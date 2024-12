Kết hôn với chồng kém 18 tuổi, thích "làm màu"

Ham So Won là Hoa hậu Hàn Quốc Thái Bình Dương 1997.

Ham So Won, Hoa hậu Hàn Quốc Thái Bình Dương 1997, nổi tiếng qua phim Sex is zero (Tình dục là chuyện nhỏ).

Năm 2018, cô kết hôn với Trần Hoa, người Trung Quốc kém cô 18 tuổi. Chuyện tình chị em này gây xôn xao mạng xã hội và vấp phải sự phản đối từ gia đình nhà trai. Bố chồng từng dọa đoạn tuyệt quan hệ cha con nếu Trần Hoa quyết cưới cô. Tuy nhiên, cặp đôi vẫn vượt qua mọi rào cản và dần nhận được sự chấp thuận của hai bên gia đình.

Ham So Won từng chia sẻ: "Tôi thật may mắn. Không thể tin rằng chồng tôi từ chối những người phụ nữ xinh đẹp khác để đến Hàn Quốc kết hôn với tôi."

Theo cô, gia đình chồng sở hữu cơ ngơi lớn ở Trung Quốc, còn Trần Hoa từng là thực tập sinh tại một công ty giải trí Hàn Quốc và kinh doanh thời trang trực tuyến.

Ham So Won kết hôn với chồng trẻ kém 18 tuổi.

Sau kết hôn, Trần Hoa theo Ham So Won sang Hàn Quốc. Năm 2021, cặp đôi tham gia một show truyền hình thực tế, hé lộ nhiều bí mật đời sống hôn nhân, thu hút sự chú ý vì khoảng cách tuổi tác. Tuy nhiên, nhiều khán giả nghi ngờ họ chỉ "diễn" và cung cấp thông tin không đúng sự thật.

Nhận trái đắng bị tẩy chay, ly hôn chồng kém 18 tuổi

Năm 2021, truyền thông Hàn Quốc đưa tin, Trần Hoa - chồng Hoa hậu Ham So Won bị cư dân mạng tố là "đại gia rởm". Dù Ham So Won khẳng định chồng là doanh nhân thành đạt, sở hữu bất động sản đắt đỏ, nhiều bằng chứng cho thấy đây chỉ là lời bịa đặt.

Vụ việc này từng gây ồn ào trên các mạng xã hội Hàn Quốc. Bài viết "Sự dối trá của Ham So Won - Trần Hoa" thu hút hàng triệu lượt xem, cùng hàng nghìn bình luận. Trước chỉ trích, Ham So Won không lên tiếng giải thích và chủ động rời khỏi show thực tế sau gần 3 năm gắn bó. "Tôi thực sự buồn, những gì xung quanh cuộc sống giữa tôi và chồng luôn nhận lấy những thị phi", cô chia sẻ.

Ham So Won bị chỉ trích vì khắt khe, thái độ không đúng mực với người lớn.

Ham So Won bị chỉ trích vì khắt khe và thiếu lễ độ với mẹ chồng. Trong một chương trình thực tế, cô yêu cầu mẹ không bật đèn phòng ban ngày, ánh sáng yếu cũng phải chịu. Nữ diễn viên còn canh thời gian bà mở cửa tủ lạnh là 13 giây, mắng bà về việc tốn điện. Nhiều khán giả để lại bình luận "không biết ai là mẹ chồng" khi cô xét nét đến từng chi tiết với người lớn.

Giữa năm 2024, tờ Xports News đưa tin Ham So Won chính thức xác nhận cô và chồng trẻ đã làm thủ tục ly hôn. Theo đó, cô luôn phải gánh trách nhiệm vì là người lớn tuổi nhất nhà, vợ chồng thường xảy ra cãi vã vì Ham So Won nóng nảy, còn chồng trẻ lại thích được chiều chuộng. Cả hai đã cố giấu chuyện chia tay cho đến khi sự thật bị phơi bày.

Cặp đôi "đũa lệch" đã tuyên bố ly hôn.

Sau sự việc, Ham So Won bị tẩy chay và rút khỏi làng giải trí. Cô bị chỉ trích vì luôn tìm cách gây chú ý, bất chấp tạo dư luận tiêu cực.

