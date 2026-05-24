Chung kết Hoa hậu - Nam vương Du lịch Việt Nam 2026 khép lại với 2 ngôi vị cao nhất thuộc về người đẹp Nguyễn Thu Thảo đến từ Tuyên Quang và Nguyễn Hàn Việt đến từ Khánh Hòa.

Đêm chung kết quy tụ hội đồng giám khảo với NSND Lê Khanh ở vai trò trưởng ban, cùng NSND Vương Duy Biên... và các khách mời quốc tế gồm Mister Supranational 2025 Swann Lavigne, Miss Earth Water 2025 Trịnh Mỹ Anh, The Miss Globe 2025 Chayathanus Saradatta.

Các thí sinh lần lượt trải qua 3 phần thi trang phục áo bà ba thổ cẩm, đồ bơi và dạ hội trước khi bước vào vòng ứng xử quyết định. Điểm nhấn của đêm thi là màn thể hiện đa ngôn ngữ - tiếng Anh, tiếng Pháp và tiếng Hàn - từ các thí sinh vào top 6.

Hoa hậu Nguyễn Thu Thảo cao 1,8m và hiện là sinh viên Trường Đại học Kinh tế Quốc dân. Tại phần thi ứng xử, khi được hỏi về vai trò của thế hệ trẻ trong thúc đẩy du lịch xanh bền vững, tân hoa hậu chia sẻ: "Du lịch xanh không chỉ là một xu hướng mà là trách nhiệm sống còn của thế hệ trẻ để bảo tồn các giá trị tự nhiên và văn hóa cho tương lai".

Chiến thắng mang về cho Thu Thảo giải thưởng 300 triệu đồng tiền mặt cùng chiếc vương miện ngọc trai danh giá, đồng thời cô chính thức nhận tấm vé đại diện Việt Nam tham dự Miss Tourism International - Hoa hậu Du lịch Quốc tế.

Nam vương Nguyễn Hàn Việt cao 1,82m, là sinh viên Trường Đại học Nha Trang và hoạt động với vai trò người mẫu tự do. Mang hai dòng máu Việt - Hàn, anh gây ấn tượng mạnh khi trả lời lưu loát bằng tiếng Hàn tại vòng ứng xử.

Ngôi vị cao nhất mang về cho Hàn Việt phần thưởng 200 triệu đồng và vương trượng cùng suất đại diện Việt Nam chinh chiến tại Mister Tourism World - Nam vương Du lịch Thế giới.

Công bố kết quả Hoa hậu - Nam vương Du lịch Việt Nam 2026

Kết quả chính thức bảng nữ: Á hậu 4 Nguyễn Lam Phương (Lai Châu), Á hậu 3 Lâm Thoại Linh (Cần Thơ), Á hậu 2 Đinh Ngọc Sa (Cà Mau), Á hậu 1 Trần Thị Mỹ Phụng (An Giang).

Kết quả chính thức bảng nam: Á vương 4 Nguyễn Văn Đức Tài (Bắc Ninh), Á vương 3 Nguyễn Minh Tuấn (Hà Nội), Á vương 2 Bùi Quốc Huy (Ninh Bình), Á vương 1 Lâm Thoại Anh (Đắk Lắk).

Võ Cao Kỳ Duyên trong giây phút cuối cùng trao lại vương miện.

Trước khi trao vương miện, đương kim hoa hậu Võ Cao Kỳ Duyên thực hiện final walk xúc động và nhìn lại hơn 1 năm nhiệm kỳ với những chuyến đi khắp mọi miền đất nước cùng hành trình đại diện Việt Nam tại Miss Supranational 2025.

