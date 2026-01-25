Triển lãm Ô với chủ đề “The hand of the maker” (Tạm dịch: Đôi tay nghệ nhân) diễn ra tại Nhà Trưng bày Triển lãm Thành phố (TPHCM). Không gian sự kiện giới thiệu các tác phẩm thủ công, nhiếp ảnh... kết hợp giữa nghệ thuật thủ công truyền thống, tư duy sáng tạo đương đại.

Giữ vai trò Thư ký toà soạn của tạp chí tổ chức triển lãm, siêu mẫu Lan Khuê đề cao cảm xúc, kinh nghiệm của các nghệ nhân - điều mà không thuật toán, công nghệ AI nào có thể sao chép, thay thế.

Siêu mẫu Lan Khuê, Jun Phạm tại buổi khai mạc triển lãm.

Điểm nhấn của triển lãm là sự kết hợp giữa 4 nghệ sĩ và 4 nhiếp ảnh gia thời trang: Jun Phạm - Kolt Huỳnh với nghệ thuật sơn mài; MONO - Tang Tang tái hiện quá trình nuôi cấy ngọc trai; Phương Mỹ Chi - Milor Trần trong bộ ảnh về nghề dệt chiếu Định Yên; Đông Nhi - Trí Nghĩa chọn nghề khảm trai để khắc họa sự tinh xảo của kỹ thuật thủ công.

Jun Phạm và tác phẩm 'Paradise Lost'.

Dàn khách mời diện trang phục truyền thống như áo dài, áo bà ba, kết hợp những chi tiết thủ công như thêu tay, vải lụa, họa tiết hoa văn truyền thống. Một số gương mặt chọn phong cách trang điểm mang nét văn hoá dân gian như nhuộm răng đen.

"Chị đẹp" Minh Tuyết, Phạm Quỳnh Anh, Xuân Nghi, Jun Phạm, Lan Khuê xuất hiện trong trang phục áo dài. Hoa hậu Thanh Thuỷ diện váy dạ hội cổ yếm cách tân. Châu Tuyết Vân cũng chọn váy yếm và nón quai thao cách tân. Á hậu Quỳnh Anh nổi bật với trang phục tông đỏ mang hoa văn độc đáo.

Triển lãm Ô diễn ra từ 24/1-1/2. Sự kiện còn tổ chức chuỗi hoạt động khám phá nghề thủ công với các nghệ nhân khắc chữ, dệt chiếu, khảm trai sẽ trực tiếp làm việc tại đây.

Dàn người đẹp chọn trang phục kết hợp phong cách truyền thống, hiện đại để tham dự triển lãm.

Hoa hậu Thanh Thuỷ tại thảm đỏ:

Từ trái qua: Diễm My 9X, Châu Tuyết Vân, Xuân Nghi, Phạm Quỳnh Anh, Thanh Thanh Huyền.

Hoa hậu Trịnh Mỹ Anh, Thanh Thuỷ, á hậu Quỳnh Anh, Bùi Lý Thiên Hương và fashion blogger Đan Đan.

Hoa hậu Lê Hoàng Phương tại thảm đỏ:

Ảnh: BTC

Video: Lý Thanh Phi

