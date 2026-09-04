Sáng 4/9, hoa hậu Mai Phương Thúy chia sẻ hình ảnh của hoa hậu Lê Nguyễn Bảo Ngọc trong tiết mục đồng diễn Dances of the World tại chương trình Hello Vietnam - Hello World thuộc khuôn khổ cuộc thi Hoa hậu Thế giới 2026 cùng bình luận: "Mặc dù chưa bao giờ thấy Bảo Ngọc xinh lắm (hehe xin lỗi em gái) nhưng em có quá nhiều cái khác bù lại rồi. Ảnh này em quá đẹp. Ngày mai đội vương miện em nhé. Chị mà có lỡ lời chê em là do chị ghen tị thôi em đừng chấp chị nha".

Hoa hậu Bảo Ngọc trình diễn ở Miss World 2026:

Phát ngôn của Mai Phương Thuý gây tranh cãi trên mạng xã hội. Có độc giả đặt nghi vấn: Mai Phương Thúy có bị trộm Facebook không? Tôi không tin Mai Phương Thúy viết cái này; Người thẳng thắn nhận xét: Chị khen người ta rất bao quát nhưng chê thì rất cụ thể...

Bình luận nhận nhiều lượt tương tác nhất: Tôi thấy Bảo Ngọc xinh, vẻ đẹp thông minh thiện lành lại vừa tự tin bản lĩnh. Hoa hậu thời gian gần đây chỉ thấy Phương Linh và Bảo Ngọc là ổn...

Hoa hậu Mai Phương Thúy gây tranh luận vì bình luận về nhan sắc của hoa hậu Bảo Ngọc. Ảnh: FBNV, BTC

Trưa cùng ngày, hoa hậu Mai Phương Thúy điều chỉnh dòng trạng thái thành: "Mặc dù chưa bao giờ thấy Bảo Ngọc xinh lắm (hehe xin lỗi em gái) nhưng em có quá nhiều cái khác bù lại rồi. Ảnh này em quá đẹp. Ngày mai đội vương miện em nhé". Sau đó, người đẹp cập nhật thêm mình đang bị sốt cao.

Mai Phương Thuý sinh năm 1988, đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2006 khi mới 18 tuổi, đại diện Việt Nam thi Miss World cùng năm. Thời điểm đó, nàng hậu đến từ Hà Nội thu hút với chiều cao 1,80m. Nhiều năm qua Mai Phương Thúy gần như rút khỏi làng giải trí và gây chú ý bởi các hoạt động kinh doanh, được mệnh danh là "hoa hậu chứng khoán" với khối tài sản khủng. Tuy nhiên đời tư cô vô cùng kín tiếng.

Mi Lê