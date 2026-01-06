466A8646.jpg
MC Nguyên Khang có mặt tại Sa Pa để đảm nhận vai trò dẫn chương trình đêm bán kết Hoa hậu Du lịch Việt Nam 2026. Anh đã ghi lại những khoảnh khắc rất đẹp bên Hoa hậu Du lịch 2024 Ngọc Quỳnh. 
Những khung hình được thực hiện tại các khu nghỉ dưỡng và không gian mang đậm dấu ấn bản địa đã tạo nên tổng thể hài hòa, làm nổi bật sự kết nối giữa con người, thiên nhiên và văn hóa. 

Sự xuất hiện song hành của Nguyên Khang và Ngọc Quỳnh trong cùng một bố cục hình ảnh mang lại cảm giác chỉn chu, đồng điệu và phù hợp với tinh thần của một sự kiện văn hóa du lịch quy mô quốc gia.
Điểm nhấn nổi bật của bộ ảnh nằm ở trang phục của cả hai, khi Nguyên Khang và Ngọc Quỳnh cùng lựa chọn thiết kế mang tên áo chẽn Bông Sen màu men gốm, được xây dựng từ niềm cảm hứng bất tận của nhà thiết kế với các giá trị mỹ thuật truyền thống Việt Nam. 
Áo chẽn Bông Sen màu men gốm được thêu bắt chỉ vàng nổi bật, sử dụng họa tiết hàng lối vốn phổ biến trong mỹ thuật Việt Nam dưới triều Nguyễn, gợi nhắc vẻ đẹp chuẩn mực và tính hệ thống của nghệ thuật cung đình.
Gam màu này tạo cảm giác duyên dáng, tinh tế nhưng vẫn giữ được sự sang trọng, giúp tổng thể thiết kế trở nên nhẹ nhàng và hài hòa với cảnh sắc Sa Pa.
Việc Nguyên Khang và Ngọc Quỳnh cùng diện thiết kế mang tinh thần tương đồng không chỉ tạo nên sự thống nhất về mặt hình ảnh, mà còn làm nổi bật thông điệp về sự kế thừa và tiếp nối giá trị truyền thống.