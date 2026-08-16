Hoa hậu Phan Thị Mơ vừa được chọn là đại sứ của Lễ hội Ẩm thực Chay TPHCM 2026. Hoa hậu bày tỏ trân trọng trước lời mời của ban tổ chức, đồng thời dành nhiều thời gian đồng hành cùng sự kiện trong thời gian tới.

Hoa hậu Phan Thị Mơ.

Chia sẻ với VietNamNet, Phan Thị Mơ kể càng trưởng thành, cô càng hướng đến lối sống lành mạnh, cân bằng. Người đẹp cho rằng sống xanh, sống khỏe là xu hướng mà mọi người đều có thể theo đuổi. Bên cạnh chế độ ăn uống phù hợp, cô duy trì việc tập luyện để cơ thể trẻ khỏe, tinh thần tích cực.

Sau nhiều năm hoạt động nghệ thuật, Phan Thị Mơ nhận ra khái niệm hạnh phúc của mình đã thay đổi. Nếu trước đây cô từng nghĩ phải đạt được những mục tiêu lớn mới có thể hạnh phúc thì hiện người đẹp ưu tiên tìm kiếm sự bình yên từ điều rất đỗi đời thường.

“Buổi sáng thức dậy với cơ thể khỏe mạnh, tinh thần thoải mái, có giấc ngủ ngon, có công việc để làm và có những người để yêu thương - điều đó thật ra đã là bình yên, hạnh phúc và quan trọng nhất với tôi”, cô chia sẻ với VietNamNet.

Người đẹp Phan Thị Mơ.

Phan Thị Mơ có 15 năm hoạt động nghệ thuật bền bỉ. Nhìn lại chặng đường đã qua, người đẹp biết ơn cả thành công lẫn thất bại và những trải nghiệm ấy giúp cô trưởng thành.

“Tôi thích phiên bản hiện tại nhất của mình. Nó có đầy đủ thất vọng, thành công, tự tin, thiếu tự tin, có những điều yếu kém rồi sau đó mình học tập để bổ sung”, cô bộc bạch.

Sau nhiều trải nghiệm trong cuộc sống lẫn tình cảm, Phan Thị Mơ không đặt ra một tiêu chí cụ thể cho người đàn ông bên cạnh. Cô thích người sống tử tế, người tốt hơn là một người có ngoại hình đẹp. Với cô, sự tử tế được thể hiện qua cách một người cư xử với những người xung quanh, gia đình và người đồng hành.

Hoa hậu Phan Thị Mơ và nam vương Trần Tiến Dũng là đại sứ của chương trình.

Ngoài Phan Thị Mơ, Lễ hội Ẩm thực chay TPHCM còn có sự đồng hành của hoa hậu Nguyễn Thanh Hà, nam vương Tiến Dũng... trong vai trò đại sứ.

Lễ hội Ẩm thực Chay TPHCM lần thứ 3 diễn ra trong 7 ngày, từ 24-30/8 tại Công viên Bình Phú, phường Bình Phú, TPHCM, dự kiến thu hút trên 350.000 lượt khách tham quan, trải nghiệm.

Không chỉ thưởng thức ẩm thực, người dân và du khách còn có cơ hội gặp gỡ các đầu bếp, nghệ nhân, tìm hiểu những sản phẩm mới và tham gia các hoạt động giao lưu, trải nghiệm.

Các nghệ nhân chế biến món ăn từ sen trong lễ hội.

Sự kiện diễn ra trong dịp Rằm tháng Bảy - tháng Vu Lan báo hiếu, được kỳ vọng trở thành một “điểm hẹn chay - xanh” giàu ý nghĩa văn hóa và cộng đồng của người dân TPHCM, đồng thời là điểm đến trải nghiệm ẩm thực dành cho du khách trong nước và quốc tế.

Ban tổ chức kỳ vọng tiếp tục đưa ẩm thực chay Việt Nam đến gần hơn với người dân và du khách, mở rộng cơ hội giao thương, quảng bá nông sản Việt, đồng thời lan tỏa những lựa chọn tiêu dùng có trách nhiệm đối với sức khỏe, cộng đồng và môi trường.

Clip Phan Thị Mơ chia sẻ về vai trò đại sứ

Ảnh, clip: HK, NVCC