những ngày đầu phải tự thích nghi, tự lập, Thu Thảo nhìn lại thấy đó là giai đoạn giúp cô trưởng thành nhiều nhất.

Công việc người mẫu ảnh dạy cô sự chuyên nghiệp, kỹ năng giao tiếp, khả năng làm việc nhóm và thích nghi với nhiều hoàn cảnh khác nhau. Có những lúc áp lực nhưng nhìn lại cô biết ơn vì chính những trải nghiệm đó đã giúp Thu Thảo tự tin hơn. Với chiều cao 1,8m, Thu Thảo thừa nhận từng khá ngại ngùng vì khác biệt so với bạn bè cùng trang lứa nhưng dần dần cô nhận ra đó là món quà. Mỗi người đều có những nét đẹp riêng và từ đó học cách yêu thương và tự tin với chính mình.

Khi Thu Thảo quyết định tham dự các cuộc thi sắc đẹp, gia đình ban đầu cũng lo lắng vì đây là con đường đòi hỏi nhiều thời gian, công sức và không ít áp lực. Nhưng khi thấy cô nghiêm túc với ước mơ, bố mẹ dần tin tưởng và trở thành chỗ dựa tinh thần lớn nhất trên hành trình đó.

Con đường đến vương miện không thẳng tắp. Thu Thảo từng thất bại tại một đấu trường nhan sắc trước đó. Đêm hôm ấy, Thu Thảo khóc và người đầu tiên cô gọi là mẹ. Chính cú vấp ngã đó lại trở thành nền tảng để cô tin rằng thất bại hôm qua là nguyên liệu kiến tạo thành công ngày mai.

Khi đăng quang, điều Thu Thảo nhớ mãi là cuộc gọi về cho gia đình ngay sau đêm chung kết - giọng bố mẹ vỡ ra trong niềm vui cùng những giọt nước mắt hạnh phúc. Điều thay đổi rõ nhất với cô là sự quan tâm từ công chúng và những trách nhiệm mới. Cô tự nhắc nhở bản thân không để mất sự chân thành và giản dị.

Về chuyện tình cảm, hoa hậu đang dành toàn tâm cho việc học, các dự án cộng đồng và kế hoạch trong nhiệm kỳ. Cô không từ chối chuyện yêu nhưng tình yêu chỉ đẹp khi đúng thời điểm và trân trọng sự riêng tư đủ để không vội vàng. Người lý tưởng trong mắt cô là người tử tế, chân thành, có trách nhiệm, yêu thương gia đình và truyền được năng lượng tích cực để cùng nhau phát triển.

Chàng trai mang 2 dòng máu và giấc mơ quốc tế

Nguyễn Hàn Việt có bố là người Hàn Quốc, mẹ là người Việt, lớn lên ở Khánh Hòa giữa những bất đồng ngôn ngữ và khác biệt văn hóa thường ngày. Tuy vậy, điều anh học được từ bố mẹ là sự tôn trọng và yêu thương. Chia sẻ với VietNamNet, anh nói bài học đó là hành trang để tự tin bước ra đấu trường quốc tế và kể câu chuyện của riêng mình.

Trước 18 tuổi, Hàn Việt sống trong vòng bao bọc của gia đình, ít tiếp xúc với thế giới bên ngoài. Năm 18 tuổi, khi bắt đầu vào đại học, anh quyết định dọn ra ở riêng và tự trang trải - không phải vì mâu thuẫn mà vì muốn chứng minh có thể tự lập để bố mẹ không phải lo lắng cho tương lai của con. Đây là thời điểm anh xem là bước ngoặt định hình con người mình.

Ở Nha Trang, anh bắt đầu thử sức với nghề mẫu ảnh bằng việc chụp ảnh cưới, ảnh thương hiệu và nhận ra đây là đam mê thực sự. Anh chưa một lần muốn bỏ cuộc với nghề vì đứng trước ống kính, với anh, là niềm vui chứ không phải gánh nặng. Nhưng cũng chính ở đây, Hàn Việt hiểu ra giới hạn, khi chưa có tên tuổi thì Nha Trang là lợi thế nhưng khi đã có hình ảnh rồi, muốn đi xa hơn phải đến thị trường lớn hơn. Quyết định chuyển vào TPHCM sau khi đăng quang là bước đi có tính toán, không phải bốc đồng.

Nguyễn Hàn Việt sinh năm 2003, sở hữu chiều cao 1,82m cùng hình thể săn chắc. Anh là sinh viên Trường Đại học Nha Trang, đồng thời tham gia hoạt động người mẫu.

Hành trình tham dự cuộc thi của Hàn Việt kéo dài 3-4 tuần, từ TPHCM xuống tận Cần Thơ. Trước khi đăng ký, anh thông báo với gia đình và được bố mẹ ủng hộ hoàn toàn. Đêm chung kết, gần 20 người thân có mặt để chứng kiến. Khoảnh khắc tên Hàn Việt được xướng lên, cả gia đình vỡ òa. Anh kể lại gia đình nói chuyến đi này xứng đáng và cam kết ủng hộ dù có tiếp tục đi thi hay không.

Bên cạnh nghề mẫu ảnh, Hàn Việt còn có giấc mơ diễn xuất. Anh dự định dành từ 2-3 năm chuyên tâm trau dồi với mục tiêu theo đuổi con đường diễn viên chuyên nghiệp.

Hiện tại Hàn Việt độc thân. Anh chia sẻ thẳng thắn rằng sau đăng quang có nhận được một số tin nhắn nhưng chủ yếu là lời chúc mừng, không phải tỏ tình. Khi được hỏi về tiêu chí chọn bạn gái, anh nói điều quan trọng nhất là người đó phải hiểu và thông cảm cho công việc của mình trong showbiz - một môi trường mà sự thiếu tin tưởng sẽ dễ gây tổn thương cho cả hai.

Nỗi sợ lớn nhất của Hàn Việt không phải là thất bại hay sự phán xét của công chúng mà là không lo được cho bố mẹ trong tương lai.

Trước mắt, Hàn Việt chuẩn bị đại diện Việt Nam dự thi Mister Supranational. Anh thừa nhận còn điểm yếu ở phần ứng xử bằng tiếng Anh - giao tiếp thông thường thì ổn nhưng tư duy và diễn đạt trong tình huống ứng xử cần thêm thời gian luyện tập.

Lợi thế biết cả tiếng Hàn lẫn tiếng Anh theo anh sẽ là điểm nhấn giúp kể câu chuyện riêng trên đấu trường quốc tế. Mục tiêu Hàn Việt đặt ra là lọt vào top 5.

Nguyễn Hàn Việt nhận sash dự thi Mr Supranational:

Ảnh: BTC, video: HM