Kim Tuyến sinh năm 1987, nổi bật với vai diễn trong Chuyện tình đảo Ngọc mang về giải Cánh diều vàng 2009 cùng các phim Tuổi thanh xuân, Cát nóng, Ngủ với hồn ma và được phong NSƯT năm 2023.

Đồng Ánh Quỳnh sinh năm 1995, Á quân The Face Vietnam, tham gia phim Yolo - Bạn chỉ sống một lần, Thanh Sói và là gương mặt nổi bật tại Chị đẹp đạp gió 2024.

Từ cuối 2025, hai người thường xuyên xuất hiện cùng nhau tại các sự kiện, vở diễn Nguyệt Hạ, livestream và chia sẻ khoảnh khắc đời thường. Fan chú ý đến hình ảnh Đồng Ánh Quỳnh đút cơm cho Kim Tuyến trên sóng, hai người ôm nhau trước công chúng hay Kim Tuyến đăng ảnh chúc mừng sinh nhật Đồng Ánh Quỳnh ngày 1/1/2026 với những chia sẻ ấm áp.

Đến tháng 11/2025, tin đồn gắn bó lan rộng khi họ lộ ảnh hậu trường thân mật, và Kim Tuyến ngầm thừa nhận đã có người quan trọng khi được fan hỏi về chuyện tình cảm trong group chat riêng.

Trong một livestream, khi Kim Tuyến cởi nút áo vì nóng, Đồng Ánh Quỳnh nhẹ nhàng cài lại từng cúc rồi hỏi: "Có đang nóng không?" Kim Tuyến đáp: "Thấy cũng ổn", Ánh Quỳnh mỉm cười: "Vậy ổn thì thôi".

Cả hai khẳng định đã có người yêu khi bị hỏi về chuyện tình cảm, thường diện trang phục đồng điệu.

Đến tháng 2/2026, họ lần đầu công khai đồng hành tại sự kiện thời trang - làm đẹp ở trung tâm thương mại.

Dù tính cách trái ngược - một người năng động trẻ trung, một người dịu dàng chu đáo - họ vẫn đồng hành qua những bữa ăn chung, chuyến đi và khoảnh khắc riêng tư. Những tương tác này khiến cộng đồng mạng không chỉ thường xuyên đặt câu hỏi mà còn bàn tán rôm rả từ ảnh hậu trường đến những video clip trìu mến.

Kỳ Duyên và Thiên Ân đồng điệu không thể rời mắt

Nguyễn Cao Kỳ Duyên và Đoàn Thiên Ân đều là những hoa hậu sở hữu nhan sắc và sự nghiệp ấn tượng. Từ cuối 2024, hai người tương tác dày đặc trên mạng xã hội cùng lịch trình sự kiện, du lịch - từ thảm đỏ đến không gian gia đình.

Tháng 11/2025, khi Thiên Ân bình luận "Xinh mờ" kèm icon hôn gió dưới bài đăng của Kỳ Duyên, nàng hậu tag tài khoản và đáp: "Để cái icon vì vợ". Câu trả lời gây sốt cộng đồng, dù đầu 2025 Kỳ Duyên từng khẳng định họ chỉ là bạn bè. Đến đầu năm 2026, họ tung bộ ảnh đôi ngầm xác nhận sự thân thiết, cùng đón giao thừa với bữa tối lãng mạn 2 người và Thiên Ân đeo vòng cổ từng được Kỳ Duyên tặng làm quà sinh nhật trị giá 150 triệu đồng.

Sau đó, họ liên tục diện đồ đôi: áo dài hồng thủ công đính hoa chỉ mạ vàng và bạc lấp lánh tại talkshow của Lương Thùy Linh gần đây họ cùng diện đồ ngủ Tết; trang phục yoga; phụ kiện đồng màu vàng tại sự kiện mỹ phẩm ở Thái Lan và Philippines hay túi hàng hiệu hơn trăm triệu đồng trong tông đỏ đô và xám.

Mới nhất, họ cùng đi chợ mua hoa ngày 29 Tết, mặc yếm đi chơi công viên Lý Thái Tổ, tham gia talkshow và du xuân đầu năm Bính Ngọ với những cử chỉ quấn quýt.

Hai nàng hậu không chỉ đồng điệu trong gu ăn mặc mà còn song hành trong công việc và những khoảnh khắc giản dị đời thường, trở thành chủ đề hot trên mạng xã hội từ cuối 2025 đến đầu 2026.

