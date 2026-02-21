Trong tập phát sóng chương trình Diễn đàn Học Nhân, Lý San San có cuộc trò chuyện dài với người dẫn và chuyên gia tâm lý, chia sẻ hành trình tìm lại chính mình sau nhiều năm vật lộn với bệnh lý tinh thần.

Đăng quang Hoa hậu Hong Kong 1996 ở tuổi 19, cô nhanh chóng gia nhập TVB và trở thành gương mặt quen thuộc trên màn ảnh nhỏ cuối thập niên 1990. Tuy nhiên, khi sự nghiệp đang ở giai đoạn rực rỡ, Lý San San bất ngờ rút lui. Cô thừa nhận đã “biến mất” suốt 8 năm vì mắc chứng rối loạn hoảng sợ.

Lý San San tại chương trình "Diễn đàn Học Nhân".

Theo nữ diễn viên, căn nguyên xuất phát từ tuổi thơ khép kín, ít giao tiếp. Khi bước vào môi trường cạnh tranh khốc liệt của ngành giải trí, cô nhận ra mình thiếu kỹ năng xã hội và không biết cách bộc lộ cảm xúc.

Những áp lực bị dồn nén lâu ngày khiến tinh thần suy sụp. “Tôi từng hiểu sai 2 chữ ‘mạnh mẽ’, cứ nghĩ phải nuốt hết cảm xúc vào trong. Nhưng làm vậy, đến cơ thể cũng không chịu nổi”, cô chia sẻ. Sau khi thẳng thắn nói rõ tình trạng với công ty, cô quyết định dừng toàn bộ hoạt động nghệ thuật.

Khoảng thời gian rời xa ánh đèn sân khấu, Lý San San từng sống buông thả với những cuộc vui thâu đêm, mở rộng quan hệ nhưng vẫn cảm thấy trống rỗng. Từ cuộc sống luôn có đám đông vây quanh, cô chuyển sang cô lập, gần như cắt liên lạc với thế giới, chỉ bầu bạn cùng điện thoại. Chính quãng thời gian ấy giúp cô bắt đầu viết lách, đọc tin tức và dần thay đổi góc nhìn về cuộc sống.

Hiểu rõ việc bước ra khỏi “vùng tối” khó khăn thế nào với người mắc bệnh tâm lý, hiện cô mở kênh phát thanh riêng, mời bác sĩ và chuyên gia tham gia chia sẻ với mong muốn góp phần xóa bỏ định kiến và truyền động lực.

Tháng 1/2025, nữ diễn viên từng tiết lộ có giai đoạn tiêu cực đến mức không muốn sống, thậm chí cận kề cái chết. Cô tự hỏi liệu có muốn mãi trốn tránh như vậy hay không và quyết định đối diện. Vì tăng cân mất kiểm soát, cô từng chạm mốc 100kg, sinh hoạt gặp nhiều khó khăn. Hiện bệnh tình cải thiện, cô đã giảm liều thuốc điều trị rối loạn hoảng sợ và hy vọng sẽ dần kiểm soát được cân nặng.

Cô từng được mệnh danh là "Hoa hậu đẹp nhất Hong Kong".

Sinh năm 1977, Lý San San ghi dấu ấn qua các phim như Hồ sơ pháp y, Hồ sơ công lý V, Cỗ máy thời gian… Dù không thuộc nhóm “hoa đán” hàng đầu, cô vẫn được nhớ đến như một biểu tượng nhan sắc và gương mặt tiêu biểu của thời kỳ hoàng kim truyền hình Hong Kong.

Những vai diễn nổi bật của Lý San San:

Nguồn: HK01