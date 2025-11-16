Cô gái sinh năm 2005 cũng giành giải phụ Người đẹp có gương mặt đẹp nhất. Với sứ mệnh mới, Trần Minh Phương sẽ đồng hành cùng các hoạt động quảng bá du lịch Việt Nam, đồng thời đảm nhận vai trò đại sứ du lịch Sơn La.

Trần Minh Phương đăng quang Hoa hậu Du lịch Dân tộc Việt Nam 2025.

Danh hiệu á hậu 1 thuộc về Trần Thuỵ Thuý Tiên (TP Huế). Các á hậu 2,3, 4 lần lượt trao cho: Kha Thị Thơ (Nghệ An), Dương Thị Thanh Trúc (Thanh Hóa), Nguyễn Thị Như Quỳnh (Hà Tĩnh).

Các giải phụ: Người đẹp có làn da đẹp - Trần Thị Hải Yến, Người đẹp tài năng - Nguyễn Thị Như Quỳnh, Người đẹp bản sắc dân tộc - Hồ Thị Lệ Quân, Người đẹp thuyết trình hay nhất về du lịch và dân tộc Việt Nam - Hoàng Vũ Ngọc Ánh.

Top 5 người đẹp.

Người đẹp hình thể - Trần Thị Thúy Tiên, Người đẹp nhân ái - Nguyễn Hương Linh, Người đẹp truyền cảm hứng - Dương Thị Thanh Trúc, Người đẹp Áo dài Việt Nam - Lê Thị Huyền Trang, Người đẹp được khán giả yêu thích nhất - Chu Thị Ngọc Ánh…

Chung kết Hoa hậu Du lịch Dân tộc Việt Nam 2025 có sự tham gia của các giám khảo uy tín như: GS sử học Dương Trung Quốc, NSND Lan Hương, Tiến sĩ nhân trắc học Vũ Thị Thu Hương... Các người đẹp trải qua các phần thi áo dài, áo tắm, dạ hội và ứng xử.

Các người đẹp ở phần thi áo tắm.

Cũng trong đêm chung kết, khán giả còn được xem các tiết mục ca nhạc của ca sĩ Tùng Dương với Chiếc khăn Piêu, Tái sinh và Viết tiếp câu chuyện hòa bình. Rapper Double2T khuấy động sân khấu với các bản hit À Lôi và Em bé chất cùng em bé Xệ Xệ…

Bích Ngọc