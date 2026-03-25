Đoàn phim Hẹn em ngày nhật thực gồm đạo diễn Lê Thiện Viễn, nhà sản xuất Lý Minh Thắng, dàn diễn viên: NSND Lê Khanh, Đoàn Thiên Ân, Khương Lê, Hứa Vĩ Văn, Huỳnh Phương... vừa tổ chức buổi ra mắt phim tại TPHCM.

Phim có tên ban đầu là Thư tình gửi ma sơ, kể về chuyện tình yêu của Ân (Đoàn Thiên Ân) - cô gái sinh ra trong gia đình theo Công giáo và Thiên (Khương Lê) - chàng trai ngoại đạo làm nghề sửa điện.

Vì lễ giáo khắt khe, cặp đôi đành rời xa nhau trong bất lực, tiếc nuối. Dù đi tu, Ân chưa bao giờ buông bỏ được khúc mắc trong lòng về mối tình đầu đẹp đẽ.

Cho đến một ngày, cô bất ngờ gặp lại Thiên vào ngày nhật thực.

Hoa hậu Đoàn Thiên Ân bên diễn viên Khương Lê.

Là người con của Thiên Chúa, đạo diễn Lê Thiện Viễn từ lâu ấp ủ ước mơ làm phim lấy bối cảnh Công giáo để người xem hiểu về đạo hơn.

Anh mang kịch bản đến nhà thờ, nhờ một số cha xứ, ma sơ đọc góp ý. Nam đạo diễn đổi tên phim vì tựa đề Hẹn em ngày nhật thực đại chúng hơn.

"Khi nói về dự án Thư tình gửi ma sơ cho một số bạn trẻ một số tưởng đây là phim ma hoặc không biết 'ma sơ' là gì. Việc đổi tên cũng nhằm phục vụ tôn chỉ ban đầu của tôi là làm phim để mọi người hiểu về đạo hơn", Lê Thiện Viễn nói.

Nữ chính của phim - hoa hậu Đoàn Thiên Ân tiết lộ sinh ra trong gia đình theo đạo từ đời ông cố đến nay. Với đức tin sẵn có, cô không gặp nhiều khó khăn trong quá trình nhập vai, học kịch bản.

Hoa hậu Đoàn Thiên Ân chia sẻ tại sự kiện

Trước khi quay phim, Thiên Ân đã đến Tiểu chủng viện Làng Sông (xã Phước Thuận, huyện Tuy Phước, tỉnh Gia Lai) tham gia khóa tu ngắn trong vài ngày, cùng ăn ngủ và sinh hoạt với các nữ tu để tìm chất liệu cho vai diễn.

Điều Thiên Ân lo nhất là hình ảnh của mình trong phim. "Nhìn mình trên màn ảnh rộng, tôi thấy được xoa dịu vì bữa giờ mọi người bình luận chê nhan sắc của mình rất nhiều", hoa hậu cười nói.

Vào vai nữ tu, Thiên Ân phải để mặt mộc 100%, thậm chí phải dặm phấn cho môi giảm bớt sắc đỏ. Có lần, cô lén kẻ chân mày, bị đạo diễn phát hiện và bắt bôi đi.

Vào vai Hoa - bà mẹ cực đoan, NSND Lê Khanh nói thời trẻ từng đóng các cô gái sống chết vì yêu như Thiên Ân.

Phim này, NSND Lê Khanh được diễn cùng 2 học trò là Đoàn Thiên Ân và NTK Đỗ Long.

Nhưng ở độ tuổi hiện tại, bà không cho rằng những người mẹ trong phim ảnh như Hoa độc ác hay phản diện. Với bà, tất cả đều vì tình yêu dành cho con, kể cả cực đoan hay cố chấp.

Dù chỉ góp mặt trong một vai nhỏ, diễn viên Hứa Vĩ Văn lại có nhiều cảm xúc.

Năm 2002, khi Hứa Vĩ Văn tham gia cuộc thi tuyển diễn viên điện ảnh triển vọng toàn quốc, người anh trai anh yêu thương nhất bị tai nạn giao thông và qua đời.

Trong ký ức của nam diễn viên, anh trai là người ngoan đạo. Sau này, khi nhận bất cứ phim nào lấy bối cảnh Công giáo, Hứa Vĩ Văn đều xem là sự sắp đặt của Chúa để hiểu về anh trai quá cố nhiều hơn.

