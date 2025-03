Quyền quản lý và phát triển cuộc thi, Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2025 (Miss Cosmo Vietnam) được trao cho các Giám đốc tỉnh/thành, khẳng định cam kết mở rộng quy mô và nâng cao vị thế trên khắp cả nước.

Điểm nhấn khác là đêm trình diễn Trang phục lễ hội - Carnival Costume diễn ra tại Nha Trang và kết hợp diễu hành đường phố, hứa hẹn mang không khí lễ hội rực rỡ. Phần thi lấy cảm hứng từ Lễ hội Best Of The World tại Miss Cosmo 2024, tôn vinh tinh thần sáng tạo và sắc màu đa dạng văn hoá.

Đương kim Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam Bùi Thị Xuân Hạnh.

Đáng chú ý, chuỗi huấn luyện thực tế Cosmo Camp diễn ra tại Nha Trang. Tại đây, 45 thí sinh vượt qua vòng Sơ khảo sẽ tham gia các thử thách khắc nghiệt, rèn luyện ý chí, bản lĩnh và tinh thần đồng đội.

Các thí sinh sẽ tham gia nhiều dự án cộng đồng, lan tỏa giá trị nhân văn và tinh thần trách nhiệm xã hội. Đồng thời, các phần thi phụ diễn ra tại 5 tỉnh/thành phố: Lâm Đồng, Long An, Bạc Liêu, TPHCM và Nha Trang.

Sau họp báo công bố, vòng Sơ khảo tại TPHCM diễn ra ngày 12/4. Từ 21/4 đến 12/5 sẽ ghi hình các tập huấn luyện Cosmo Camp, phát sóng định kỳ vào thứ Bảy hàng tuần. Vòng Chung kết diễn ra tại Nha Trang từ 7/6 đến 21/6, với đêm thi chung kết ngày 21/6.

Về giải thưởng, Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam nhận 300 triệu đồng, vương miện và quyền tham gia Miss Cosmo. Á hậu nhận 150 triệu đồng. Bảy danh hiệu phụ gồm: Người đẹp áo dài, Người đẹp biển, Người đẹp bản lĩnh, Người đẹp ảnh, Người đẹp thể thao, Người đẹp tài năng, Người đẹp thời trang, mỗi giải nhận 30 triệu đồng.