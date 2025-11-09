Hoa hậu Diệu Hoa cho biết ông xã mặc bộ Kurta - trang phục truyền thống Ấn Độ dành cho nam giới còn chị mặc sari, trang phục truyền thống của phụ nữ Ấn Độ dành cho các dịp lễ quan trọng. Cả hai bộ đều có màu đỏ đồng điệu và được đặt may ở Ấn Độ do thợ thủ công đính kết cầu kỳ. Bộ sari được Diệu Hoa mặc năm nay nặng khoảng 10 kg, có các hoạ tiết thêu bằng chỉ vàng và những viên đá swarovski lấp lánh.

Hoa hậu Diệu Hoa và chồng doanh nhân.

Theo Diệu Hoa, Diwali cũng như Tết Nguyên đán ở Việt Nam, là dịp lễ quan trọng nhất của người Ấn Độ. Vào dịp này mọi người sẽ mặc những bộ quốc phục truyền thống của Ấn Độ như Sari, Lehenga… Diwali năm nay, các con không về Việt Nam được nên chỉ có hai vợ chồng Diệu Hoa tham dự sự kiện.

Con gái lớn của Diệu Hoa là Diệu My đang làm việc tại Anh, con gái thứ hai Diệu Ly sắp tốt nghiệp Đại học McGill Canada. Con trai út Hoàng Phi đang làm việc ở Mỹ. Các con đều đã trưởng thành nên vợ chồng Diệu Hoa có nhiều thời gian hơn cho cuộc sống riêng tư.

Hoa hậu Việt Nam 1990 luôn cảm thấy may mắn khi có một gia đình hạnh phúc, được chồng yêu thương hết mực và các con ngoan ngoãn hiếu thảo.

Hoa hậu Diệu Hoa tình cảm bên ông xã.

Nguyễn Diệu Hoa sinh năm 1969 tại Hà Nội, đăng quang Hoa hậu Việt Nam 1990, khi đang là sinh viên năm cuối khoa Tiếng Nga, Đại học Ngoại ngữ Hà Nội. Cô có thể sử dụng 5 thứ tiếng: Anh, Nga, Ấn Độ, Thái Lan, Pháp. Năm 2008, cô tham dự cuộc thi Hoa hậu Quý bà Thế giới (Mrs. World) và vào top 5.

Diệu Hoa khiến nhiều người ngưỡng mộ bởi nhan sắc xinh đẹp và học thức mà còn có hôn nhân hạnh phúc, con cái thành đạt. Diệu Hoa kết hôn với doanh nhân Maneesh Dane người Ấn Độ năm 1993, cùng anh xây dựng gia đình và công việc kinh doanh ở Việt Nam từ đó.

Vẻ đẹp đằm thắm của hoa hậu Diệu Hoa.

Thuý Ngọc

Ảnh: NVCC