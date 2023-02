Ngày 22/2, truyền thông Hàn Quốc đưa tin hoa hậu Ham So Won chia sẻ về cuộc sống cùng chồng trẻ và con gái ở Việt Nam. Cô đăng ảnh bữa tối và cập nhật tình hình của gia đình tại TP.HCM.

Theo tờ Wikitree, tháng 2/2023, Ham So Won đưa con gái đến Việt Nam để thích nghi môi trường sống. Hằng ngày, cô đưa đón con đi học và điều hành công việc kinh doanh. Người đẹp cũng dành thời gian mua sắm, tập thể dục hoặc gặp gỡ bạn bè.

Trên trang cá nhân, Trần Hoa - chồng hoa hậu Ham So Won - đăng video khu nhà cặp đôi đang sống ở quận 7, TP.HCM. Anh bày tỏ sự yêu thích kiến trúc, không gian và ẩm thực nơi đây. Vợ chồng Ham So Won thường thưởng thức đồ ăn tại nhà hàng món Việt, Thái, Hàn, Nhật, Trung Quốc. Cặp đôi còn dạy con gái nói một số câu tiếng Việt.

Ham So Won sinh năm 1976, sau khi đạt danh hiệu Hoa hậu Hàn Quốc Thái Bình Dương năm 1997, cô hoạt động trong giới giải trí Hàn Quốc và Trung Quốc với vai trò diễn viên. Cô được biết đến nhiều hơn nhờ đảm nhận vai diễn Kim Hyun Hee trong phim Tình dục là chuyện nhỏ.

Ở Trung Quốc, Ham So Won hẹn hò với Trần Hoa, chàng trai kém cô 18 tuổi. Do chênh lệch tuổi tác, cặp đôi vấp phải sự ngăn cản quyết liệt từ phía gia đình, cha mẹ của Trần Hoa còn định từ mặt anh. Tuy nhiên, Trần Hoa mạnh mẽ lên tiếng muốn tiếp tục cuộc hôn nhân với Ham So Won.

Hoa hậu Ham So Won và ông xã Trần Hoa.

Đầu năm 2018, Ham So Won kết hôn với Trần Hoa, cả hai chuyển về Hàn Quốc sinh sống khiến dư luận xôn xao. Đến tháng 12/2018, cô thông báo hạ sinh con đầu lòng. Ham So Won từng cùng chồng và con gái xuất hiện trước truyền thông để chia sẻ về cuộc sống gia đình.

Diệu Thu