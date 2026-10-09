Từng là người đẹp Việt đầu tiên đăng quang Hoa hậu Trái đất, Phương Khánh chọn cuộc sống kín tiếng, ít xuất hiện tại các sự kiện giải trí. Ở tuổi 31, nàng hậu dành thời gian cho gia đình, sở thích cá nhân cùng định hướng riêng.

Hoa hậu Nguyễn Phương Khánh đảm nhận vai trò vedette tại triển lãm thời trang Áo bà ba - Bậu mặc bà ba của nhà thiết kế (NTK) Nguyễn Minh Công diễn ra tại Bảo tàng Phụ nữ Nam Bộ TPHCM ngày 9/10.

Cô diện bộ váy xòe rộng với tông màu pastel nhẹ nhàng, nữ tính. Toàn bộ váy được phủ kín bởi hàng trăm bông hoa 3D được đính kết thủ công tinh xảo, đa dạng về kích thước và kiểu dáng.

Hoa hậu Phương Khánh xuất hiện nổi bật ở sự kiện.

Là người đồng hành với Nguyễn Minh Công trong nhiều dự án thời trang lấy cảm hứng từ văn hóa Nam Bộ, Phương Khánh bày tỏ sự ngưỡng mộ trước nỗ lực gìn giữ, lan tỏa những giá trị quê hương của nhà thiết kế đồng trang lứa.

Từ triển lãm thời trang lấy cảm hứng từ các loại bánh dân gian Nam Bộ đến bộ sưu tập mới, người đẹp cảm nhận được tình yêu văn hóa và tâm huyết mà NTK gửi gắm trong từng dự án.

Nguyễn Minh Công cho biết anh tìm thấy ở Hoa hậu Trái đất 2018 những nét đẹp gợi nhớ đến người phụ nữ Nam Bộ.

Hoa hậu Phương Khánh đồng hành NTK Nguyễn Minh Công từ những ngày đầu.

Theo nhà thiết kế, bên cạnh vẻ đẹp ngọt ngào, Phương Khánh còn gây thiện cảm bởi xuất thân từ Vĩnh Long (Bến Tre cũ) - vùng đất nổi tiếng với những con người gần gũi, thân thiện và mến khách. Anh mong hình ảnh nàng hậu trở thành cầu nối với tinh thần bộ sưu tập, tôn vinh những con người đã gìn giữ vẻ đẹp áo bà ba qua nhiều thế hệ.

Hoa hậu Phương Khánh diễn vedette trong show

Phương Khánh đăng quang Miss Earth (Hoa hậu Trái đất) năm 2018, trở thành người đẹp Việt Nam đầu tiên giành chiến thắng tại 1 cuộc thi sắc đẹp lớn. Sau danh hiệu quốc tế, trái với dự đoán của nhiều người, cô không liên tục xuất hiện tại các sự kiện giải trí mà chọn cuộc sống kín tiếng.

Chia sẻ với VietNamNet, người đẹp cho biết lựa chọn này vừa xuất phát từ tính cách, vừa là cách cô chủ động định hướng cuộc sống. Với Phương Khánh, mỗi người có một hành trình riêng và không nhất thiết phải thường xuyên xuất hiện trước công chúng mới có thể tạo ra giá trị.

Phương Khánh sống và làm việc kín tiếng sau danh hiệu quốc tế.

“Tôi vốn không phải người thích xuất hiện quá nhiều mà thường dành thời gian quan sát, trải nghiệm và làm những điều mình thực sự yêu thích”, Phương Khánh bày tỏ với phóng viên.

Ở tuổi 31, Phương Khánh không đặt mình trước lựa chọn phải bứt phá, tận hưởng hay chậm lại mà muốn tìm cách cân bằng. Cô vẫn còn nhiều ước mơ, những vùng đất muốn khám phá, tác phẩm muốn hoàn thành và những giá trị văn hóa Việt Nam muốn kể lại bằng ngôn ngữ nghệ thuật của riêng mình.

Rời công việc, nàng hậu tận hưởng những niềm vui giản dị như trở về nhà, dành thời gian cho gia đình, chăm cây, thêu tranh hoặc viết nhật ký để lưu giữ trải nghiệm mỗi ngày. Cô cũng yêu thích du lịch, bởi mỗi chuyến đi mang đến góc nhìn mới về con người, văn hóa và cuộc sống.

NTK Nguyễn Minh Công muốn đưa áo bà ba đến gần giới trẻ

Thông qua triển lãm, Nguyễn Minh Công mong muốn đưa áo bà ba đến gần hơn với công chúng, đặc biệt là khán giả trẻ, đồng thời kỳ vọng trang phục truyền thống Nam Bộ được đón nhận và lan tỏa rộng rãi như áo dài.

Bộ sưu tập gồm 12 thiết kế, mỗi trang phục cần từ 10 ngày đến nửa tháng để hoàn thành.

Trước ý kiến cho rằng việc cách tân trang phục truyền thống dễ gây tranh cãi, nhà thiết kế khẳng định các mẫu thiết kế đều dựa trên phom dáng nguyên bản của áo bà ba, kết hợp những sáng tạo có chọn lọc để tạo diện mạo mới mà không đánh mất bản sắc.

“Việc làm mới không đồng nghĩa với thay đổi tùy tiện hay đánh mất những giá trị vốn có. Các thiết kế đều được phát triển dựa trên phom dáng nguyên bản của áo bà ba, từ đó bổ sung những sáng tạo phù hợp để tạo diện mạo mới nhưng vẫn giữ được tinh thần của trang phục truyền thống”, anh nói.

NTK không quá lo ngại việc các thiết kế bị cách tân quá đà.

Thiết kế đính những lát thạch dừa, gáo dừa là điểm nhấn của BST.

Tại triển lãm, một trong những thiết kế đáng chú ý là trang phục làm từ thạch dừa. Từ nước dừa lên men, các phôi thạch được nuôi cấy, xử lý công phu để tạo thành vật liệu có độ dẻo dai, phục vụ quá trình chế tác.

Thiết kế cũng đánh dấu một cột mốc trong hành trình 11 năm làm nghề của Nguyễn Minh Công, tiếp nối hướng sáng tạo lấy chất liệu và bản sắc quê hương làm nguồn cảm hứng.

Ảnh, clip: HK, NVCC